RSS के बाद प्रियांक खड़गे के निशाने पर सरकारी कर्मचारी, दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े कर्मियों पर होगा एक्शन
प्रियांक खड़गे ने अब आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर निशाना साधा है.
Published : October 16, 2025 at 8:27 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को सार्वजनिक स्थानों पर निजी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक आदेश जारी करने का निर्णय लिया. यह कदम आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए एक पत्र के बाद आया है,जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.
नए नियम से आरएसएस की शाखाओं पर असर पड़ने की संभावना है, जो आमतौर पर पब्लिक प्ले ग्राउंड में आयोजित की जाती हैं. इस संबंध में कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा, "हम गृह, कानून और शिक्षा विभागों द्वारा पूर्व में अलग-अलग जारी किए गए आदेशों को मिलाकर नए नियम तैयार करेंगे. नया व्यापक नियम अगले दो-तीन दिनों में लागू हो जाएगा."
पाटिल ने आगे कहा, "हम किसी भी संगठन की गतिविधियों को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अब से वे अपनी मनमानी और मनमर्जी से सार्वजनिक स्थानों पर अपनी गतिविधियां नहीं चला सकते. उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी."
सरकारी कर्मचारी निशाने पर
सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने अब आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर निशाना साधा है.
खड़गे ने अपने विभाग के कई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. बता दें कि हाल ही में कई सरकारी कर्मचारी आरएसएस के शताब्दी समारोह में आरएसएस की वर्दी पहनकर और लाठियां लहराते हुए भाग लेते देखे गए. इस पर अब उनसी स्पष्टीकरण मांगा गया है.
कारण बताओ नोटिस
खड़गे ने मीडियाकर्मियों को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा. उन्होंने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए कहा, "कई पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे. स्थायी सरकारी कर्मचारी होने के नाते वे ऐसा (आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होना) नहीं कर सकते."
अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग
ये नियम सरकारी कर्मचारियों को राजनीति या किसी राजनीतिक दल से जुड़े किसी भी संगठन का सदस्य बनने या उसकी गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं. इस बीच खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है.
13 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में खड़गे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह उस सर्कुलर को जारी करवाएं, जो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी संगठन का हिस्सा बनने से रोकता है और चेतावनी देता है कि अगर वे आरएसएस और अन्य हिंदू समर्थक संगठनों की गतिविधियों में शामिल होते रहे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
खड़गे ने कहा कि उन्हें किसी के किसी खास विचारधारा का पालन करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे सरकारी कर्मचारी होकर ऐसा नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कह रहा हूं कि इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए."
