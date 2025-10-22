ETV Bharat / bharat

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

GI टैग मिलने के बाद लाहौल स्पीति की जुराब और दस्तानों डिमांड बाहरी राज्यों में भी बढ़ गई हैं. विदेशी भी हुए कायल.

Lahauli socks Gloves demand increased
लाहौली जुराब दस्ताने की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:15 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव भले ही संपन्न हो चुका है. लेकिन, अभी भी यहां पर बाजार सजे हुए हैं और लोग अपनी वस्तुओं को खरीदारी के लिए ढालपुर मैदान पहुंच रहे हैं. ऐसे में नाबार्ड के द्वारा भी यहां पर किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति जिला का भी स्टॉल लगा हुआ है. स्टॉल में लाहौल स्पीति की जुराब और दस्ताने लोगों की पसंद बन रहे हैं. जी आई टैग मिलने के बाद लाहौल स्पीति की जुराब और दस्तानों की मांग भरी राज्यों के अलावा अब विदेशी सैलानियों में भी बढ़ रही है और इसे अब स्थानीय लोगों को भी कारोबार मिल रहा है.

लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब

ढालपुर में नाबार्ड के माध्यम से यहां पर लाहौल स्पीति के स्टॉल में जुराब, दस्ताने, शॉल, टोपी का स्टॉल लगाया गया है. जब से अटल टनल के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंचना सैलानियों के लिए आसान हुआ है, तब से वहां पर्यटन कारोबार भी बढ़ा है. वहीं, सर्दी से बचाव के लिए लोग लाहौल की जुराब और दस्ताने भी खरीदते हैं. ऐसे में स्थानीय महिलाओं को भी इस कारोबार से भी जुड़ कर आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है. लाहौल घाटी के पर्यटन स्थलों में भी अब हर दुकान, ढाबा, होम स्टे में यह जुराबें मिल रही हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का भी रोजगार बढ़ रहा है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाएं इन उत्पादों को जगह-जगह पर बेच रही हैं.

लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब और दस्ताने (ETV Bharat)

महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार

भारत में लाहौल स्पीति जिला शीत मरुस्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है और अटल टनल बनने के बाद यहां पर वाहनों के माध्यम से आना-जाना भी आसान हुआ है. अटल टनल बनने से पहले लाहौल स्पीति जाने के लिए रोहतांग दर्रा को पार करना पड़ता था. लेकिन, सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा बंद हो जाता था और यह जिला 6 महीनों के लिए पूरी दुनिया से कट जाता था. ऐसे में हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पर लोगों को आवागमन की सुविधा मिलती थी.

जीआई टैग मिलने के बाद बाहरी राज्यों में बढ़ी मांग

जिले का पूरा इलाका जब 5 से 8 फीट बर्फ में दबा रहता था तो यहां की ग्रामीण महिलाएं जुराबें और दस्ताने की बुनाई कर अपना समय व्यतीत करती थीं. यहां के पारंपरिक त्योहार फागली, शादी और अन्य अवसरों पर माताएं अपनी बेटियों के घर में ये जुराबें और दस्ताने लेकर जाया करती थीं. शादी और अन्य समारोह में भी इन्हीं का आदान-प्रदान होता था. ऐसे में लाहौल की सेव संस्था (Save Lahaul Spiti) के द्वारा जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग दिलाने की कवायद शुरू की गई और साल 2021 में इसे जीआई टैग मिल गया. अब कुछ स्वयं सहायता समूह भी इन जुराबों, दस्तानों को बाजार में उतार रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इसका फायदा हो सके.

1000 से 1500 रुपए जुराब की कीमत

ढालपुर मैदान में लाहौल स्पीति के स्टॉल संचालक कृष्ण कुमार नेगी का कहना है कि, "लाहौल स्पीति में ठंड भी काफी अधिक होती है और पहले लोग इन जुराबों को अपने लिए ही तैयार करते थे. लेकिन, अब धीरे-धीरे उनकी डिमांड सैलानियों के बीच भी बढ़ रही है. इससे लोगों को घर द्वार पर ही रोजगार मिल रहा है. जुराब की कीमत उसके धागों पर निर्भर करती है और उसके डिजाइन के आधार पर इसके दामों में बढ़ोतरी होती है. मध्यम वर्ग की जुराब 400 से 500 रुपए में मिल जाती है. जबकि अच्छी ऊन से बुनी गई जुराब की कीमत 1000 से 1500 रुपए भी होती है. ऐसे में नाबार्ड के माध्यम से भी महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी काफी फायदा मिलता है."

लाहौल स्पीति का जुराब-दस्तानों को GI टैग

लाहौल स्पीति की जुराब और दस्ताने को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग मिलने के बाद अब इन हिमाचली उत्पादों की कोई नकल नहीं कर पाएगा और साथ ही इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब अलग पहचान मिलेगी. हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने लाहौली जुराबें एवं दस्तानों को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किया है. भौगोलिक संकेतक अधिनियम के तहत लाहौली जुराबें एवं दस्तानों का पंजीकरण अनाधिकृत उत्पादन को रोकने के साथ-साथ इनके वास्तविक उत्पादकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा. भौगोलिक संकेतक अधिनियम में पंजीकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्देशित क्षेत्र से बाहर इन उत्पादों का उत्पादन नहीं हो सकता है.

Lahauli socks Gloves
लाहौली जुराब की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat)

GI टैग के उल्लंघन पर 3 वर्ष का कारावास

इसके अलावा जीआई अधिनियम के तहत, इन उत्पादों के मूल क्षेत्र के अलावा अन्य उत्पादकों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के उपयोग और उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और अधिकतम 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है. लाहौली जुराब एवं दस्ताने का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण इन उत्पादों के डोमेस्टिक एवं वैश्विक बाजार में मूल्य क्षमता में मूल्य संवर्धन एवं क्षमता निर्माण में सहायक होगा. जिससे जीआई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है. यानी जीआई टैग उत्पादों की नकल को रोकता है. साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिससे देश के साथ-साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से मिल जाता है. इस टैग से किसी उत्पाद के विकास और फिर उस क्षेत्र विशेष के विकास, रोजगार से लेकर राजस्व वृद्धि तक के द्वार खुलते हैं.

किस उत्पाद को कब मिला GI टैग?

कुल्लू शॉल को साल 2005, कांगड़ा चाय को 2005, चंबा रुमाल को 2008, किन्नौरी शॉल को 2010, कांगड़ा पेंटिंग्स को 2014, हिमाचली काला जीरा, हिमाचली चुली तेल को साल 2019, चंबा चप्पल को साल 2019 और साल 2021 में लाहौली जुराब एवं दस्ताने जीआई टैग पाने वाले आठवें और नौवें पारंपरिक उत्पाद हैं.

समूह से जुड़ीं 5000 से अधिक महिलाएं

लाहौल स्पीति सेव संस्था के अध्यक्ष बीएस राणा ने कहा कि, "संस्था के सामूहिक प्रयास से पारंपरिक लाहौली उत्पादों को नई पहचान मिली है. जीआई टैग मिलने का फायदा हथकरघा कारोबार से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा. घाटी की करीब 5 हजार से अधिक महिलाएं इस पारंपरिक कारोबार से सीधे तौर पर जुड़ी हैं. लाहौली महिलाएं इस शिल्प की रीढ़ हैं और उनके प्रयासों की बदौलत ही पारंपरिक कला को बनाए रखने में सफलता मिली है. सेव लाहौल-स्पीति संस्था ने लाहौली क्रियाशील हथकरघा को विकसित करने और विपणन संबंधी मदद देने का लक्ष्य रखा है. इसका उद्देश्य केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना ही नहीं है. बल्कि इसके साथ लाहौली कारीगरों को उचित मूल्य भी सुनिश्चित करवाना है."

केलांग में पहला बुनाई स्कूल

बीएस राणा ने बताया कि, साल 1856 में मोरेबियन मिशनरी के केलांग आगमन के साथ-साथ लाहौल में बुनाई पर लिखित जानकारी सामने आने लगी. मारिया हाईडे ने केलांग में पहला बुनाई स्कूल खोला. इस स्कूल ने स्थानीय महिलाओं के बुनाई कौशल को विकसित करने में अहम योगदान दिया. उसके बाद घाटी में बुनाई उत्पाद के आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई. लाहौल घाटी में बुनाई का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है.

Lahauli socks Gloves
लाहौली जुराब (ETV Bharat)

GI टैग मिलने के बाद बुनाई कारोबार में महिलाओं की दिलचस्पी

लाहौल स्पीति के गोंदला गांव की रहने वाली महिलाओं संगीता शासनी और कांता ने बताया कि, "घाटी में अधिकतर महिलाएं अपना समय व्यतीत करने के लिए पहले जुराब-दस्ताने बनाने का काम करती थीं और इससे सर्दियों में भी ठंड से बचाव के लिए मदद मिलती थी. लेकिन, अब व्यवसाय के लिए भी महिलाएं इसका कार्य कर रही हैं लाहौल के जुराब-दस्ताने जीआई टैग मिलने के बाद बाजार में बिक रहे हैं और देश-विदेश से आए सैलानी भी इन्हें पसंद कर रहे हैं. क्योंकि धागों की गुणवत्ता अच्छी होने के चलते यह कड़ाके की ठंड में भी व्यक्ति के हाथों और पैरों को गर्म रखने में मदद करते हैं."

What is GI Tag
क्या है GI टैग? (ETV Bharat GFX)

कैसे होती है लाहौली जुराब की बुनाई?

लाहौल स्पीति के गोंदला गांव की रहने वाली महिला अनुपमा ने बताया कि, आज भी घाटी के धार्मिक त्योहार, शादी में जुराब वह दस्ताने देने का रिवाज है, जो आज भी निभाया जा रहा है. लाहौल की जुराब बहुत ही आकर्षक है. इस जुराब के पांच अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें बुनाई के बाद जोड़ा जाता है. ऊपरी हिस्से को 8 रंगों के आकर्षक पारंपरिक पैटर्न देकर बुना जाता है. स्थानीय बोली में इस पैटर्न को दशी कहा जाता है, जिसमें 7 से 8 तरह के पैटर्न शामिल हैं. जुराबों का पहले ऊपरी हिस्सा बुना जाता है और सबसे अंत में तलवे का हिस्सा बुना जाता है. उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ते हुए पंजे के सिरे तक ले जाते हैं.

स्थानीय वस्तुओं को बाजार में बढ़ावा

लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, "लाहौल स्पीति में जिला प्रशासन भी अब सरकारी समारोह में लाहौल के स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. मेहमानों को भी लाहौल की जुराब, दस्ताने दिए जा रहे हैं. इसके अलावा प्रशासन के द्वारा भी विभिन्न माध्यमों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की मदद की जाती है, ताकि लाहौल स्पीति की स्थानीय वस्तुओं को बाजार में बढ़ावा मिल सके. आगामी समय में भी सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बाजार उपलब्ध करवाए जाएंगे. जहां पर वह लाहौल स्पीति के उत्पाद देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को बेच सकें."

क्या होता है GI Tag?

GI (Geographical Indication) यानी भौगोलिक संकेत. दरअसल, जीआई टैग एक प्रतीक है, जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है. यह टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता बताता है. जीआई टैग से ये पता चलता है कि किसी उत्पाद विशेष की पैदावार कहां होती है या कहां बनाया जाता है.

ये भी पढ़ें: भाई दूज पर बहन या भाई, किसे किसके घर जाना चाहिए, यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को क्या वरदान दिया था?

ये भी पढें: दिवाली के एक महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? जानें इसके पीछे की कहानी

TAGGED:

LAHAULI SOCKS GLOVES
LAHAULI SOCKS GI TAG
WHAT IS GI TAG
लाहौली जुराब दस्ताने
LAHAULI SOCKS GI TAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.