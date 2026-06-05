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कर्नाटक में विभागों के बंटवारे पर कांग्रेस में असंतोष! रामलिंगा रेड्डी के बाद एक और मंत्री मुनियप्पा ने उठाए सवाल

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और मंत्री केएच मुनियप्पा (डिजाइन इमेज) ( ANI and ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने नवगठित डीके शिवकुमार सरकार में विभागों के बंटवारे पर शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से असंतोष जताते हुए कहा कि वरिष्ठता का उचित सम्मान नहीं किया गया है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से विभागों के आवंटन पर पुनर्विचार करने की अपील की.

उनकी यह टिप्पणी वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी द्वारा विभागों के आवंटन पर असंतोष जताते हुए इस्तीफे की घोषणा के कुछ घंटे बाद आई. मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है, जबकि वह समाज कल्याण या कृषि विभाग चाहते थे.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है. रामलिंगा रेड्डी आठ बार विधायक चुने गए हैं. मैं भी आठ बार विधायक चुना गया हूं. वह आर वी देशपांडे के बाद सबसे सीनियर विधायक हैं. अन्य नेता भी हैं जो सात, छह और पांच बार विधायक रहे हैं. इन सभी बातों को संतुलित तरीके से देखा जाना चाहिए."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से अपील की कि वह यह सुनिश्चित करें कि अनुभवी नेताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए. उन्होंने कहा, "मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से अपील करता हूं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और वरिष्ठता का सम्मान किया जाए."

मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने ऐसे विभागों की मांग की थी जिनके माध्यम से वह व्यापक जनसेवा कर सकें और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं पहले ही पार्टी नेतृत्व को बता दी थीं.

उन्होंने कहा, "जब राहुल गांधी हाल ही में आए थे, तब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं समाज कल्याण विभाग चाहता हूं ताकि लोगों की सेवा कर सकूं. मैं किसानों की सेवा के लिए कृषि विभाग चाहता था. सिंचाई विभाग भी ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से किसानों की सेवा की जा सकती है. ऐसे विभागों पर विचार किया जाना चाहिए था."