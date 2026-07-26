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जंतर-मंतर धरना स्थल के खाली होने बाद कांग्रेस सेवा दल ने चलाया सफाई अभियान, अब NDMC भी जुटी

जंतर-मंतर पर व्यापक सफाई अभियान ( Etv Bharat )