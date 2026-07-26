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जंतर-मंतर धरना स्थल के खाली होने बाद कांग्रेस सेवा दल ने चलाया सफाई अभियान, अब NDMC भी जुटी

सीजेपी के धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद आज सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर सफाई अभियान चलाया

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जंतर-मंतर पर व्यापक सफाई अभियान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 26, 2026 at 2:05 PM IST

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नई दिल्ली: करीब एक महीने तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना-प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद रविवार सुबह जंतर-मंतर पूरी तरह खाली हो गया. इसके बाद कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाकर धरना स्थल से कूड़ा हटाया और झाड़ू लगाकर परिसर को साफ किया. वहीं, एनडीएमसी ने भी व्यापक सफाई अभियान शुरू कर दिया है और इलाके में लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स हटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है.

धरना प्रदर्शन के शनिवार देर शाम तक खत्म होने के बाद आज सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर सफाई अभियान चलाया. कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर धरना स्थल से कूड़ा उठाया और वहां झाड़ू लगाकर साफ सफाई की. धरना स्थल से कॉकरोच जनता पार्टी, उनके प्रतिनिधि और अन्य समर्थक शाम छह बजे तक ही हट गए थे. लेकिन उसके बाद अन्य संगठनों के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जमे रहे थे, जो देर रात के बाद ही वहां से गए. इनमें कई छात्र संगठनों एवं भारतीय किसान यूनियन चढूनी के कार्यकर्ता भी शामिल थे. सभी लोगों के धरना स्थल से हट जाने के बाद ही सुबह धरना स्थल पूरी तरह से खाली हो सका. अब एनडीएमसी के द्वारा भी वहां पर सफाई अभियान शुरू किया गया है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में वहां पर लगे हुए पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने का का भी आज पूरा होने की संभावना है.

जंतर-मंतर पर व्यापक सफाई अभियान (ETV Bharat)

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल भी आज दोपहर 1:30 बजे धरना स्थल पर चल रहे सफाई अभियान का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान उनके साथ एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि जंतर मंतर पर यह धरना करीब एक महीने तक चला है, जिसमें बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र शामिल हुए. इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी यहां पहुंचकर अपना समर्थन दिया था. साथ ही विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहां धरने में मौजूद रहे थे. धरने में दूसरी बड़ी संख्या वामपंथी छात्र संगठनो आइसा और एसएफआई के कार्यकर्ताओं की रही.

एक महीने तक चले इस धरने से केरला हाउस की तरफ से पार्लियामेंट स्ट्रीट की ओर जाने वाला रोड पूरी तरह बंद रहा था. जबकि 20 तारीख के संसद मार्च के ऐलान के बाद जंतर मंतर की ओर जाने वाला टॉलस्टॉय मार्ग, जयसिंह रोड और कनाट प्लेस की तरफ से आने वाला कस्तूरबा गांधी मार्ग भी बंद कर दिया गया था. बड़ी संख्या में लोगों के यहां दिन और रात रहने के कारण खाने-पीने की वजह से काफी कूड़ा यहां हो गया था, जिसके लिए एनडीएमसी ने सफाई अभियान शुरू किया है.हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ वॉलिंटियर भी प्रतिदिन यहां सफाई करते थे. लेकिन उनके पास सफाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे जिसकी वजह से बड़े स्तर पर सफाई नहीं हो पाती थी. उसकी वजह से कुछ कूड़ा यहां पर रह गया था.

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