दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री के बाद अब पार्सल बुकिंग पर भी प्रतिबंध, रेलवे ने इस वजह से लिया फैसला

दिल्ली में पार्सल बुकिंग पर भी प्रतिबंध
दिल्ली में पार्सल बुकिंग पर भी प्रतिबंध (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
नई दिल्लीः त्योहारी व चुनावी भीड़ के बीच राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया. रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक के बाद अब पार्सल बुकिंग व हैंडलिंग पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. यह रोक 8 से 10 नवंबर तक लागू रहेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर पार्सल ट्रैफिक की बुकिंग और हैंडलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है. नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 12 से 16 और आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 पर यह आदेश प्रभावी रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यह फैसला बढ़ते यात्री दबाव व सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया है.

हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, त्योहार व चुनाव के कारण दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक बढ़ गई है. ऐसे में प्लेटफॉर्म व पार्सल क्षेत्र में भीड़भाड़ की स्थिति यात्रियों की आवाजाही में बाधा डाल सकती थी. उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व ट्रेनों के संचालन को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है. इस दौरान केवल यात्रियों का व्यक्तिगत सामान ही कोचों में ले जाने की अनुमति होगी. वहीं, प्लेटफॉर्म पर पार्सल रखने और ट्रॉलियों की आवाजाही भी तीन दिनों के लिए रोक दी गई है.

बता दें कि इससे पहले उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर 5 से 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है. यह निर्णय भीड़भाड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए लिया गया है. हालांकि, वृद्ध, दिव्यांगजन, निरक्षर व महिला यात्रियों की सहायता के लिए आने वाले सहयोगियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली क्षेत्र में इन दिनों ट्रेनों की आवाजाही चरम पर है. इसके साथ ही हजारों यात्री प्रतिदिन स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं. ऐसे में पार्सल बुकिंग या प्लेटफॉर्म टिकट जारी रहने पर प्लेटफॉर्मों पर भीड़ बढ़ने की आशंका बनी रहती है, जिससे सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह यात्रा से पहले अपनी ट्रेनों की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचे. पार्सल से जुड़ी बुकिंग जरूरतों के लिए वैकल्पिक स्टेशन या तिथि का चयन करें. रेलवे प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अस्थायी है. 10 नवंबर के बाद स्थिति सामान्य होने पर पार्सल संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

