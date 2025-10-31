ETV Bharat / bharat

अब इलमबाजार में मौत! 'SIR' के खौफ से पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग ने लगाई फांसी!

बीरभूम के इलमबाजार के इस इलाके में क्षितिज चंद्र मजूमदार की मौत परिवार का आरोप है कि SIR के डर से बुजुर्ग ने आत्महत्या की.

SIR IN WEST BENGAL
SIR के खौफ से तोड़ा दम! (ETV BHARAT)
इलमबाजार (बीरभूम): पश्चिम बंगाल के पानीहाटी के बाद अब इलमबाजार का मामला सामने आया है. बीरभूम के इस इलाके में क्षितिज चंद्र मजूमदार नाम के 95 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है. परिवार का आरोप है कि SIR के डर से बुजुर्ग ने आत्मघाती कदम उठाया.

घटना की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुजुर्ग के घर गया और इस घटना के लिए भाजपा और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. वहीं, भाजपा ने भी इसके लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है.

इस बीच, क्षितिश चंद्र की बेटी और पोती इस घटना से डरी हुई हैं. उनका सवाल है कि क्या उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा? क्या उन्हें भी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुरुवार सुबह बीरभूम के इलमबाजार के स्कूल बागान स्थित सुभाष पल्ली स्थित एक घर से एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ. मृतक का नाम क्षितिश चंद्र मजूमदार (95) है. जिस घर से शव बरामद हुआ, वह मृतक की बेटी का घर है. वह पिछले 5 महीनों से वहां रह रहे थे.

मृतक का घर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत तोरापारा गांव में है. इसी दिन इलमबाजार थाने की पुलिस ने उनका शव बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए बोलपुर उपजिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत का असली कारण पता चलेगा.

अप्राकृतिक मौत के पीछे SIR का खौफ! परिवार का आरोप है कि इस घटना के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जिम्मेदार है. उन्होंने बताया कि क्षितिज चंद्र मजूमदार 1971 में ऊपरी बंगाल से अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल आ गए थे. उसके बाद वे पश्चिमी मेदिनीपुर के निवासी बन गए. वे पेशे से बढ़ई थे. कुछ समय पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था. बेटी पुतुल बिस्वास की शादी सुभाषपल्ली, स्कूल बागान, इलमबाजार, बीरभूम में हुई थी. वृद्ध 5 महीने पहले अपनी बेटी के घर आए थे.

परिवार का दावा है कि 2002 में उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था. हालांकि, बाद में उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया. उन्होंने कई बार मतदान भी किया. 2002 में SIR के दौर में, वृद्ध इस अफवाह से डर गए थे कि अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, तो उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा.

और इसी डर से उन्होंने 29 अक्टूबर की रात पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी. उनकी बेटी पुतुल बिस्वास ने बताया, "कुछ दिनों से सब एनआरसी, सर, के बारे में बात कर रहे थे और इसी से मेरे पिता के मन में एक डर बैठ गया. मेरे पिता कुछ नहीं कहते थे. लेकिन मुझे डर था कि वे हमें फिर से बांग्लादेश भेज देंगे. इसी डर से मैंने फांसी लगा ली."

मृतक की पोती हीरुबाला मजूमदार ने बताया, "दादाजी पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एसआईआर को लेकर बहुत डरे हुए थे. उन्हें लग रहा था कि अगर 2002 में उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था और उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज उनके पास नहीं थे, तो वे बहुत बूढ़े हो गए थे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, वे कहां जाएंगे, और इसी तनाव में दादाजी ने अपनी जान दे दी."

उन्होंने यह भी कहा, "दो दिन पहले दादाजी फोन पर कह रहे थे कि सब लोग सर बोल रहे हैं, क्या ये सच है? फिर मेरा क्या होगा? दादाजी के पास शुरू से ही वोटर कार्ड नहीं था, इसलिए वो डरे हुए थे." अब वो भी डरे हुए हैं. उन्हें डर है कि कहीं उनका नाम भी न छूट जाए. क्या उन्हें भी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, हीरूबाला ने पूछा.

राजनीतिक विवाद शुरू: बिहार के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित देश के 11 राज्यों में मतदाता सूची में SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी बीच, उत्तर 24 परगना के पानीहाटी निवासी प्रदीप कर का फंदे से लटका शव बरामद हुआ. कथित तौर पर, उन्होंने NRC के डर से आत्महत्या कर ली. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है. तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मृतक के घर गए.

पानीहाटी के बाद, बीरभूम के इलमबाजार में हुई घटना के लिए भी SIR को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. नतीजतन, इस घटना पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट किया. तृणमूल बीरभूम जिला कोर कमेटी के सदस्य रवि मुर्मू और इलमबाजार ब्लॉक अध्यक्ष फजलुल रहमान उर्फ ​​तारू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी घटनास्थल पर गया. उन्होंने शोकाकुल परिवार से बात की.

रवि मुर्मू ने कहा, "SIR के डर से मौतें हुई हैं. उन्होंने कहाकि जिस तरह से भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में SIR को इतनी जल्दी लागू कर रही है, उससे लोग दहशत में हैं. कई लोग डर रहे हैं कि कहीं वे अपनी जान न ले लें. इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है. 2014 में सत्ता में आने के बाद से, भाजपा सरकार लोगों को दहशत में रखती आई है, कभी नोटबंदी करती है, कभी बंगाली बोलने पर लोगों को पीटती और मार डालती है. अब, उन्होंने यह कहकर दहशत फैला दी है कि SIR लागू करने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा."

भाजपा का जवाबी आरोप है कि इसके लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है. भाजपा के बोलपुर संगठनात्मक ज़िला अध्यक्ष श्यामपद मंडल ने कहा, "SIR सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा है, राज्य में और कहां लोग मर रहे हैं? अब, तृणमूल कहेगी कि जो भी मरेगा, वह SIR के पास जाएगा. वे ही यह दहशत फैला रहे हैं. वे ही जिम्मेदार हैं. जब भी कोई मरता है, आप तृणमूल नेताओं को उनके घर जाते हुए देखेंगे. वे परिवार के सदस्यों को पैसे देकर कहलवा रहे हैं कि वे SIR के लिए मर रहे हैं. यह एक नया तरीका है."

