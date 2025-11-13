ETV Bharat / bharat

दिल्ली विस्फोट : गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक, जांच में NIA के बाद ED की भी इंट्री

नई दिल्ली: दिल्ली बम विस्फोट की घटना को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने के 48 घंटे के भीतर, सरकार ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच करने के लिए कहा क्योंकि दिल्ली विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अधिकांश डॉक्टर इससे जुड़े हुए हैं.

यह घटनाक्रम तब हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. खासतौर पर लाल किला ब्लास्ट और जैश की आतंकी साजिश के बाद ईडी को यह निर्देश दिया गया था.

बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खातों की फोरेंसिक ऑडिट के लिए कहा है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज पर गौर करने के लिए कहा गया है."

गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में गुरुवार की बैठक में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, निदेशक ईडी, आईबी और एनआईए प्रमुख भी शामिल हुए. शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा स्थिति पर एक अन्य बैठक की भी अध्यक्षता की जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद थे.

बैठक का एजेंडा राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा पहलू था. यह महत्वपूर्ण परिणाम गृह मंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा समीक्षाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें आईबी और रॉ के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य बहु-एजेंसी प्रतिक्रिया और शहर भर में मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है.