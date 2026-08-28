नेपाल फ्लैश फ्लड: उत्तराखंड में 426 ग्लेशियर झीलों की मॉनिटरिंग बड़ी टेंशन, जानिए क्यों?
उत्तराखंड में कई ग्लेशियर झीलों को बहुत खतरना कैटेगरी में रखा गया है, जिनके मॉनिटरिंग बहुत जरुरी है. रिपोर्ट- रोहित सोनी-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 28, 2026 at 6:41 AM IST
देहरादून (उत्तराखंड): नेपाल में बीते दिन 26 अगस्त 2026 को आई भीषण त्रासदी ने एक बार फिर से उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों ग्लेशियर झीलों की निगरानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, जिसकी मुख्य वजह यही है कि प्रदेश में मौजूद सैकड़ो ग्लेशियर झीलों में से करीब 426 ग्लेशियर झील ऐसी हैं, जिनका आकार 1000 वर्ग मीटर से अधिक है. टेंशन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके चलते ग्लेशियर झीलों का आकार भी बढ़ता जा रहा है.
यही वजह है कि वैज्ञानिक पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूद खासकर अतिसंवेदनशील और संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निगरानी की जाए. उत्तराखंड के उसके लिए बजट भी मिल चुका है, फिर भी ग्लेशियर झीलों का मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लग पाया है. इतने सेंसिटिव मामले में किस तरह की चुनौतियां आ रही है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर झीलों की क्या है स्थिति, किन चुनौतियों का करना पड़ रहा है सामना? उसी पर ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...
केदारनाथ आपदा के बाद निगरानी पर दिया गया जोर: उत्तराखंड में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट की घटना साल 2013 में केदार घाटी में देखने को मिली थी. इसके बाद से ही ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की निगरानी पर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने विशेष जोर दिया है. ताकि उच्च हिमालय क्षेत्रों पर मौजूद ग्लेशियर झीलों के आकार बढ़ाने की वजह से होने वालों खतरों को समय रहते भांपा जा सके. वहीं उत्तराखंड में जब-जब बड़ी आपदाएं आई हैं, तभी ग्लेशियर झीलों की निगरानी पर सवाल उठते रहे हैं. इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि उत्तराखंड में सैकड़ो की संख्या में ग्लेशियर झील मौजूद है, जिसमें से 426 ग्लेशियर झील ऐसी हैं, जिनका आकार एक हज़ार वर्ग मीटर से अधिक है. हालांकि सभी ग्लेशियर झीलों की निगरानी करना संभव नहीं है, लेकिन अतिसंवेदनशील और संवेदनशील श्रेणी में रखे गए ग्लेशियर झीलों की समस्याओं पर निगरानी करने की जरूरत है.
एनडीएमए की रिपोर्ट: देश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर झीलों की संवेदनशीलता को देखते हुए साल 2024 में एनडीएमए (National Disaster Management Authority) ने ग्लेशियर झीलों का अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की थी. उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में मौजूद 1200 ग्लेशियर झीलों में से 13 को अति संवेदनशील और संवेदनशील श्रेणी में रखा था.
एनडीएमए में तीन श्रेणियों में बांटी ग्लेशियर झील: एनडीएमए ने झीलों को संवेदनशीलता के आधार पर तीन कैटेगरी में रखा है. अति संवेदनशील 5 ग्लेशियर झीलों को A कैटेगरी में, कम संवेदनशील वाली चार झीलों को B कैटेगरी में और सबसे कम संवेदनशील 4 झीलों को C कैटेगरी में रखा है.
Wadia को बनाया नोडल विभाग: इस रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही एनडीएमए में समय-समय पर इसकी निगरानी के निर्देश भी दिए थे, जिसके चलते उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए पांच ग्लेशियर झीलों के निगरानी का निर्णय लिया था. इसके लिए उत्तराखंड शासन ने प्रदेश में मौजूद अतिसंवेदनशील और संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए Wadia Institute of Himalayan Geology Dehradun को नोडल विभाग बनाया था. ताकि इन सभी ग्लेशियर झीलों का बेहतर ढंग से अध्ययन कराए जाने के साथ ही कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट लगाए जा सके.
एनडीएमए की रिपोर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने अति संवेदनशील व संवेदनशील श्रेणी में रखी गई चार ग्लेशियर झीलों का साल 2024 से 2026 के बीच बाथीमेट्री और ग्लेशियोलॉजिकल अध्ययन कराया. बाथीमेट्री और ग्लेशियोलॉजिकल अध्ययन में हिमालयी क्षेत्रों में झीलों की गहराई, जल क्षमता और पिघलते ग्लेशियरों से जुड़े संभावित खतरों का वैज्ञानिक आकलन किया जाता है.
इन ग्लेशियर झीलों का किया गया अध्ययन:
- चमोली जिले की वसुंधरा ताल
- पिथौरागढ़ जिले की माबांग झील
- पिथौरागढ़ जिले की स्यूंतियांक्ति झील
- पिथौरागढ़ जिले प्युनग्रू झील
इन सभी झीलों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए उपकरण लगाए जाने हैं, जिसकी जिम्मेदारी वाडिया इंस्टीट्यूट को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक एक भी झील में इक्विपमेंट्स नहीं लगाए जा सके.
NDMA का GLOF उत्तराखंड में लागू: बड़ी बात ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के NDMA की ओर से साल 2024 में राष्ट्रीय GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड/हिमनदी झील विस्फोट बाढ़) जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NGRMP) उत्तराखंड में लागू किया गया. जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम भारत सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदी झीलों के फटने से आने वाली अचानक और विनाशकारी बाढ़ के जोखिमों से निपटना है.
उत्तराखंड में बड़े ग्लेशियर झीलों की स्थिति:
- प्रदेश के उच्च हिमालई क्षेत्रों में 426 बड़ी ग्लेशियर झील चिन्हित हैं, जिनका कुल आकार 3,347,671 स्क्वायर मीटर है.
- अलकनंदा बेसिन में 226 ग्लेशियर झील है, जिनकाआकार 1,614,848 स्क्वायर मीटर है.
- भागीरथी बेसिन में 131 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 1,034,759 स्क्वायर मीटर है.
- धौलीगंगा बेसिन में 19 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 55,046 स्क्वायर मीटर है
- कुटियांगती बेसिन में 18 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 2,24,500 स्क्वायर मीटर है.
- मंदाकिनी बेसिन में 12 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 2,30,482 स्क्वायर मीटर है.
- गौरीगंगा बेसिन में 9 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 22,441 स्क्वायर मीटर है.
- भिलंगना बेसिन में 5 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 1,57,330 स्क्वायर मीटर है.
- टौंस बेसिन में 4 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 1,880 स्क्वायर मीटर है.
- यमुना बेसिन में 2 ग्लेशियर झील है, जिनका आकार 6,388 स्क्वायर मीटर है.
बजट मिलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में: इस परियोजना के लिए उत्तराखंड को तीस करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें केंद्र का अंश 90 फीसदी और राज्य का अंश 10 फीसदी है. इस तरह के देखा जाए तो केंद्र से उत्तराखंड को ग्लेशियरों झीलों की मॉनिटरिंग के लिए 27 करोड़ रुपए मिलेगा, उत्तराखंड को इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ तीन करोड़ लगाना है. पहली किस्त के रूप में उत्तराखंड को करीब आठ करोड़ रुपए मिल चुके है. बावजूद इसके ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए इक्विपमेंट्स लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई. हालांकि इसके पीछे वीडिया ने एक बड़ा कारण बताया है.
सबसे बड़ा काम वहां पर अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाने का है, जिसकी प्रक्रिया जारी है. वहां पर मॉनिटरिंग के लिए उपकरण लगाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समस्या कम्युनिकेशन की है. इसीलिए पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन की व्यवस्था की जा सकती है, जो काफी महंगा है. इसके अलावा वहां की भौगोलिक परिस्थितियों में बैटरी पावर भी लगाना आसान नहीं है. इसी कारण से वहां पर अर्ली मॉर्निंग और निगरानी सिस्टम लगाने में देरी हो रही है. उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में इस दिशा में कोई बेहतर काम किया जाएगा.
-डॉ विनीत कुमार गहलोत, निदेशक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून-
वीडिया की स्टडी: NDMA के अलावा वीडिया ने भी अपने स्तर पर उत्तराखंड के उच्च हिमलायी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर झीलों का अध्ययन किया था. वीडिया की स्टडी में 1200 ग्लेशियर झीलों में से 426 बड़े ग्लेशियर झील ऐसी है, जिनका आकार एक हजार स्क्वायर मीटर से अधिक है. इन 426 में से 25 झीले ऐसी हैं, जो अतिसंवेदनशील और संवेदनशील है.
वीडियो ने अपनी स्टडी में इन 25 झीलों को भी भविष्य के खतरे के आधार अलग-अलग श्रेणी में बांटा है. 25 में 6 झीलों को अति अति संवेदनशील यानी A श्रेणी, 6 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील यानी B श्रेणी और 13 ग्लेशियर झीलों को कम संवेदनशील यानी C श्रेणी में रखा है. बावजूद इसके अभी तक अति संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है.
ग्लेशियर झीलों की निगरानी करना आसान नहीं है. ये काम बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है. क्योंकि सबसे पहले तो इन झीलों तक पहुंचना काफी अधिक कठिन होता है. इसके अलावा वहां पर काम करने का समय कम होता है. फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग चार झीलों का सर्वे कर चुका है. इस सर्व टीम में वाडिया इंस्टीट्यूट के साथ IIRS (Indian Institute of Remote Sensing) देहरादून, GSI (Geological Survey of India) लखनऊ, NIH (National Institute of Hydrology) रुड़की, ULMMC (Uttarakhand Landslide Mitigation and Management Centre), SDRF, NDRF और ITBP लोग शामिल थे. जिन्होंने रिमोट सेंसिंग, फील्ड सर्वे, मॉडलिंग व तकनीकी विश्लेषण किया है. ऐसे में इस सर्वे के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे के काम करने शुरू कर दिए हैं.
-डॉ मनीष मेहता, साइंटिस्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-
नेपाल की घटना के बाद उत्तराखंड की चिंता बढ़ना भी लाजमी है. क्योंकि उत्तराखंड पहले भी इस तरह की भीषण त्रासदी कई बार झेल चुका है. यहीं कारण है कि उत्तराखंड सरकार भी ग्लेशियर झीलों की निगरानी को लेकर अलर्ट हो गई है. खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ग्लेशियर झीलों की नियमित और वैज्ञानिक निगरानी के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.
इसके साथ ही सीएम ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्थित संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वे व वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए. झीलों की स्थिति, जलस्तर, आकार में होने वाले परिवर्तन, आसपास के भू-भाग की स्थिति और संभावित जोखिम क्षेत्रों का नियमित आकलन किया जाए. ताकि संभावित खतरे को समय रहते भापा जा सके.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि
उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया हैं. इनमें से चार ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है. बाकी संवेदनशील झीलों का भी चरणबद्ध तरीके से सर्वेक्षण व वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा. जल्द ही चमोली जिले में स्थित सरस्वती ताल और उत्तरकाशी जिले में स्थित केदारताल का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञ दल रवाना किया जाएगा. सर्वेक्षण के दौरान झीलों की वर्तमान स्थिति, जलस्तर, संभावित खतरे के कारकों और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पड़ने वाले संभावित प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-
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