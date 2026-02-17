ETV Bharat / bharat

NEET-PG कट-ऑफ मामला: 95 हजार नए उम्मीदवार काउंसलिंग के योग्य, NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम होने के बाद 95,913 और उम्मीदवार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET-PG) 2025 काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए हैं. NBEMS ने NEET-PG कट-ऑफ कम करने को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले पर अगले हफ्ते जस्टिस पी एस नरसिम्हा की नेतृत्व वाली बेंच द्वारा सुनवाई होने की उम्मीद है. हलफनामे में कहा गया है कि पहले के मानदंड के तहत योग्य उम्मीदवार की संख्या 1,28,116 से बढ़कर संशोधित मानदंड के तहत 2,24,029 हो गई है. हलफनामा में कहा गया है, "यह साफ है कि कट ऑफ कम होने के बाद 95,913 और कैंडिडेट अब NEET PG 2025 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए पात्र हो गए हैं." हलफनामा में कहा गया है कि जवाब देने वाले रेस्पोंडेंट का यह सम्मानजनक प्रस्तुतीकरण है कि इस रिट याचिका में पास किया गया कोई भी आदेश उन उम्मीदवारों पर असर डालेगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं हैं और सिर्फ इसी आधार पर, यह याचिका खारिज की जा सकती है. एफिडेविट में कहा गया है, "जवाब देने वाला रेस्पोंडेंट सम्मानपूर्वक दोहराता है कि NBEMS का रोल सिर्फ NEET PG परीक्षा आयोजित करने के लिए और फाइनल रिजल्ट संबंधित काउंसलिंग अथॉरिटी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को सौंपने तक सीमित है और नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले में इसका कोई रोल नहीं है." NBEMS ने कहा कि नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले में इसका कोई रोल नहीं है और यह सिर्फ रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के कार्यक्षेत्र में आता है.