NEET-PG कट-ऑफ मामला: 95 हजार नए उम्मीदवार काउंसलिंग के योग्य, NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
NBEMS ने कहा कि नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले में इसका कोई रोल नहीं है.
By Sumit Saxena
Published : February 17, 2026 at 10:28 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम होने के बाद 95,913 और उम्मीदवार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET-PG) 2025 काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए हैं.
NBEMS ने NEET-PG कट-ऑफ कम करने को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले पर अगले हफ्ते जस्टिस पी एस नरसिम्हा की नेतृत्व वाली बेंच द्वारा सुनवाई होने की उम्मीद है.
हलफनामे में कहा गया है कि पहले के मानदंड के तहत योग्य उम्मीदवार की संख्या 1,28,116 से बढ़कर संशोधित मानदंड के तहत 2,24,029 हो गई है. हलफनामा में कहा गया है, "यह साफ है कि कट ऑफ कम होने के बाद 95,913 और कैंडिडेट अब NEET PG 2025 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए पात्र हो गए हैं."
हलफनामा में कहा गया है कि जवाब देने वाले रेस्पोंडेंट का यह सम्मानजनक प्रस्तुतीकरण है कि इस रिट याचिका में पास किया गया कोई भी आदेश उन उम्मीदवारों पर असर डालेगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं हैं और सिर्फ इसी आधार पर, यह याचिका खारिज की जा सकती है.
एफिडेविट में कहा गया है, "जवाब देने वाला रेस्पोंडेंट सम्मानपूर्वक दोहराता है कि NBEMS का रोल सिर्फ NEET PG परीक्षा आयोजित करने के लिए और फाइनल रिजल्ट संबंधित काउंसलिंग अथॉरिटी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को सौंपने तक सीमित है और नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले में इसका कोई रोल नहीं है."
NBEMS ने कहा कि नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले में इसका कोई रोल नहीं है और यह सिर्फ रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के कार्यक्षेत्र में आता है.
हलफनामे में कहा गया है, "जवाब देने वाला रेस्पोंडेंट आदरपूर्वक यह बताता है कि 09 जनवरी 2026 की तारीख वाले संचार के जरिए, रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने जवाब देने वाले रेस्पोंडेंट को बताया कि अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए NEET PG 2025 की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कट ऑफ कम कर दिया गया है."
एफिडेविट में आगे कहा गया है, "रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने उस कम्युनिकेशन के ज़रिए NEET PG 2025 की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कट ऑफ (योग्यता प्रतिशत कट ऑफ) में ऊपर बताई गई कमी के अनुसार संशोधित परिणाम लाने का निर्देश दिया."
एफिडेविट में कहा गया है कि जवाब देने वाले रेस्पोंडेंट ने 13 जनवरी, 2026 की तारीख वाला नोटिस पब्लिश किया, जिसमें NEET PG 2025 के लिए रिवाइज्ड कट-ऑफ स्कोर बताए गए थे, और उसके बाद जवाब देने वाले रेस्पोंडेंट ने उसी दिन रिवाइज्ड रिजल्ट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को भेज दिया. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NBEMS को क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी के पीछे का कारण बताने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में 13 जनवरी के नोटिस को रद्द करने, न्यूनतम गुणवत्ता मानक को बहाल करने और कम प्रतिशत के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क दिया गया कि कट-ऑफ को असामान्य रूप से कम, ज़ीरो या नेगेटिव लेवल तक कम करना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड को गैर-संवैधानिक रूप से कमज़ोर करना है, जिससे पब्लिक हेल्थ को खतरा है और संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है.
