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NEET पेपर लीक विवाद: NTA ने कार्यालय और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) पेपर लीक विवाद के बाद अपने परीक्षा सुरक्षा ढांचा में बड़े बदलाव करते हुए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने हेडक्वार्टर, क्षेत्रीय कार्यालय और दूसरी संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे सुरक्षा के लिए एक पेशेवर एजेंसी नियुक्त करने के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है. इस कदम का मकसद भारत के परीक्षा प्रणाली की अखंडता को मजबूत करना और भविष्य में किसी भी तरह के उल्लंघन को रोकना है. 25 जुलाई को जारी टेंडर के मुताबिक, चुनी गई एजेंसी दिल्ली के मिंटो रोड पर एनटीए के हेडक्वार्टर, ओखला क्षेत्रीय कार्यालय और दूसरी बताई गई जगहों पर चौबीसों घंटे, सातों दिन (24x7 सिक्योरिटी) सुरक्षा देगी. एजेंसी गोपनीय परीक्षा सामग्री, सर्वर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, वेयरहाउस, रिकॉर्ड रूम, कर्मचारियों, आगंतुकों और संवेदनशील परीक्षा रिकॉर्ड रखने वाले दूसरे जरूरी आधारभूत संरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी. अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) शुरू में दो साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर दो बार एक-एक साल के विस्तार (एक्सटेंशन) का प्रावधान होगा. बोलियां (बिड्स) 17 अगस्त तक जमा की जा सकती हैं और तकनीकी (टेक्निकल) बिड्स उसी दिन खोली जाएंगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के अपने बड़े सुधारों के तहत गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए हाउसकीपिंग और सुरक्षित प्रिंटिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग बिड्स भी मंगाई हैं.