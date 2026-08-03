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NEET पेपर लीक विवाद: NTA ने कार्यालय और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया

एनटीए ने कार्यालय और परीक्षा सामग्री पर चौबीसों घंटे, सातों दिन सुरक्षा के लिए टेंडर निकाला है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

After NEET Leak row NTA Floats more than 7 crore tender for security of offices confidential exam material
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 1:51 PM IST

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नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) पेपर लीक विवाद के बाद अपने परीक्षा सुरक्षा ढांचा में बड़े बदलाव करते हुए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने हेडक्वार्टर, क्षेत्रीय कार्यालय और दूसरी संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे सुरक्षा के लिए एक पेशेवर एजेंसी नियुक्त करने के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है.

इस कदम का मकसद भारत के परीक्षा प्रणाली की अखंडता को मजबूत करना और भविष्य में किसी भी तरह के उल्लंघन को रोकना है. 25 जुलाई को जारी टेंडर के मुताबिक, चुनी गई एजेंसी दिल्ली के मिंटो रोड पर एनटीए के हेडक्वार्टर, ओखला क्षेत्रीय कार्यालय और दूसरी बताई गई जगहों पर चौबीसों घंटे, सातों दिन (24x7 सिक्योरिटी) सुरक्षा देगी. एजेंसी गोपनीय परीक्षा सामग्री, सर्वर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, वेयरहाउस, रिकॉर्ड रूम, कर्मचारियों, आगंतुकों और संवेदनशील परीक्षा रिकॉर्ड रखने वाले दूसरे जरूरी आधारभूत संरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी.

अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) शुरू में दो साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर दो बार एक-एक साल के विस्तार (एक्सटेंशन) का प्रावधान होगा. बोलियां (बिड्स) 17 अगस्त तक जमा की जा सकती हैं और तकनीकी (टेक्निकल) बिड्स उसी दिन खोली जाएंगी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के अपने बड़े सुधारों के तहत गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए हाउसकीपिंग और सुरक्षित प्रिंटिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग बिड्स भी मंगाई हैं.

पारंपरिक सबसे कम बोली वाले सिस्टम से हटकर, एजेंसी ने गुणवत्ता और लागत आधारित चयन यानी कि क्वालिटी-एंड-कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन (QCBS) मॉडल चुना है, जिसके तहत तकनीकी ज्ञान और कौशल को 70 प्रतिशत, जबकि फाइनेंशियल बिड्स को 30 प्रतिशत वेटेज मिलेगा. सिर्फ टेक्निकल इवैल्यूएशन में कम से कम 70 अंक लाने वाली एजेंसियां ​​ही वित्तीय आकलन के लिए योग्य होंगे.

पात्रता मानदंड के मुताबिक, बिड लगाने वालों के पास पेशेवर सुरक्षा सेवा में कम से कम पांच साल का अनुभव, पिछले तीन वित्त वर्ष में औसत वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये, और केंद्र सरकार संस्थानों या परीक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और मेट्रो सिस्टम जैसे दूसरे उच्च-सुरक्षा प्रतिष्ठान की सुरक्षा का पिछला अनुभव होना चाहिए. सफल बिडर को एक्सेस-कंट्रोल सिस्टम भी लगाने होंगे, विजिटर लॉग मेंटेन करने होंगे और तय जगहों पर डोर-फ्रेम और हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करना होगा.

सुरक्षा में यह बदलाव एनटीए में बड़े सुधारों के बीच हुआ है, जब नीट यूजी पेपर लीक विवाद ने देश के परीक्षा प्रक्रिया की कमजोरियों को उजागर किया, जिसके बाद सख्त सुरक्षा उपायों और ज्यादा जवाबदेही की मांग उठी.

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