ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, साइकिल चलाकर दिया खास मैसेज, बोले- "जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक नहीं करूंगा हवाई यात्रा"
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे. साथ ही साइकिल चलाकर ईंधन बचत का मैसेज लोगों को दिया.
Published : May 14, 2026 at 2:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे. रेलवे स्टेशन से गुरुकुल कुरुक्षेत्र तक उन्होंने साइकिल से सफर किया. इस दौरान उन्होंने देशवासियों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाने की अपील की. राज्यपाल के इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है.
"तनाव के चलते स्टेट ऑफ हार्मुज प्रभावित": इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मीडिया से बातचीत की.बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा कि, "पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक संकट की स्थिति बनी हुई है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव के चलते स्टेट ऑफ हार्मुज प्रभावित हुआ है, जिसका असर भारत के तेल आयात पर भी पड़ रहा है. ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री के अपील को स्वीकार करते हुए तेल की खपत कम करने की कोशिश करें."
"स्वदेशी अपनाकर देश को बनाएं आत्मनिर्भर": राज्यपाल ने आगे कहा कि, "विदेशी वस्तुओं की खरीद से देश की मुद्रा स्थिति प्रभावित होती है. इसलिए स्वदेशी अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं और पिछले वर्षों में देश में हुए विकास कार्य इसका प्रमाण हैं."
"हवाई यात्रा नहीं करूंगा": आचार्य देवव्रत ने कहा कि, "जब तक तेल संकट की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक मैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करूंगा. अधिकतर यात्राएं रेल, बस और साइकिल के माध्यम से करुंगा. तीन से अधिक गाड़ियों का उपयोग नहीं करुंगा. आज अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक ट्रेन से पहुंचा हूं और वापसी भी रेल यात्रा से ही करुंगा."
गांवों और विश्वविद्यालयों में भी दे रहे संदेश: राज्यपाल ने आगे कहा कि, "गुजरात के गांवों में प्रवास के दौरान वे सरकारी स्कूलों में रात्रि विश्राम करते हैं . अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के साथ भोजन करते हैं. गुजरात के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों का उपयोग न करने, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन अपनाने का आग्रह किया है."
"सामूहिक प्रयास से ही संकट से निकलेगा देश": राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि, "यदि देशवासी सामूहिक रूप से ईंधन बचत और स्वदेशी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ें, तो देश इस संकट से जल्द बाहर निकल सकता है. पर्यावरण संरक्षण और सादगीपूर्ण जीवनशैली आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है."
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