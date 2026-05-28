बांग्लादेश में खसरा का कहर: अलर्ट मोड पर झारखंड का संथाल परगना, स्वास्थ्य विभाग ने तेज किया टीकाकरण
बांग्लादेश में खसरा के भयानक प्रकोप के बाद झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. देवघर से हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : May 28, 2026 at 9:31 AM IST
देवघर: पड़ोसी देश बांग्लादेश में खसरा (मीजल्स) का गंभीर प्रकोप फैल गया है. यहां 500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों बच्चे संक्रमित हैं. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरत ली है. खासकर संथाल परगना संभाग के जिलों में स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट मोड पर है.
देवघर सहित संथाल परगना में जागरूकता अभियान तेज
स्वास्थ्य विभाग ने देवघर समेत संथाल परगना के सभी जिलों में खसरा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. जिले के टीकाकरण पदाधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में खसरा के बढ़ते मामलों के बाद संथाल परगना के सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर लिया गया है. सीमावर्ती इलाकों से संपर्क को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.
एमआर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित, घर-घर टीकाकरण
डॉ. सिंह ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एमआर (मीजल्स-रूबेला) वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर बच्चों की पहचान कर उनका टीकाकरण सुनिश्चित कर रहे हैं. जिन बच्चों ने पहले टीकाकरण छोड़ दिया था, उन्हें भी चिन्हित करके वैक्सीन दी जा रही है.
अभी देवघर में कोई पॉजिटिव केस नहीं
राहत की बात यह है कि देवघर जिले में अभी तक खसरा का कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है. संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. हालांकि विभाग ने निगरानी तेज कर दी है और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती व इलाज की व्यवस्था की गई है.
बॉर्डर के करीब जिलों में अतिरिक्त सतर्कता
संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिले बांग्लादेश सीमा के काफी निकट हैं. देवघर को इस संभाग की राजधानी माना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी भी कर रहा है.
खसरा के प्रमुख लक्षण
देवघर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शरद कुमार ने बताया कि खसरा अत्यंत संक्रामक बीमारी है जो तेजी से फैलती है. इसके मुख्य लक्षण हैं:
डॉ. शरद कुमार ने अपील की कि लक्षण दिखते ही संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं और तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें. उन्होंने सभी अभिभावकों से एमआर वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की. डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यह बीमारी केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुजुर्ग भी इसके शिकार हो सकते हैं. टीकाकरण ही है सबसे बड़ा बचाव है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी से समय पर बच्चों का टीकाकरण कराने और सतर्क रहने की अपील की है.
खसरा क्या है? कैसे फैलता है और बच्चों को कितना खतरनाक?
खसरा (Measles) पैरामाइक्सोवायरस (Paramyxovirus) से होने वाली अत्यंत संक्रामक बीमारी है. यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाली छोटी-छोटी बूंदों के जरिए हवा में फैलता है.
शरीर में प्रवेश कैसे करता है?
यह वायरस मुख्य रूप से मुंह और नाक के रास्ते शरीर में दाखिल होता है. सांस की नली होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है और वहां मौजूद इम्यून सेल्स (मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स) पर हमला कर देता है. ये सेल्स शरीर की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती हैं. वायरस इन्हीं सुरक्षा कवच को कमजोर कर देता है, जिससे संक्रमण आसानी से फैल जाता है.
किन लोगों को ज्यादा खतरा?
खसरा मुख्य रूप से बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी आसानी से संक्रमित हो सकते हैं. कुपोषित बच्चे और जिनमें विटामिन-A की कमी हो, उनमें यह बीमारी ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है.
शुरुआती लक्षण
संक्रमण के 10-12 दिन बाद लक्षण दिखने शुरू होते हैं. सबसे पहले तेज बुखार आता है, उसके बाद खांसी, नाक बहना, आंखों में लाली और मुंह के अंदर सफेद दाने (कोप्लिक स्पॉट) दिख सकते हैं. कुछ दिनों बाद पूरे शरीर पर लाल चकत्ते (रैश) निकल आते हैं जो चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर पर फैल जाते हैं.
बच्चों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव
खसरा सामान्य बुखार और दाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है. यह निमोनिया, ब्रेन में सूजन (एन्सेफलाइटिस), दस्त और सबसे खतरनाक आंखों की रोशनी चले जाने का कारण बन सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल खसरे की वजह से हजारों बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाती है.
बचाव का सबसे प्रभावी तरीका- टीकाकरण
खसरे से बचाव के लिए MMR (Measles-Mumps-Rubella) टीका सबसे कारगर है. यह टीका खसरे के अलावा कंठमाला (मम्प्स) और रूबेला से भी सुरक्षा देता है.
- पहली डोज: 12 से 15 महीने की उम्र में
- दूसरी डोज: 4 से 6 साल की उम्र में
दो डोज लेने पर यह टीका करीब 97% प्रभावी माना जाता है. जिन बच्चों या बड़ों को पहले टीका नहीं लगा है, उन्हें भी दो डोज (28 दिन के अंतराल पर) लगवानी चाहिए.
अतिरिक्त सावधानियां
- समय पर बच्चे का पूरा टीकाकरण कराएं
- 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पिलाएं
- संक्रमित व्यक्ति से बच्चे को दूर रखें
- बच्चे की पोषण स्थिति अच्छी रखें, खासकर विटामिन-A युक्त आहार दें
- घर में कोई बच्चा संक्रमित हो तो दूसरे बच्चों को अलग रखें
खसरा पूरी तरह रोकथाम योग्य बीमारी है. सही समय पर दो डोज MMR टीका लगवाने और जरूरी सावधानियां बरतने से इसे आसानी से रोका जा सकता है. अभिभावकों को खास तौर पर सलाह दी जाती है कि अपने बच्चे का टीकाकरण शेड्यूल कभी न छोड़ें. स्वास्थ्य विभाग भी यही अपील कर रहा है कि टीकाकरण से ही खसरे जैसी बीमारियों पर लगाम लगाई जा सकती है.
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