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बांग्लादेश में खसरा का कहर: अलर्ट मोड पर झारखंड का संथाल परगना, स्वास्थ्य विभाग ने तेज किया टीकाकरण

देवघर: पड़ोसी देश बांग्लादेश में खसरा (मीजल्स) का गंभीर प्रकोप फैल गया है. यहां 500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों बच्चे संक्रमित हैं. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरत ली है. खासकर संथाल परगना संभाग के जिलों में स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट मोड पर है.

देवघर सहित संथाल परगना में जागरूकता अभियान तेज

स्वास्थ्य विभाग ने देवघर समेत संथाल परगना के सभी जिलों में खसरा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. जिले के टीकाकरण पदाधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में खसरा के बढ़ते मामलों के बाद संथाल परगना के सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर लिया गया है. सीमावर्ती इलाकों से संपर्क को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

जानकारी देते टीकाकरण पदाधिकारी और चिकित्सक (ETV Bharat)

एमआर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित, घर-घर टीकाकरण

डॉ. सिंह ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एमआर (मीजल्स-रूबेला) वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर बच्चों की पहचान कर उनका टीकाकरण सुनिश्चित कर रहे हैं. जिन बच्चों ने पहले टीकाकरण छोड़ दिया था, उन्हें भी चिन्हित करके वैक्सीन दी जा रही है.

अभी देवघर में कोई पॉजिटिव केस नहीं

राहत की बात यह है कि देवघर जिले में अभी तक खसरा का कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है. संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. हालांकि विभाग ने निगरानी तेज कर दी है और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती व इलाज की व्यवस्था की गई है.

बॉर्डर के करीब जिलों में अतिरिक्त सतर्कता

संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिले बांग्लादेश सीमा के काफी निकट हैं. देवघर को इस संभाग की राजधानी माना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी भी कर रहा है.

खसरा के प्रमुख लक्षण

देवघर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शरद कुमार ने बताया कि खसरा अत्यंत संक्रामक बीमारी है जो तेजी से फैलती है. इसके मुख्य लक्षण हैं:

डॉ. शरद कुमार ने अपील की कि लक्षण दिखते ही संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं और तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें. उन्होंने सभी अभिभावकों से एमआर वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की. डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यह बीमारी केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुजुर्ग भी इसके शिकार हो सकते हैं. टीकाकरण ही है सबसे बड़ा बचाव है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी से समय पर बच्चों का टीकाकरण कराने और सतर्क रहने की अपील की है.

खसरे के लक्षण (ETV Bharat)

खसरा क्या है? कैसे फैलता है और बच्चों को कितना खतरनाक?