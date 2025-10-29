ETV Bharat / bharat

मन की बात के बाद पीएम मोदी करेंगे दिल की बात, रायपुर से होगी शुरुआत

Chhattisgarh State Festival पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन जनता से दिल की बात करेंगे. पेश है ग्राउंड रिपोर्ट

Satya Sai Sanjeevani Hospital Raipur
रायपुर का सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 10:39 PM IST

4 Min Read
भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राज्य उत्सव के अवसर पर पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल आ रहे हैं. यहां वे ऐसे छोटे बच्चों से बात करेंगे जिनका बचपन में दिल का ऑपरेशन हुआ था. वैसे तमाम लोग जो इस अस्पताल से स्वास्थ्य सुविधा हासिल कर चुके हैं. उनसे पीएम मोदी दिल की बात करेंगे. ऐसे बच्चों से बात करेंगे जिनको यहां से नया जीवन मिला है. देश को यहां से संबोधित भी करेंगे. यहां की तैयारी का और कार्यक्रम का जायजा ईटीवी भारत ने लिया.

सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के हेड से चर्चा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के मेडिकल सर्विसेज के हेड डॉक्टर निखिल शुक्ला से ईटीवी भारत ने बात की. उन्होंने बताया कि यहां पर बच्चों का निशुल्क ऑपरेशन और इलाज किया जाता है. यह इस उद्देश्य से कभी नहीं किया गया कि यहां पर किसी तरह का कोई वैसा कार्यक्रम आयोजित होगा. जिन बच्चों का ऑपरेशन आज से बहुत साल पहले हुआ था आजकल वह बेहतर जीवन जी रहे हैं. स्वस्थ भारत के लिए साथ ही गंभीर बीमारियों में भारत कितना आगे बढ़ चुका है इलाज के दृष्टिकोण से वह तमाम चीज यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संबोधन में कहेंगे.

सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)

डॉक्टर निखिल शुक्ला ने दी अहम जानकारी: डॉक्टर निखिल शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां यह दूसरा दौरा है. पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में यहां आए थे. उन्होंने जिस परिसर में हम खड़े हैं इसका लोकार्पण किया था. साल 2016 में इस मेडिटेशन सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था. डॉ निखिल शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लगभग 35 मिनट तक रहेंगे.

इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री लगभग 3500 से अधिक ऐसे बच्चों से दिल की बात करेंगे. जो कभी जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थे. आज वे सभी हार्ट सर्जरी के बाद एक नवजीवन उपहार के साथ स्वस्थ जीवन जी रहे हैं. कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो कोई कॉलेज में है. अलग-अलग उम्र सीमा के लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे. कुछ बच्चे उनसे सवाल भी करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार तैयारी की जाएगी- डॉक्टर निखिल शुक्ला, सर्विसेज हेड, सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल

यहां लोग कैसे करवा सकते हैं इलाज?: सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज की क्या प्रक्रिया है. यहां लोग कैसे इलाज करवा सकते हैं. इस बारे में ईटीवी भारत ने डॉक्टर निखिल शुक्ला से बात की. उन्होंने बताया कि अस्पताल के वेबसाइट और फोन के माध्यम से लोग जानकारी ले सकते हैं और अस्पताल प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं. यहा सीधे यहां आकर इलाज करवा सकते हैं.

डॉक्टर निखिल शुक्ला ने बताया कि यह एक भ्रांति है कि जिस बच्चे को जन्मजात दिल की बीमारी है तो उनका इलाज नहीं हो सकता. कम से कम इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिल की बात में इस भ्रांति को लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को इससे फायदा होगा. लोगों को पीएम मोदी यह बताएंगे कि अगर सही समय पर इस बीमारी का इलाज हो जाए तो यह बीमारी ठीक हो सकती है. इलाज के बाद बच्चे सामान्य जीवन जी सकेंगे और देश की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे.

SATYA SAI SANJEEVANI HOSPITAL
MANN KI BAAT
सत्य साईं अस्पताल में पीएम मोदी
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव
PM MODI DO DIL KI BAAT

