कोमा में था बच्चा, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मिला नया जीवन, जान हर कोई हैरान

जगन्नाथ के चरणों में सौंप दिया : 8 नवंबर 2025 को जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर लिया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था. इसमें एक व्यक्ति अपने सात साल के बेहोश बेटे को गोद में लिए रोते हुए मंदिर में आता है. जानकारी के मुताबिक बच्चा एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी के कारण कोमा में चला गया था. डॉक्टर्स ने भी उसे जवाब दे दिया था कि बच्चे का बच पाना मुश्किल है. ऐसे में प्रकाश पुरी पहुंचे और अपने बेटे को भगवान जगन्नाथ के चरणों में सौंप दिया. इसके बाद बच्चे में हरकत हुई, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

पुरी: भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आस्था और भगवान की कृपा की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक पिता अपने बच्चे की जीवन के लिए भगवान की शरण में आया और प्रभु ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया.

जगन्नाथ ही अपने भक्तों का दर्द जानते हैं : राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के प्रकाश बोई ने कहा, 'महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से मेरा बेटा धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ उसे पूरी तरह ठीक कर देंगे. जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता, मैं यहीं रहूंगा. मुझे पता है कि भगवान जगन्नाथ उसे आशीर्वाद देंगे'. उन्होंने कहा कि 'डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन मैं भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनकर बड़ा हुआ हूं. मैं अपने बच्चे को यहां लाया और उसे भगवान को सौंप दिया. आज, मेरा बेटा अपनी आंखें खोल रहा है, अपने हाथ हिला रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है. सिर्फ़ जगन्नाथ ही अपने भक्तों का दर्द जानते हैं और यह भी कि इसे कब खत्म करना है'.

हालत बिगड़ी को कोमा में गया : प्रकाश ने बताया कि निखिल इस साल की शुरुआत तक बिल्कुल ठीक था. फिर अचानक बहुत बीमार पड़ गया. मेडिकल जांच में पता चला कि उसके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है. राजस्थान के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई. इसके बाद वह कोमा में चला गया. ऐसे में भगवान से मदद मांगने के लिए पुरी की लंबी यात्रा शुरू की.

पुरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत मेडिकल मदद का इंतजाम किया और बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भर्ती कराया. बाद में उसे स्पेशल असेसमेंट और आगे के इलाज के लिए कटक के शिशु भवन में शिफ्ट कर दिया गया. मंदिर के एक सेवक ने कहा कि सभी को उम्मीद है कि निखिल को नई जिंदगी मिलेगी. महाप्रभु के आशीर्वाद से कुछ भी मुमकिन है. जब कोई भक्त अपने दिल में सच्ची आस्था और भक्ति रखता है तो महाप्रभु उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो.