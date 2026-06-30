कर्णप्रयाग, नगरासू और ऋषिकेश के बाद अब मसूरी में बवाल, हरियाणा के पर्यटक ने लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
हरियाणा का पर्यटक नशे में धुत था, उसने दंपति को कार से टक्कर मारी थी, टोकने पर कार से उतरकर क्रेट से हमला किया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : June 30, 2026 at 12:16 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटकों के उपद्रव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले ऋषिकेश, फिर कर्णप्रयाग, उसके बाद नगरासू और अब मसूरी में पर्यटकों ने सारी हदें पार कर दी हैं. पर्यटन सीजन में एक घटना खत्म नहीं हो पा रही है कि दूसरी घटना सिर उठा ले रही है. अब मसूरी में हरियाणा के पर्यटक ने लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया.
कर्णप्रयाग, नगरासू और ऋषिकेश के बाद अब मसूरी में बवाल: मसूरी के माल रोड पर सोमवार की रात काफी हंगामेदार रही. यहां एक स्थानीय दंपति माल रोड पर टहर रहे थे. इसी दौरान रोड से हरियाणा के पर्यटकों की कार गुजरी. कार ने दंपति को टक्कर मार दी. इस पर दंपति ने कार सवारों से ठीक से गाड़ी चलाने को कहा. दंपति का इतना कहना था कि पर्यटकों ने कार रोकी और दंपति पर हमला बोल दिया. हरियाणा के एक पर्यटक ने दुकान के बाहर पड़ी क्रेट हाथ में ली और उसे गदा की तरह चलाने लगा. इस दौरान उसने कई लोगों के सिर और पीठ पर क्रेट से हमला कर दिया. एक महिला के सिर पर वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया.
हरियाणा के पर्यटक ने महिला की सिर फोड़ा: हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस ने उपद्रवी पर्यटक को हिरासत में लेकर चालान किया. उसकी गाड़ी का भी चालान किया गया है. मसूरी के लोगों ने इस घटना पर आक्रोश जताया है. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है. लोग हरियाणा के पर्यटक की आलोचना कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये पर्यटक शराब के नशे में धुत था.
मसूरी कोतवाल देवेन्द्र चौहान ने बताया कि-
एक पर्यटक ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की. हमने उसे हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस पर्यटक के वाहन की जांच की गई तो उसमें मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन पाया गया. इस पर कार का भी चालान किया गया है.
-देवेंद्र चौहान, कोतवाल-
ऋषिकेश में हरियाणा की युवतियों ने किया हंगामा: 16 जून को ऋषिकेश में मुनि की रेती थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस गश्त कर रही थी. तभी तपोवन में हरियाणा नंबर की एक कार में तेज आवाज में गाने बजाकर घूम रहे पर्यटक दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वाहन में सवार कुछ युवतियां पुलिसकर्मियों से उलझ गईं. इस कारण मौके पर कुछ देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.
कर्णप्रयाग में निहंगों ने तलवार से किया हमला: चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग लोग काफी उपद्रव कर चुके हैं. कर्णप्रयाग में वाहन पार्किंग के छोटे से विवाद में हुई मारपीट में निहंगों ने तलवार का वार करके कई लोगों को घायल कर दिया था. इसके बाद चार निहंगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. हालांकि उन निहंगों को अब जमानत मिल चुकी है और वो अपने घर जा चुके हैं.
नगरासू में निहंगों ने गुरुद्वारे पर किया कब्जा: इसके बाद 20 जून को रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू में 7 निहंग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से विवाद के बाद ऊपरी मंजिल पर चढ़ गए थे. इन लोगों ने ऊपरी मंजिल और छत पर कब्जा कर लिया था. इस दौरान कोई श्रद्धालु गुरुद्वारे में नहीं जा सका था. स्थिति ये रही कि गुरुद्वारे के लंगर में बना प्रसाद तक बर्बाद हो गया. गुरुद्वारे के बाहर पुलिस के साथ आईटीबीपी तैनात करनी पड़ी थी. चार दिन बाद मुश्किल से गुरुद्वारे को निहंगों के कब्जे से मुक्त कराया जा सका था.
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