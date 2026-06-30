ETV Bharat / bharat

कर्णप्रयाग, नगरासू और ऋषिकेश के बाद अब मसूरी में बवाल, हरियाणा के पर्यटक ने लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटकों के उपद्रव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले ऋषिकेश, फिर कर्णप्रयाग, उसके बाद नगरासू और अब मसूरी में पर्यटकों ने सारी हदें पार कर दी हैं. पर्यटन सीजन में एक घटना खत्म नहीं हो पा रही है कि दूसरी घटना सिर उठा ले रही है. अब मसूरी में हरियाणा के पर्यटक ने लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया.

कर्णप्रयाग, नगरासू और ऋषिकेश के बाद अब मसूरी में बवाल: मसूरी के माल रोड पर सोमवार की रात काफी हंगामेदार रही. यहां एक स्थानीय दंपति माल रोड पर टहर रहे थे. इसी दौरान रोड से हरियाणा के पर्यटकों की कार गुजरी. कार ने दंपति को टक्कर मार दी. इस पर दंपति ने कार सवारों से ठीक से गाड़ी चलाने को कहा. दंपति का इतना कहना था कि पर्यटकों ने कार रोकी और दंपति पर हमला बोल दिया. हरियाणा के एक पर्यटक ने दुकान के बाहर पड़ी क्रेट हाथ में ली और उसे गदा की तरह चलाने लगा. इस दौरान उसने कई लोगों के सिर और पीठ पर क्रेट से हमला कर दिया. एक महिला के सिर पर वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया.

मसूरी में उपद्रव करता हरियाणा का पर्यटक (viral video)

हरियाणा के पर्यटक ने महिला की सिर फोड़ा: हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस ने उपद्रवी पर्यटक को हिरासत में लेकर चालान किया. उसकी गाड़ी का भी चालान किया गया है. मसूरी के लोगों ने इस घटना पर आक्रोश जताया है. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है. लोग हरियाणा के पर्यटक की आलोचना कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये पर्यटक शराब के नशे में धुत था.