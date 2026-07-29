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JoSAA के बाद खाली रह गई 15,423 सीट, अब CSAB से ले सकते हैं एडमिशन, NITs में 4611 और IIITs में 3628 सीट

NIT, IIIT व GFTI में 15 हजार से ज्यादा अब भी सीटें खाली हैं, जिसके लिए CSAB की स्पेशल काउंसलिंग शुरू हो गई है.

JoSAA के बाद खाली रह गई 15,423 सीट
JoSAA के बाद खाली रह गई 15,423 सीट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 4:49 PM IST

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कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग पूरी हो गई है. जोसा के 5 राउंड के बाद इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) की काउंसलिंग खत्म हो गई है, जबकि देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में काफी सीटें खाली रह गई हैं. इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) शामिल हैं. इन संस्थानों में 15423 इंजीनियरिंग सीटों के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग शुरू हो गई है. इसकी टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स भी CSAB ने जारी कर दी है. इन सभी सीटों पर जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक (AIR) के जरिए एडमिशन मिलेगा.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 15423 सीटों में 13156 जेंडर न्यूट्रल हैं, जिन पर बॉयज व गर्ल्स दोनों कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, जबकि 2267 सीटें केवल फीमेल ओनली हैं, जिन पर केवल गर्ल्स कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा. संस्थान के अनुसार देखा जाए तो NITs में 4611 सीटें खाली हैं, जबकि IIEST शिबपुर में 239, ट्रिपल आईटी (IIITs) में 3628 और देश की 60 GFTIs में 6945 सीटें खाली हैं. कंप्यूटर साइंस की सीटों की बात की जाए तो NITs में 503, IIEST शिबपुर में 17, IIITs में 1173 और GFTIs में 1405 सीटें खाली हैं. ऐसे में सबसे प्राथमिकता वाली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 4 ईयर बीटेक कोर्स की ब्रांच में कुल 3098 सीटें उपलब्ध हैं.

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13 से 18 अगस्त तक फिजिकल रिपोर्टिंग: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि CSAB के रजिस्ट्रेशन भी 28 जुलाई से शुरू हो गए हैं. ऐसे में जेईई मेन के स्टूडेंट 3 अगस्त तक इन संस्थानों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. वहीं, पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट 6 अगस्त को होगा. इसके बाद उन्हें 10 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी. इसके बाद दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 12 अगस्त को और उसके लिए 14 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी. सभी कैंडिडेट को 13 से 18 अगस्त तक संस्थानों में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी.

NITs में खाली सीटें

  • देश की 31 NITs में 4611 सीटें खाली.
  • 503 सीटें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग.
  • जेंडर न्यूट्रल कोटा में 3489.
  • फीमेल ओनली कोटा में 1122 सीटें.
  • 2372 सीटें अदर स्टेट कोटा में
  • 2081 सीटें होम स्टेट कोटा में.
  • 21 सीट गोवा के कोटा के लिए.
  • 128 सीट जम्मू-कश्मीर के कोटा में.
  • 9 सीटें लद्दाख के कोटा में.

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IIEST शिबपुर में खाली सीटें

  • 239 सीटें रह गईं जोसा के बाद खाली.
  • कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 17 सीट खाली.
  • जेंडर न्यूट्रल कोटा में 178.
  • फीमेल ओनली कोटा में 61 सीटें.
  • होम स्टेट कोटा के तहत 130.
  • अदर स्टेट कोटा के तहत 109.

IIITs में खाली सीटें

  • देश की 27 ट्रिपल आईटी में 3628 सीटें
  • कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की 1173 सीटें
  • जेंडर न्यूट्रल में 3099
  • फीमेल ओनली कोटा में 529

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GFTIs में खाली सीटें

  • देश की 60 GFTIs में 6945 सीटें.
  • कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 1405 सीटें.
  • फीमेल ओनली 216 सीटें.
  • जेंडर न्यूट्रल कोटा के तहत 6729 सीटें.
  • ऑल इंडिया और अदर स्टेट कोटा के तहत 6390.
  • होम स्टेट कोटा के तहत 555.

यह है CSAB काउंसलिंग में खाली सीटों का गणित

संस्थानसीटजेंडर न्यूट्रलफीमेल ओनली
NIT (31)461134891122
IIEST (1)23917861
ट्रिपल आईटी (27)36283099529
GFTI (60)69456729216
कुल (119)15423131562267

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यह है CSAB की काउंसलिंग का शेड्यूल

  • रजिस्ट्रेशन: 28 जुलाई से.
  • मॉक एलॉटमेंट: 31 जुलाई सुबह 10:00 बजे.
  • रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट: 3 अगस्त सुबह 10:00 बजे तक.
  • रजिस्ट्रेशन फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड: 3 अगस्त सुबह 10:00 बजे तक.
  • चॉइस फिलिंग व ऑटो लॉकिंग: 5 अगस्त दोपहर 2:00 बजे.
  • पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट: 6 अगस्त शाम 5:00 बजे.
  • एलॉटेड सीट पर संस्थान की फीस डिपॉजिट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरीफाई: 10 अगस्त शाम 5:00 बजे.
  • एलॉट सीट पर फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉल और एग्जिट ऑप्शन: 10 अगस्त शाम 5:00 तक.
  • दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट: 12 अगस्त.
  • एलॉटेड सीट पर संस्थान की फीस डिपॉजिट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरीफाई: 14 अगस्त शाम 5:00 बजे.
  • फिजिकल रिपोर्टिंग: 13 से 18 अगस्त तक.

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