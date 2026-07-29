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JoSAA के बाद खाली रह गई 15,423 सीट, अब CSAB से ले सकते हैं एडमिशन, NITs में 4611 और IIITs में 3628 सीट

कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग पूरी हो गई है. जोसा के 5 राउंड के बाद इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) की काउंसलिंग खत्म हो गई है, जबकि देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में काफी सीटें खाली रह गई हैं. इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) शामिल हैं. इन संस्थानों में 15423 इंजीनियरिंग सीटों के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग शुरू हो गई है. इसकी टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स भी CSAB ने जारी कर दी है. इन सभी सीटों पर जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक (AIR) के जरिए एडमिशन मिलेगा.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 15423 सीटों में 13156 जेंडर न्यूट्रल हैं, जिन पर बॉयज व गर्ल्स दोनों कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, जबकि 2267 सीटें केवल फीमेल ओनली हैं, जिन पर केवल गर्ल्स कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा. संस्थान के अनुसार देखा जाए तो NITs में 4611 सीटें खाली हैं, जबकि IIEST शिबपुर में 239, ट्रिपल आईटी (IIITs) में 3628 और देश की 60 GFTIs में 6945 सीटें खाली हैं. कंप्यूटर साइंस की सीटों की बात की जाए तो NITs में 503, IIEST शिबपुर में 17, IIITs में 1173 और GFTIs में 1405 सीटें खाली हैं. ऐसे में सबसे प्राथमिकता वाली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 4 ईयर बीटेक कोर्स की ब्रांच में कुल 3098 सीटें उपलब्ध हैं.

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13 से 18 अगस्त तक फिजिकल रिपोर्टिंग: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि CSAB के रजिस्ट्रेशन भी 28 जुलाई से शुरू हो गए हैं. ऐसे में जेईई मेन के स्टूडेंट 3 अगस्त तक इन संस्थानों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. वहीं, पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट 6 अगस्त को होगा. इसके बाद उन्हें 10 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी. इसके बाद दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 12 अगस्त को और उसके लिए 14 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी. सभी कैंडिडेट को 13 से 18 अगस्त तक संस्थानों में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी.

NITs में खाली सीटें

देश की 31 NITs में 4611 सीटें खाली.

503 सीटें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग.

जेंडर न्यूट्रल कोटा में 3489.

फीमेल ओनली कोटा में 1122 सीटें.

2372 सीटें अदर स्टेट कोटा में

2081 सीटें होम स्टेट कोटा में.

21 सीट गोवा के कोटा के लिए.

128 सीट जम्मू-कश्मीर के कोटा में.

9 सीटें लद्दाख के कोटा में.

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IIEST शिबपुर में खाली सीटें