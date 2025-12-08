ETV Bharat / bharat

इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने की मार, बेटे की परीक्षा के लिए पिता ने इंदौर तक 800 किलोमीटर दौड़ाई कार

रोहतक : इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण जहां देशभर के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसका असर रोहतक जिले के मायना गांव के पंघाल परिवार पर भी पड़ा है. इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर पिता ने बेटे की बारहवीं कक्षा की प्री- बोर्ड परीक्षा के लिए 800 किलोमीटर इंदौर तक रात भर कार चलाई और बेटे को समय पर इंदौर पहुंचा दिया.

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई : मायना गांव के युवा निशानेबाज आशीष चौधरी पंघाल इंदौर स्थित प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में 12वीं कक्षा के छात्र हैं. वे छुट्टी पर रोहतक के अपने घर आए हुए थे. 8 दिसंबर से परीक्षा शुरू होनी थी. इससे पहले 6 दिसंबर की शाम को उन्हें इंदौर के डेली कॉलेज में सम्मानित किया जाना था. दिल्ली से इंदौर की फ्लाइट पहले से ही बुक थी. ऐसे में अधिवक्ता पिता राजनारायण पंघाल उन्हें कार से दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए हुए थे. एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें पता चला कि इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. ये खबर मिलते ही पंघाल परिवार में चिंता बढ़ गई. फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से आशीष एक ओर जहां अवार्ड समारोह में भाग नहीं ले पाएगा, वहीं 8 दिसंबर से शुरू होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा का भी डर था.

पिता ने इंदौर तक चलाई कार : इंदौर जाने वाली ट्रेन में भी तत्काल सीट कंफर्म होना मुश्किल था. ऐसे में पिता राजनारायण पंघाल ने फैसला किया कि बेशक इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई हो और ट्रेन में भी सीट कंफर्म न हो, वे अपने बेटे को हर हाल में समय पर इंदौर लेकर जाएंगे ताकि प्री-बोर्ड परीक्षा ना छूट जाए. दिल्ली से इंदौर की दूरी करीब 800 किलोमीटर है. ऐसे में राजनारायण ने तुरंत ही फैसला लिया कि वे खुद कार ड्राइव कर बेटे को समय पर पहुंचाएंगे. इसलिए उन्होंने रात भर कार ड्राइव की और अगले दिन बेटे को समय पर लेकर इंदौर पहुंच गए और अब वो अपने पेपर दे पा रहा है, वर्ना वो पेपर ही नहीं दे पाता.

