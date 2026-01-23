ETV Bharat / bharat

कश्मीर में भारी बर्फबारी, सेब की खेती करने वाले खुश, पर बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान

लंबे समय बाद कश्मीर में भयंकर बर्फबारी हुई. किसान तो खुश हैं, पर नुकसान भी खूब हुआ.

Heavy Snow in Kashmir
कश्मीर में भीषण बर्फबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 6:35 PM IST

6 Min Read
श्रीनगर: तीन महीने के सूखे के बाद इस साल कश्मीर की पहली बर्फबारी ने कश्मीरियों के चेहरे पर खुशी ला दी है. मौसम की पहली भारी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को एक खूबसूरत शीतकालीन परिदृश्य में बदल दिया है. इसकी वजह से 85 प्रतिशत वर्षा की कमी पूरी हो गई.

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाले ताहिर मजीद जैसे किसानों के लिए बर्फ का दिखना केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि जीवन-मरण का सवाल था. घुटनों तक गहरी बर्फ में खड़े होकर उन्होंने बर्फबारी को "प्रकृति का आशीर्वाद" बताया. उन्होंने कहा कि अगर बर्फ नहीं पड़ती तो उनके लिए सबकुछ अंधकारमय था. मजीद चिंतित थे, क्योंकि 40 दिनों की भीषण सर्दी के बीच नदियों, नालों और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने वाले ऊपरी इलाके बर्फ रहित और बंजर हो गए थे.

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रहा (ETV Bharat)
Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बाद दिखा ऐसा मंजर (ETV Bharat)

हालांकि, रसीले और कुरकुरे सेबों के लिए घाटी के प्रमुख उत्पादक शोपियां में राहत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां तीन फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई थी और दूरदराज के दुर्गम गांवों में तो पांच फीट तक बर्फ पहुंच गई थी. इशाक अहमद (बगीचा मालिक) ने बताया कि रसीले सेबों का राज नमी में छिपा होता है और इसके बिना सूखे और तेज धूप में बाग जम गए थे.

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बीच लोग (ETV Bharat)

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "आज ये सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि इतने सालों में पहली बार इतनी भारी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के कारण हमें अपने घरों में ही रहना पड़ा, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए उचित है." स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ ने बर्फबारी की तीव्रता को दुर्लभ बताया और कहा कि मात्र 15 घंटों में आए भीषण हिमपात ने पहाड़ी क्षेत्रों में पांच फीट से अधिक बर्फ जमा कर दी.

Heavy Snow in Kashmir
जिधर भी देखेंगे, उधर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा (ETV Bharat)

कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे सुदूर गांव करनाह में आरिफ ने एक ऐतिहासिक क्षण का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बर्फबारी 2 इंच से अधिक हो गई, जो 2005 के बाद पहली बार हुआ है. उन्होंने कहा, "यहां एक इंच बर्फबारी भी दुर्लभ मानी जाती है." उन्होंने कहा कि तूफान का असर बुडगाम, पुलवामा और बारामूला तक फैल गया था. आरिफ के अनुसार, यह एक "गतिशील रूप से शक्तिशाली" पश्चिमी विक्षोभ था, जिसमें ठंडी हवा घाटी में सूखे के दौरान छाई गर्म हवा से बुरी तरह टकराई. हालांकि, यह तूफान तेज हवाओं के बीच आया, जिससे क्षेत्र में इमारतें और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गए. श्रीनगर और पुलवामा में, जहां हवाओं का असर सबसे ज्यादा था, स्थानीय लोगों ने बताया कि वे रात भर जागते रहे क्योंकि तेज हवाओं से छतों और बिजली के खंभों के टूटने की आवाजें आती रहीं.

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बाद दिखी तबाही (ETV Bharat)
Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बीच लोग (ETV Bharat)

कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता निसार अहमद ने बताया कि बिजली के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण बिजली की खपत 1650 मेगावाट के मुकाबले घटकर मात्र 100 मेगावाट रह गई है. उन्होंने कहा, "छतों जैसी संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने से कई बिजली के खंभे और तार टूट गए हैं. हम आज रात तक कुल 1650 मेगावाट में से लगभग 70 प्रतिशत यानी 1100 मेगावाट बिजली बहाल कर पाएंगे. बाकी का काम कल तक हो सकेगा, क्योंकि यह बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है.”

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रहा (ETV Bharat)
Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी से हुए नुकसान को समेटने की कोशिश (ETV Bharat)

श्रीनगर में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और रहने लायक नहीं रह गए हैं. कई लोग प्रशासन पर अभी तक मदद न पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं. श्रीनगर के करण नगर में एक मकान मालिक ने कहा, "रात करीब 11 बजे हमारे घर की छत उड़ गई. कई बार अनुरोध करने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक छत नहीं हटाई है. यह बहुत खतरनाक है."

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन करते लोग (ETV Bharat)

मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ के अनुसार, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं ठंडी पश्चिमी विक्षोभों के गर्म हवा से टकराने के दुर्लभ वायुमंडलीय टकराव के कारण थीं. जहां युवा पीढ़ी ने बर्फ से ढके स्थानों के अपने अनमोल पलों को सोशल मीडिया पर साझा किया, वहीं बुजुर्ग पीढ़ी ने इसे उदासी भरी नजरों से देखा. नियंत्रण रेखा के पास स्थित सुदूर गांव तंगधार में, अब्दुल रहीम ने बर्फ में अतीत की छाया देखी.

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी के बाद दिखी तबाही (ETV Bharat)

अपने बचपन को याद करते हुए आरिफ ने कहा, उनका गांव आठ फीट बर्फ से ढका रहता था. लेकिन यह एक फीट के बराबर है. गांव के मुखिया ने बताया कि दर्जनों गांव लगभग छह महीने तक बर्फ में डूबे रहते थे और वे सर्दियों में जीवित रहने के लिए महीनों तक आवश्यक वस्तुओं का भंडार जमा करते थे. उन्होंने कहा, "अब सड़कें खुली हैं और ताजी सब्जियां रोजाना उपलब्ध हैं. आज का भीषण हिमपात जलवायु परिवर्तन की याद दिलाता है." उन्होंने आगे कहा, "महज एक फुट बर्फ भी दहशत पैदा करने के लिए काफी है क्योंकि हमने उस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है जिसने हमें जीवन दिया है."

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी में हुए नुकसान की तस्वीर (ETV Bharat)

भीषण बर्फबारी की वजह से कई लोगों की यात्रा योजनाओं में बाधा उत्पन्न हुई. सऊदी अरब तीर्थयात्रा पर जाने वालों के लिए यह अच्छा पल नहीं था. श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फबारी के कारण दिन की सभी 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं. उमराह की इच्छा रखने वाले महमूद ने कहा, "यह एक आशीर्वाद है, हम खुश हैं. लेकिन इसने हमारी यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि हम पिछले छह महीनों से उमराह की तैयारी कर रहे थे.”

Heavy Snow in Kashmir
बर्फबारी से मची तबाही (ETV Bharat)

श्रीनगर हवाई अड्डे के निदेशक जावेद अंजुम ने कहा कि वे रनवे को साफ करवा रहे हैं और मौसम साफ होने पर कल से उड़ानें फिर से शुरू कर देंगे. श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तार अहमद ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता कम होने के कारण कल से मौसम शुष्क रहेगा. उन्होंने आगे कहा, "26-25 जनवरी को फिर से बर्फबारी होगी और भारी से मध्यम बर्फबारी की संभावना है."

Heavy Snow in Kashmir
भारी बर्फबारी में फंसी बस (ETV Bharat)

