हरक सिंह के विवादित बयान पर हरीश रावत का प्रायश्चित, आज गुरुद्वारे में करेंगे जूता सेवा

हरीश रावत बोले- हमारे नेता से गलती हुई, इसलिए मैं आज संगत के समय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रांगण में जूता सेवा करूंगा

हरीश रावत करेंगे जूता सेवा (Photo- ETV Bharat + Harish Rawat Social Media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 2:02 PM IST

4 Min Read
देहरादून: पिछले कुछ दिन से वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक विवादित बयान पर घमासान मचा था. सिख समुदाय के लोगों को हरक सिंह रावत का बयान आपत्तिजनक लगा था. इससे नाराज होकर समुदाय के लोगों ने देहरादून में हरक सिंह का पुतला फूंक दिया था.

विरोध की ये आग देश भर में फैलने लगी थी. इस बीच मामले को विकराल रूप लेता देख हरक सिंह रावत बैकफुट पर आए और उन्होंने माफी मांगी. बात इतने से ही नहीं बनी तो गुरुद्वारा जाकर सामूहिक माफी मांगने के साथ प्रायश्चित किया. पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर कहा है कि गलती को स्वीकारना ही सच्ची सेवा है.

हरक सिंह रावत द्वारा माफी मांगने और गलती स्वीकारने पर हरीश रावत ने कहा कि-

“गलती को स्वीकारना ही सच्ची सेवा है, और गुरु की शरण में झुकना ही सच्चा साहस।”

मुंह की फिसलन कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाती है और ऐसी ही एक फिसलन के शिकार हमारे कांग्रेस के नेता डॉ. हरक सिंह रावत जी हो गए।

सिख एक महान, वीर और श्रद्धेय कौम है, जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान, साहस और त्याग के प्रतीक हैं।

मनसा-वाचा-कर्मणा से कहीं भी हमसे कोई गलती हो जाए, तो हमारे लिए एक ही मार्ग है, गुरु साहब की शरण में जाना।

हमारी पार्टी के नेता से गलती हुई है और इसलिए मैंने तय किया है कि आज दिनांक-8 दिसंबर, 2025 को सायं 6 बजे की संगत के समय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आढ़त बाजार, देहरादून के प्रांगण में जूता सेवा करूँगा। -हरीश रावत, पूर्व सीएम-

हरीश रावत और हरक के बीच रहा है छत्तीस का आंकड़ा: एक समय पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच 36 का आंकड़ा था. दरअसल जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो हरक सिंह रावत समेत अनेक कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे. इस तरह हरीश रावत की सरकार खतरे में पड़ गई थी. राष्ट्रपति शासन तक लगा. इससे दोनों के बीच खाई बढ़ गई थी. हरक बीजेपी में गए तो वहां कैबिनेट मंत्री बन गए. इस दौरान भी दोनों में बयानबाजी होती रही. फिर समय बदला और हरक को कैबिनेट मंत्री के पद के साथ बीजेपी से विदा कर दिया गया.

बीजेपी से हटाए जाने के बाद हरक ने दोबारा ज्वाइन की थी कांग्रेस: अपने राजनीतिक करियर को डूबते देख हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पार्टी में शामिल होने की गुहार लगाई. कई दिन तक इंतजार करवाने के बाद आखिरकर वो कांग्रेस में शामिल हो पाए थे. राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि हरीश रावत, हरक सिंह रावत को दोबारा कांग्रेस में शामिल कराने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग में देरी हुई थी. बहरहाल हरक कांग्रेस में शामिल कर लिए गए. उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई. हरक सिंह की बहू भी चुनाव नहीं जीत सकीं.

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तेज है हरक सिंह की बयानबाजी: अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरक सिंह रावत जोश में हैं. इसी जोश में वो बीजेपी और उनके नेताओं को निशाने पर लिए हुए हैं. देहरादून में जो भी सरकार विरोध धरना-प्रदर्शन होता है, उसमें समर्थन देने के लिए हरक सिंह रावत पहुंच जाते हैं. ऐसे ही देहरादून में चल रहे वकीलों के आंदोलन में अपना समर्थन देने हरक सिंह रावत पहुंचे हुए थे. इसी दौरान उन्होंने एक सिख वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी.

सिख समुदाय पर टिप्पणी के लिए हरक सिंह को मांगी पड़ी सार्वजनिक माफी: हरक रावत को नहीं मालूम था कि इस बार उनका बड़बोलापन उन पर भारी पड़ने वाला है. हरक के बयान से सिख समुदाय भड़क गया. देहरादून समेत अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे. हालात ये हो गए कि विरोध की आग पंजाब तक पहुंच गई थी. ऐसे में हरक सिंह रावत ने माफी मांगते हुए अपने बयान पर खेद जताया. लेकिन इतने से डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ.

आज हरीश रावत भी करेंगे जूता सेवा: आखिरकार हरक सिंह रावत को संडे को पांवटा साहिब गुरुद्वारे में शीश नवा कर सिख समुदाय पर की गई अपनी टिप्प्णी के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी. इस दौरान उन्होंने लंगर और जोड़ा घर में सेवा भी की. तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ.

