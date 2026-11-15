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उत्तराखंड: पांच महीने बाद खुले राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट, जंगल में वन्यजीवों का दीदार शुरू, पहले दिन पैक हुई सफारी

राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खुले ( Photo-ETV Bharat )

पहले ही दिन चीला रेंज की सभी गाड़ियां बुक हो गई. यूएसए से आए 29 पर्यटकों ने भी जंगल सफारी का लुत्फ उठाया. बता दें कि चीला रेंज पर्यटकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहती है. यहां घने जंगल, गंगा का तटीय क्षेत्र और वन्यजीवों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित करती है. चीला में करीब 36 किलोमीटर का सफारी ट्रैक है. यहां जंगली हाथी, बाघ, गुलदार, चीतल और सांभर जैसे सैकड़ों वन्यजीव रहते हैं. यही कारण है की सबसे ज्यादा पहली पसंद पर्यटकों की चीला रेंज ही है और सबसे ज्यादा रिवेन्यू भी यहीं से प्राप्त होता है.