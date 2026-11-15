उत्तराखंड: पांच महीने बाद खुले राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट, जंगल में वन्यजीवों का दीदार शुरू, पहले दिन पैक हुई सफारी
वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खुल गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:33 AM IST
हरिद्वार (उत्तराखंड): पांच महीने की वार्षिक बंदी के बाद रविवार को राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट जंगल सफारी के लिए खोल दिए गए. गेट खुलने के साथ ही नए पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई. चीला रेंज में जंगल सफारी शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही भी शुरू हो गई. शिवालिक नगर पालिका के चेयरमैन राजीव शर्मा और वार्डन विजय सैनी ने विधि विधान के साथ फीता काटकर चीला रेंज के गेट खोले. जंगल सफारी के शौकीनों को अब एक बार फिर राजाजी के जंगलों में हाथी, हिरण, गुलदार और अन्य पक्षियों व वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में देखने का मौका मिलेगा.
पहले ही दिन चीला रेंज की सभी गाड़ियां बुक हो गई. यूएसए से आए 29 पर्यटकों ने भी जंगल सफारी का लुत्फ उठाया. बता दें कि चीला रेंज पर्यटकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहती है. यहां घने जंगल, गंगा का तटीय क्षेत्र और वन्यजीवों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित करती है. चीला में करीब 36 किलोमीटर का सफारी ट्रैक है. यहां जंगली हाथी, बाघ, गुलदार, चीतल और सांभर जैसे सैकड़ों वन्यजीव रहते हैं. यही कारण है की सबसे ज्यादा पहली पसंद पर्यटकों की चीला रेंज ही है और सबसे ज्यादा रिवेन्यू भी यहीं से प्राप्त होता है.
जंगल सफारी के साथ यहां हाथी सफारी भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है. नए पर्यटन सत्र को देखते हुए वन विभाग की ओर से सफारी ट्रैक और पर्यटकों की आवाजाही से जुड़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं. पिछले पर्यटन सत्र में चीला रेंज में सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे थे. यहां 20,245 पर्यटकों ने जंगल सफारी की थी. इनमें 19,139 भारतीय और 1,106 विदेशी पर्यटक शामिल थे. इसके अलावा 334 पर्यटकों ने हाथी सफारी का आनंद लिया था.
चीला रेंज से वन विभाग को करीब 53.87 लाख रुपये का राजस्व मिला था. इसके साथ ही हरिद्वार से सेट मोतीचूर गेट को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है. यहां भी पर्यटक जंगल सफारी करने के लिए आते हैं. पिछले पर्यटन सत्र में 659 पर्यटकों ने जंगल सफारी की थी. यहां से 1289663 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. रानीपुर गेट से करीब 17.36 लाख रुपये की आय दर्ज की गई थी.
एक बार फिर से विधि विधान के साथ राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला, मोतीचूर और रानीपुर पर्यटन जोन में सफारी शुरू हो गई है. 15 नवंबर से 15 फरवरी तक सुबह 6:30 से 8 बजे और दोपहर बाद 1:30 से 3 बजे तक पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा. सफारी के दौरान निर्धारित समय में जंगल से बाहर निकलना अनिवार्य होगा.
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