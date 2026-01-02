ETV Bharat / bharat

'बिहार में सबका हुआ सफाया...बंगाल से TMC को उखाड़ फेंका जाएगा', मालदा में गरजे शुभेंदु अधिकारी

उन्होंने तृणमूल के जिला अध्यक्ष और मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अब्दुर रहीम बख्शी पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्हें यह चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा. अगर भाजपा उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं भी जीतती है, तो भी रहीम बख्शी हार जाएंगे. अधिकारी ने कहा कि, उन्होंने इसके लिए अपना ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया है.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, ममता ने उनसे कहा कि मैं यहां घोषणा करूं कि चंचल और गाजोल नगर पालिकाएं बनेंगी. उन्होंने वही किया. लेकिन 15 साल बाद भी वे नगर पालिकाएं नहीं बनीं. उन्होंने आरोप लगाया कि, यह दिवालिया सरकार भी ऐसा नहीं कर पाएगी. चंचल में रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि, भाजपा सरकार किसानों से धान से लेकर मखाना तक, मौजूदा सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से कहीं ज्यादा दामों पर फसलें खरीदेगी.

अधिकारी ने कहा कि, जब वे तृणमूल कांग्रेस में थे, तब उन्होंने यहां रैलियां की हैं. तब वे रैलियों में हेलीकॉप्टर से आते थे. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो भी उनके लिए लिखती थीं, उन्हें वही कहना पड़ता था.

अधिकारी ने शुक्रवार को चंचल के कलमबगान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, 14 फरवरी के बाद तृणमूल कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी. उन्होंने कहा कि, वोटर लिस्ट में बदलाव के पहले चरण में 58 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि, वोटर लिस्ट से और भी गैर-कानूनी नाम हटाए जाएंगे.

मालदा: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है. वहीं, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मालदा जिले के चंचल में एक जनसभा को संबोधित किया. चुनाव प्रचार के पहले ही दिन उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया.

पुलिस और प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद, शुभेंदु अधिकारी ने आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेकर चंचल के कलमबगान में रैली की. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में इसका जिक्र करना नहीं भूला. उन्होंने कहा कि चंचल से 50 किलोमीटर दूर बिहार में सबका सफाया हो गया है और इस बार बंगाल में तृणमूल को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाएगा.

उन्होंने कहा कि, अंग, बंग और कलिंग में से पहले कलिंग और फिर अंग में भाजपा की सरकार बनी है. उन्होंने कहा कि, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा होगा. बंगाल में भी BJP की सरकार बनेगी. बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्हें रैली करने के लिए 104 बार कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी है.

उन्होंने दावा किया कि, अप्रैल के बाद तृणमूल विपक्ष में बैठेगी, तब जाकर हिसाब होगा. बता दें कि, नंदीग्राम से विधायक ने आज पूरी तरह से चुनाव वाला भाषण दिया. उन्होंने अपने भाषण में हिंदुत्व का तड़का भी लगाया.

अधिकारी ने आज अपने भाषण में अलग-अलग तरह से तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की. उन्होंने कहा, "तृणमूल नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने हाउसिंग स्कीम के लिए पैसे नहीं दिए हैं. 2004 से 2014 तक, कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 4,664 करोड़ रुपये दिए.

उन्होंने कहा, "2014 से 2022 तक, नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य को 40 लाख घरों के लिए 30,000 करोड़ रुपये दिए हैं. यह पैसा तृणमूल पंचायत प्रमुखों ने लूटा है, जिसमें लवली खातून जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस राज्य में 72 लाख टॉयलेट बनाने के लिए हर एक को 12,000 रुपये दिए. उन पैसों का भी गबन कर लिया गया. MGNREGA स्कीम के तहत, राज्य को 2004 से 2014 तक 14,000 करोड़ रुपये मिले. 2014 से 2022 तक, इसे 54,000 करोड़ रुपये मिले. वह पैसा एक करोड़ पच्चीस लाख नकली जॉब कार्ड होल्डर्स ने लूट लिया है. बिहार के लोगों के साथ-साथ बांग्लादेशियों ने भी यहां से पैसा लिया है."

उन्होंने कहा कि, अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो साल में सिर्फ 100 दिन नहीं, बल्कि 200 दिन काम दिया जाएगा. प्रधानमंत्री सूर्याघर योजना के तहत तीन लाख घर दिए जाएंगे. बिहार की तरह यहां भी हर घर में पाइप से पानी पहुंचेगा.

उन्होंने कहा कि, अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो चंचल म्युनिसिपैलिटी जरूर बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि, नॉर्थ बंगाल में एक AIIMS भी बनाया जाएगा. मालदा के माइग्रेंट वर्कर्स को जिले में काम मिलेगा. उन्होंने कहा, "एसएससी एग्जाम हर साल होगा. हर कोई अपनी OMR कॉपी घर ले जा सकेगा. ये उनका वादा है.

