दिल्ली धमाका: राजधानी से दूरी बना रहे विदेशी सैलानी, होटल बुकिंग धड़ाधड़ हो रही कैंसिल
दिल्ली में ट्रेड फेयर शुरू होने के बाद थोड़ी चहल पहल शुरू हुई, लेकिन ये चहलकदमी उतनी नहीं है जितनी हर साल हुई करती थी.
Published : November 21, 2025 at 7:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हर साल देश और दुनिया से हजारों-लाखों की तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं. देश की राजधानी होने के साथ-साथ दिल्ली इसलिए भी खास है क्योंकि केंद्र की सत्ता यहीं से चलती है. संसद भवन से लेकर पीएम हाउस तक दिल्ली घूमने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं. लेकिन 10 नंवबर को हुए बम धमाके के बाद दिल्ली की छवि और सुरक्षा दोनों पर सवाल उठने लगे हैं.
हैरानी की बात ये है कि विदेशी पर्यटक जो पहले से ही दिल्ली में अपनी बुकिंग करा चुके थे अब वो दिल्ली यात्रा से कतरा रहे हैं और होटल बुकिंग धड़ाधड़ कैंसिल होती जा रही है. इस झटके का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दिल्ली के होटल व्यवसाइयों को. उनके लिए जो सीजन बिजनेस का पीक माना जाता था अब वहां होटल के कमरे सूने हैं और चिंता बढ़ रही है.
30 फीसदी पर्यटकों ने कैंसिल कराई होटल बुकिंग
लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का असर दिल्ली के होटल व्यवसाय पर साफ दिख रहा है. पहले जहां सितंबर के बाद दिल्ली में होटल बुकिंग पीक पर हुआ करती थी, होटलों में जमकर अडवांस बुकिंग होती थी. लेकिन अब ब्लास्ट की घटना के बाद हालात बदल गए हैं. सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने से पर्यटक घूमने की अपनी प्लानिंग में बदलाव कर रहे हैं. स्थिति यह है कि 30 प्रतिशत देसी और विदेशी पर्यटकों ने दिल्ली के होटलों की बुकिंग कैंसल करा दी हैं. इससे दिल्ली के होटल कारोबारी चिंतित हैं.
दिल्ली के मुख्य पर्यटन स्थल
- इंडिया गेट (लुटिंयस ज़ोन की शान)
- लाल किला
- कुतुब मीनार
- अक्षरधाम मंदिर
- चांदनी चौक (लाल किले के नजदीक)
- जामा मस्जिद
- कमल मंदिर (Lotus temple)
- जंतर मंतर
- हुमायूं का मकबरा
- बंगला साहिब गुरूद्वारा (कनॉट प्लेस के नजदीक)
होटल कारोबारी बोले देसी और विदेशी पर्यटकों ने कैंसल की बुकिंग
दिल्ली होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लवलीन आनंद ने बताया कि लाल किला ब्लास्ट के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई है. इसकी वजह से होटल की बुकिंग कैंसिल हो रही हैं. हम कारोबारियों को इसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. हमने ब्लास्ट के बाद एसोसिएशन की ओर से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है, ताकि होटल की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके. साथ ही पर्यटक सुरक्षित महसूस करें. सभी होटल संचालकों को अपने सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखने और आने वाले सभी विदेशी पर्यटकों के वीजा को बारीकी से चेक करने के लिए भी कहा है. कई बार कुछ लोग एक्सपायर वीजा पर भी आ जाते हैं. इसके साथ ही संदिग्ध चीज देखने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं.
करोलबाग, पहाड़गंज और सदर बाजार में 900 होटल
उन्होंने बताया कि दिल्ली के करोलबाग, पहाड़गंज और सदर बाजार इलाके में 900 से ज्यादा छोटे बड़े होटल संचालित हैं. लवलीन ने बताया कि ब्लास्ट की वजह से करीब 30 प्रतिशत सैलानियों ने बुकिंग कैंसिल कर दी हैं. इसमें ज्यादातर विदेशी सैलानी है. हालांकि, ट्रेड फेयर की वजह से होटल कारोबारियों को थोड़ी राहत मिली. वहीं, करोलबाग के होटल कारोबारी बालन मणि ने बताया कि विदेशी ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से यहां आने वाले कई टूरिस्ट बुकिंग कैंसल कर चुके हैं.
होटल के रूम पड़े हैं खाली
दिल्ली होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप खंडेलवाल ने बताया कि इस साल ब्लास्ट और प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा होटल का कारोबार प्रभावित हुआ है. संदीप के मुताबिक, होटल कारोबार में कई साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं. इससे पहले तक ट्रेड फेयर के वक्त लगभग सभी होटल फुल होते थे, लेकिन इस बार कई होटल के कमरे खाली हैं.
दरअसल, बारिश के मौसम में होटल कारोबार मंदा रहता है, लेकिन सितंबर से दिल्ली के होटल की बुकिंग शुरू हो जाती है. कारोबारियों के मुताबिक, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना होटल कारोबार के नजरिए से पीक माना जाता है. इसकी बुकिंग सितंबर से शुरू हो जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी दिल्ली के होटलों की बुकिंग करते हैं.
पहाड़गंज के होटल संचालक हरीश शर्मा ने बताया कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का असर अब होटल कारोबार पर पड़ रहा है. स्थिति यह रही कि ब्लास्ट के करीब एक हफ्ते बाद तक होटल खाली रहे हैं. ट्रेड फेयर शुरू होने के बाद से लोगों का आना शुरू हुआ है तो थोड़ी सी बुकिंग बढ़नी स्टार्ट हुई हैं.
