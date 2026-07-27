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कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर घटा, लेकिन गर्म हो रहे हैं हिमालयी इलाके, IIT खड़गपुर की स्टडी में दावा

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. अधिकारियों ने कमजोर इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है क्योंकि कुछ जगहों पर भारी बारिश से पहाड़ी जिलों में अचानक बाढ़ या लैंडस्लाइड (भूस्खलन) हो सकता है.

बारिश के दौरान सामान्य से नीचे रहने के बाद तापमान में भी सुधार के संकेत दिखे. श्रीनगर में उच्चतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, गुलमर्ग में उच्चतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 24.5 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

नदी का जलस्तर कम होना, जम्मू और कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में मौसम की स्थिति में सुधार के साथ हुआ भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, कई दिनों तक भारी बारिश के बाद पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जगहों पर बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं हुई. गुलमर्ग, बडगाम और भद्रवाह समेत कुछ स्टेशनों से हल्की बारिश की खबर है, जबकि बाकी केंद्र शासित प्रदेश ज्यादातर सूखा रहा.

विभाग के हाइड्रोग्राफ से पता चला कि 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच भारी बारिश के बाद नदी का स्तर कितनी तेजी से बढ़ा था, और पिछले दो दिनों में इसमें लगातार गिरावट शुरू हो गई. अधिकारियों ने कहा कि नीचे की ओर रुझान यह दिखाता है कि बाढ़ का खतरा अभी कम हुआ है, हालांकि स्थिति पर नजर रखी जा रही है क्योंकि बार-बार बारिश के बाद भी जलग्रहण क्षेत्र में पानी भरा हुआ है.

झेलम नदी का जलस्तर घटा श्रीनगर के राम मुंशीबाग में, पानी का स्तर लगभग 15.5 फीट था, जो 18 फीट के चेतावनी के लेवल से नीचे था, जबकि बांदीपोरा ज़िले के अशाम में यह 14 फीट के चेतावनी के लेवल और 16.5 फीट के खतरे के निशान से आराम से नीचे 12 फीट के करीब था.

हालांकि, अधिकारियों ने लोगों से आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना को देखते हुए सावधान रहने की अपील की है. बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा कि झेलम उसके तीन मुख्य गेज स्टेशनों पर चेतावनी के निशान से काफी नीचे बह रही थी. दक्षिण कश्मीर के संगम में, नदी का स्तर 21 फीट के चेतावनी के निशान और 25 फीट के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11 फीट तक गिर गया था.

श्रीनगर: झेलम नदी के किनारे कई दिनों तक लगातार बारिश, बाढ़ के अलर्ट और चिंता भरी रातों के बाद, कश्मीर में सोमवार को मौसम बेहद शांत रहा. इस हफ्ते की शुरुआत में बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया था. नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है.

कश्मीर में मौसम सुधरा, लेकिन पड़ोसी लद्दाख सूखा रहा

लेह के मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि लेह, करगिल, नुब्रा, द्रास, पदुम और न्योमा समेत सभी बड़े स्टेशनों पर पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई. द्रास में कम से कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर खलत्सी में 18.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि इस इलाके में आसमान साफ ​​से लेकर हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है.

फोटो (METEOROLOGICAL CENTRE, RAMBAGH, SRINAGAR)

भारी बारिश से भूस्खलन, ट्रैफिक पर असर

हालांकि, हाल ही में हुई भारी बारिश से सड़क संपर्क पर असर पड़ना जारी रहा. उधमपुर जिले के देवल में भूस्खलन के बाद ट्रैफिक रुकने के बाद जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा था. पुलिस ने कहा कि मलबा हटाने का काम रात भर जारी रहा, और मरम्मत का काम फिर से शुरू होने से पहले अमरनाथ यात्रा के काफिले को सुरक्षित निकलने देने के लिए सोमवार सुबह एक लेन खोली गई.

फोटो (India Meteorological Department)

सिर्फ फंसे हुए वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक को ही प्रभावित हिस्से से गुज़रने दिया जा रहा था, जबकि भारी मशीनरी सड़क साफ करने में लगी हुई थी. यह रुकावट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रामबन के पास गंगरू में ट्रैफिक बहाल करने के एक दिन बाद आई, जहां शनिवार शाम को एक बड़े लैंडस्लाइड ने दोनों कैरिजवे को ब्लॉक कर दिया था. एनएचएआई के मुताबिक, इमरजेंसी टीमों ने लगभग तीन घंटे के अंदर सिंगल-लेन कनेक्टिविटी बहाल कर दी और रविवार को मरम्मत का काम पूरा करने के बाद दोनों कैरिजवे को फिर से खोल दिया.

श्री अमरनाथ यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी रही

पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश ने एनएच-44 के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उधमपुर और काज़ीगुंड के बीच अलग-अलग जगहों पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. मुश्किल हालात के बावजूद, सालाना श्री अमरनाथ यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी रही.

झेलम नदी का जलस्तर घटा (ETV Bharat)

अधिकारियों ने कहा कि सोमवार सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 3,823 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 140 वाहनों में बालटाल के लिए रवाना हुआ.

जत्थे में 2,882 पुरुष, 838 महिलाएं, दो बच्चे, 84 साधु और 17 साध्वी शामिल थे. नए काफिले के साथ, इस साल की तीर्थयात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से 1,27,326 तीर्थयात्री निकल चुके हैं, जबकि पवित्र गुफा मंदिर में मत्था टेकने वाले कुल भक्तों की संख्या चार लाख के आंकड़े को पार कर गई है.

घाटी में दूसरी जगहों पर, 21 दिन की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुल गए, जिससे क्लासरूम में रौनक लौट आई. लंबी गर्मी और उसके बाद खराब मौसम की वजह से छुट्टियों को बढ़ा दिया गया था.

खुल गए स्कूल

पूरे कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है, और छात्र बहुत लंबे ब्रेक के बाद क्लासरूम में लौट आए हैं. कई छात्रों ने कहा कि वे अपने सहपाठियों और शिक्षकों से मिलकर और खराब मौसम और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात की वजह से छुट्टियां बढ़ने के बाद पढ़ाई फिर से शुरू करके खुश हैं.

हालांकि झेलम का पानी कम होने और मौसम में सुधार से कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में इस इलाके के सामने बहुत बड़ी चुनौती है.

आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं का दावा चिंताजनक

आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं की एक हालिया शोध में पाया गया है कि जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी तेजी से गर्म हो रहे हैं. पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला (Observatory) से 45 साल के तापमान रिकॉर्ड को विश्लेषण करने पर, शोधकर्ताओं को ऊंचाई वाले इलाकों में, खासकर सर्दियों में, तेजी से गर्मी बढ़ने का एक साफ नमूना मिला.

गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल एक डिग्री सेल्सियस गर्म हुए

स्टडी में कहा गया है कि गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पिछले दो दशकों में लगभग एक डिग्री सेल्सियस गर्म हुए हैं. शोधकर्ताओं के मुताबिक, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी से ग्लेशियर पिघल सकते हैं, मौसमी बर्फ कम हो सकती है और बर्फ से बहने वाली नदियों का बहाव बदल सकता है, जिसमें झेलम बेसिन को बनाए रखने वाली नदियां भी शामिल हैं. ऐसे बदलावों से हिमालय के इस नाजुक इलाके में तेज बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी खराब मौसम की घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है.

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