दीक्षांत समारोह विवाद के बाद, CJI सूर्यकांत 17 अक्टूबर को NLSIU समारोह की अध्यक्षता करेंगे
बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह 17 अक्टूबर को होगा. सीजेआई इसमें शामिल होंगे.
Published : October 8, 2026 at 12:02 PM IST
बेंगलुरु: भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें सालाना कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे. कुछ हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ने उनकी मौजूदगी पर स्टूडेंट्स के एतराज के चलते अपना पिछला सेरेमनी कैंसिल कर दिया था.
जस्टिस सूर्यकांत नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के चांसलर हैं. वह कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता करेंगे. यह सेरेमनी बेंगलुरु में पैलेस रोड पर ज्ञान ज्योति ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी. जानी-मानी थिएटर और फिल्म पर्सनैलिटी अरुंधति नाग चीफ गेस्ट होंगी और कॉन्वोकेशन संबोधित करेंगी.
कॉन्वोकेशन पहले 12 सितंबर को होना था. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने बाद में घोषणा की थी कि 2026 के ग्रेजुएट बैच के लिए सेरेमनी 'जरूरी हालात' की वजह से नहीं होगी. यूनिवर्सिटी ने कहा था कि इसके बजाय स्टूडेंट्स को उनकी गैरहाजिरी में डिग्री दी जाएगी.
सीजेआई सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के शामिल होने के प्रस्ताव पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स के एतराज के बाद इसे कैंसिल किया गया था.
हैदराबाद की प्रतिष्ठत नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) में हुए अलग-अलग मामले के बाद विवाद और तेज हुआ. एनएएलएसएआर के छात्रों ने उनके दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत की प्रस्तावित उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी. यह मुद्दा 13 अगस्त को बढ़ गया जब बीसीआई ने राज्य बार काउंसिल को एनएएलएसएआर के स्नातक बैच के नामांकन को रोकने का निर्देश दिया. निर्देश कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया.
घटना के बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और पूर्व छात्रों ने एनएएलएसएआर (NALSAR) में अपने समकक्षों के साथ एकजुटता व्यक्त की और बीसीआई (BCI) की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने बीसीआई (BCI) से एनएएलएसएआर के छात्र और संकाय समुदाय से बिना शर्त माफी की भी मांग की. इसके बाद के घटनाक्रम से न्यायमूर्ति कांत और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के छात्रों के बीच चर्चा हुई.
बाद में स्टूडेंट्स से वोट करने के लिए कहा गया कि क्या वे उस कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे जिसमें जस्टिस कांत मौजूद होंगे. खबर है कि ज़्यादातर लोगों ने इस अरेंजमेंट का सपोर्ट किया, इस समझ के साथ कि बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे.
लेकिन, यह मुद्दा तब फिर से सामने आया जब स्टूडेंट्स से जस्टिस कांत को इवेंट में पब्लिकली इनवाइट करने के लिए कहा गया. ग्रेजुएटिंग बैच इस मांग पर सहमत नहीं हुआ, जिसके बाद 12 सितंबर का कॉन्वोकेशन कैंसिल कर दिया गया.
17 अक्टूबर की तारीख तय हुई
यूनिवर्सिटी के एक प्रेस बयान के मुताबिक NLSIU की गवर्निंग बॉडी ने 34वें सालाना कॉन्वोकेशन की नई तारीख 17 अक्टूबर को मंज़ूरी दे दी है. स्टूडेंट्स के पास यह ऑप्शन होगा कि वे सेरेमनी में खुद आकर अपनी डिग्री ले सकते हैं या उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें डिग्री दी जा सकती है.
अब जस्टिस कांत इस इवेंट की अध्यक्षता करेंगे, इसलिए 17 अक्टूबर का कॉन्वोकेशन NLSIU में 2026 के ग्रेजुएट बैच के एकेडमिक सफर का औपचारिक समापन होगा, क्योंकि इस सेरेमनी को लेकर कई हफ़्तों से अनिश्चितता बनी हुई थी.
चीफ गेस्ट के तौर पर अरुंधति नाग की मौजूदगी इस इवेंट में एक सांस्कृतिक और कलात्मक पहलू जोड़ेगी, जिसमें थिएटर और फिल्म की यह जानी-मानी हस्ती सेरेमनी के दौरान ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगी.