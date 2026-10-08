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दीक्षांत समारोह विवाद के बाद, CJI सूर्यकांत 17 अक्टूबर को NLSIU समारोह की अध्यक्षता करेंगे

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (फाइल फोटो) ( ANI )

बेंगलुरु: भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें सालाना कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे. कुछ हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ने उनकी मौजूदगी पर स्टूडेंट्स के एतराज के चलते अपना पिछला सेरेमनी कैंसिल कर दिया था.

जस्टिस सूर्यकांत नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के चांसलर हैं. वह कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता करेंगे. यह सेरेमनी बेंगलुरु में पैलेस रोड पर ज्ञान ज्योति ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी. जानी-मानी थिएटर और फिल्म पर्सनैलिटी अरुंधति नाग चीफ गेस्ट होंगी और कॉन्वोकेशन संबोधित करेंगी.

कॉन्वोकेशन पहले 12 सितंबर को होना था. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने बाद में घोषणा की थी कि 2026 के ग्रेजुएट बैच के लिए सेरेमनी 'जरूरी हालात' की वजह से नहीं होगी. यूनिवर्सिटी ने कहा था कि इसके बजाय स्टूडेंट्स को उनकी गैरहाजिरी में डिग्री दी जाएगी. सीजेआई सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के शामिल होने के प्रस्ताव पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स के एतराज के बाद इसे कैंसिल किया गया था. हैदराबाद की प्रतिष्ठत नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) में हुए अलग-अलग मामले के बाद विवाद और तेज हुआ. एनएएलएसएआर के छात्रों ने उनके दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत की प्रस्तावित उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी. यह मुद्दा 13 अगस्त को बढ़ गया जब बीसीआई ने राज्य बार काउंसिल को एनएएलएसएआर के स्नातक बैच के नामांकन को रोकने का निर्देश दिया. निर्देश कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया. घटना के बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और पूर्व छात्रों ने एनएएलएसएआर (NALSAR) में अपने समकक्षों के साथ एकजुटता व्यक्त की और बीसीआई (BCI) की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने बीसीआई (BCI) से एनएएलएसएआर के छात्र और संकाय समुदाय से बिना शर्त माफी की भी मांग की. इसके बाद के घटनाक्रम से न्यायमूर्ति कांत और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के छात्रों के बीच चर्चा हुई.