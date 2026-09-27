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विरोध के बाद तमिलनाडु की विजय सरकार ने वापस लिया फैसला, 'आरटीआई पर आया था विवादास्पद फैसला'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ( IANS )

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने रविवार को एक विवादित आदेश वापस ले लिया. इस आदेश के तहत राज्य के पब्लिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखा गया था. सत्ताधारी टीवीके के सहयोगी दलों और पारदर्शिता की वकालत करने वालों के कड़े विरोध के बाद यह कदम उठाया गया.