विरोध के बाद तमिलनाडु की विजय सरकार ने वापस लिया फैसला, 'आरटीआई पर आया था विवादास्पद फैसला'
कांग्रेस और वीसीके ने भी अपनी ही सरकार पर उठाए थे सवाल. पढ़ें पूरी खबर.
Published : September 27, 2026 at 3:38 PM IST
चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने रविवार को एक विवादित आदेश वापस ले लिया. इस आदेश के तहत राज्य के पब्लिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखा गया था. सत्ताधारी टीवीके के सहयोगी दलों और पारदर्शिता की वकालत करने वालों के कड़े विरोध के बाद यह कदम उठाया गया.
प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर 21 सितंबर को जारी मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के सरकारी आदेश को वापस ले लिया. वापस लिए गए इस आदेश में पारदर्शिता कानून की धारा 24(4) का इस्तेमाल करते हुए विभाग को "खुफिया और सुरक्षा संगठन" का दर्जा दिया गया था, जिससे इसे सार्वजनिक जानकारी देने से छूट मिल गई थी.
टीवीके के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन के शुरुआती कदम से राजनीतिक हंगामा मच गया था और सहयोगी दलों - कांग्रेस और विदुथलाई चिरुथिगल काची - ने इसकी कड़ी आलोचना की थी. इसके बाद ही यह त्वरित बदलाव किया गया.आदेश वापस लेने से पहले, वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने गजट नोटिफिकेशन को "बेहद चौंकाने वाला" बताया था.
उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे "मानवाधिकारों के दमन का रास्ता खुलेगा" और इसे तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग की थी.कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी शुरुआती फैसले पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि इससे "गलत मिसाल" कायम होगी और आरटीआई अधिनियम के दायरे को सीमित करने के बजाय उसका विस्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि अगर आदेश लागू रहता, तो पुलिस द्वारा प्रताड़ना, हिरासत में मौत, पुलिस फायरिंग, सांप्रदायिक झड़पों और सुरक्षा से जुड़ी हिरासत से संबंधित रिकॉर्ड तक आरीटीआई के जरिए पहुंच नहीं मिल पाती.
शिवगंगा लोकसभा सांसद ने विवादित सरकारी आदेश को वापस लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया.इससे पहले दिन में, स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने शुरुआती प्रतिबंध का बचाव करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन इसकी "लक्ष्मण रेखा" का ध्यान रखा जाना चाहिए.
आरटीआई का मतलब है 'सूचना का अधिकार'. यह संसद द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत पारित एक कानून है, जो नागरिकों को सरकारी डेटा, रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगने का अधिकार देता है. आरटीआई की वजह से प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता का दबाव बना रहता है. यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों में काम करने के खुले माहौल को बढ़ावा देता है. सरकारें जवाबदेही से काम करती हैं. यह सरकारी अधिकारियों को उनके फैसलों और कामों के लिए जवाबदेह बनाता है. कोई भी भारतीय नागरिक बिना कोई कारण बताए आवेदन कर सकता है. सरकारी अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर या 48 घंटों के भीतर जवाब देना होता है.
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