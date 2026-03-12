ETV Bharat / bharat

मनाली के बाद अब लाहौल बन रहा नया टूरिस्ट हब, बर्फ देखने शिंकुला दर्रा तक पहुंच रहे सैलानी

अटल टनल बनने के बाद सैलानियों की संख्या लाखों में पहुंच रही है. 12 महीने हो रही मनाली से केलांग के बीच आवाजाही.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
अटल टनल के बाद लाहौल बन रहा नया टूरिस्ट हब (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 10:04 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के पर्यटन नगरी मनाली देश दुनिया में अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है तो वहीं अटल टनल बनने के बाद अब लाहौल घाटी भी सैलानियों के लिए नए पर्यटन केंद्र बनकर सामने आई है. अटल टनल बनने के बाद से ही सैलानी लगातार लाहौल घाटी पहुंच रहे हैं और अब बर्फ देखने की चाह उन्हें शिंकुला दर्रे तक खींच रही है. यहां पर बीते साल भी 11 लाख से अधिक सैलानियों ने लाहौल घाटी का दीदार किया. लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा भी जनवरी माह तक शिंकुला दर्रा सैलानियों के लिए बहाल रखा गया और सैलानी बर्फ देखने की चाह में दर्रे तक पहुंचे. अटल टनल बनने के बाद अब लाहौल घाटी की तस्वीर बदली है तो वही सैलानियों के लिए भी अब एक नया पर्यटन स्थल के रूप में घटी उभर कर सामने आई है.

मनाली के बाद अब सैलानियों को भा रही लाहौल घाटी

जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ने के लिए पहले रोहतांग दर्रा से होकर वाहनों की आवाजाही होती थी, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा 6 महीने के लिए बंद हो जाता था. ऐसे में लोगों को मनाली से केलांग या केलांग से कुल्लू आने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था. आपात स्थिति में प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर हवाई उड़ान करवाई जाती थी, लेकिन साल 2020 में अटल टनल बनने के बाद अब 12 महीने केलांग से मनाली के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू रहती है. ऐसे में लाहौल घाटी के लोगों को भी काफी राहत मिली है तो वही टनल बनने के बाद पर्यटन के माध्यम से लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हो रही है.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
लाहौल बन रहा नया टूरिस्ट हब (ETV Bharat GFX)

साल दर साल बढ़ रही लाहौल आने वाले सैलानियों की संख्या

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में लाहौल-स्पीति में 1.72 लाख सैलानी आए थे. साल 2019 में यह संख्या 1.18 लाख, साल 2020 में 15 हजार, साल 2021 में 70 हजार, साल 2022 में 2 लाख, साल 2023 में 8.23 लाख, साल 2024 में 10 लाख 55 हजार सैलानी की थी. वही, पर्यटन विभाग ने अनुमान लगाया है कि साल 2025 में भी करीब 11 लाख से अधिक सैलानियों ने लाहौल घाटी का रुख किया है. इसके अलावा अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी की दूरी कम हुई है.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
सैलानियों को पसंद आ रही लाहौल घाटी (ETV Bharat GFX)

अटल टनल बनने से पहले मनाली से सिस्सू तक पहुंचने के लिए 6 घंटे लग जाते थे. वहीं, अटन टनल बनने के बाद सिस्सू पहुंचने के लिए अब मात्र 45 मिनट लगते हैं. इसके अलावा मनाली से लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग पहुंचने के लिए अटल टनल बनने से पहले जहां आठ घंटे लगते थे. वहीं, ये दूरी अब कम होकर मात्र डेढ़ घंटे की रह गई है.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
अटन टनल बनने के बाद सिस्सू पहुंचने में लगते हैं 45 मिनट (ETV Bharat)

आसमान से गिरते बर्फ का लुत्फ उठाने कई राज्यों से आ रहे सैलानी

अटल टनल घूमने आए महाराष्ट्र के सैलानी महेश गायकवाड़ ने बताया, "हमने अटल टनल के बारे में काफी सुना था और वह आज यहां पर अपने परिवार के साथ घूमने आए हैं. इन दिनों महाराष्ट्र में काफी गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहां पर बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान माइनस में है. ऐसे में हमें आसमान से बर्फ गिरते हुए देखने का भी मौका मिला है. अटल टनल बनने के बाद मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी घूमने का भी मजा ले रहे हैं."

Lahaul Emerging New Tourist Hub
बर्फ देखने शिंकुला दर्रा तक पहुंच रहे सैलानी (ETV Bharat)

बर्फ देखने शिंकुला दर्रा तक पहुंच रहे सैलानी

वर्तमान हालात की अगर बात करें तो इन दिनों पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों की संख्या बढ़ना शुरू हुई और वीकेंड में यह संख्या काफी अच्छी देखने को मिल रही है. ऐसे में जो भी सैलानी मनाली घूमने के लिए आ रहा है तो वह सोलंग नाला होते हुए अटल टनल का रुख अवश्य करता है और अटल टनल के माध्यम से साथ लगते लाहौल घाटी के पर्यटन स्थल सीसू और कोकसर में भी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेता है. यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कारोबारी के द्वारा स्कीइंग, जिपलाइन आदि का भी इंतजाम किया गया है और मनाली आने वाला हर सैलानी अटल टनल के माध्यम से लाहौल घाटी का रुख अवश्य करता है.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
लाहौल आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही (ETV Bharat)

अटल टनल बनने के बाद लाखों में पहुंच रही सैलानियों की संख्या

अटल टनल के बनने से पहले लाहौल-स्पीति जाने वाले पर्यटकों की संख्या दो लाख से कम हुआ करती थी. आज पर्यटकों की संख्या 11 लाख पार कर चुकी है. हिमाचल में समय की बचत के लिए बनी सुरंगें वाहनों की आवाजाही के अतिरिक्त पर्यटन के लिए रोमांच का जरिया बन चुकी हैं. पर्यटन नगरी मनाली में अटल टनल के बनने के बाद मनाली के आसपास हामटा और धुंधी नए पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
अटल टनल बनने के बाद पर्यटन लाहौल में पर्यटन कारोबार में तेजी (ETV Bharat)

इसके अलावा मनाली में अंजनी महादेव, कोठी, नग्गर, गुलाबा और सोलंगनाला में भी सुविधाओं का विस्तार हुआ है. पहले रोहतांग दर्रा खुलने तक आगे पहुंचना संभव नहीं होता था, लेकिन अटल बनने के बाद अब सर्दियों में भी लाहौल घाटी में लोगों की आवाजाही संभव हो पाई है.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
घाटी में बर्फ का लुत्फ उठाने दूर-दूर से आ रहे सैलानी (ETV Bharat)

पहले साल के 6 महीने बंद रहता था रोहतांग दर्रा

गौर रहे कि अटल टनल का उद्घाटन साल 2020 के अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इससे पहले रोहतांग दर्रा ही लाहौल घाटी पहुंचने का एकमात्र साधन था. ऐसे में सर्दियों में बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा 6 माह के लिए बंद हो जाता था और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को कुल्लू आने-जाने के लिए सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
12 महीने मनाली से केलांग के बीच आवाजाही (ETV Bharat)

वहीं, सर्दियों के मौसम में बीमार लोगों के लिए यह दर्रा मुसीबत बन जाता था. समय पर हेलीकॉप्टर सेवा न मिलने के चलते कई लोगों की जान भी चली जाती थी. ऐसे में अटल टनल बनने से जहां घाटी में पर्यटन कारोबार व लोगों की आवाजाही आसान हुई है तो वहीं अब स्थानीय लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है.

Lahaul Emerging New Tourist Hub
पहले साल के 6 महीने बंद रहता था रोहतांग दर्रा (ETV Bharat)

पर्यटन के माध्यम से लोगों की आर्थिकी हो रही मजबूत

"अटल टनल से पहले यहां पर लोगों के लिए आर्थिकी का स्रोत कृषि और पशुपालन ही था. लेकिन, अब यहां पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से लोगों के पास रोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं. अब यहां पर लोग गेस्ट हाउस, होमस्टे तथा होटल का भी निर्माण कर रहे हैं. इसके अलावा छोटे-छोटे ढाबों में भी सैलानियों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी की तस्वीर बदली है." - रतन कटोच, पर्यटन कारोबारी, लाहौल घाटी

Lahaul Emerging New Tourist Hub
12 महीने मनाली से केलांग के बीच आवाजाही (ETV Bharat)

'टनल बनने के बाद लाहौल पहुंचने में अब हो रही आसानी'

उतर प्रदेश से आए सैलानी जितेंद्र तिवारी का कहना है कि, "रोहतांग दर्रा होते हुए लाहौल घाटी पहुंचना पहले उनके लिए एक सपना था, लेकिन अटल टनल बनने के बाद यहां एक घंटे में मनाली से पहुंचा जा सकता है. अब अगर मनाली में बर्फ न हो तो सैलानी आराम से लाहौल में बर्फ के बीच खेलने का मजा उठा सकता है. आज मनाली आने वाला हर सैलानी लाहौल घाटी का रुख कर रहा है और यह सैलानियों के लिए एक पसंदीदा स्थल बन गया है."

