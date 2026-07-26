ETV Bharat / bharat

CJP के बाद अब मैदान में E20 जनता पार्टी, मांगा 100 प्रतिशत पेट्रोल

E20 जनता पार्टी ( X @E20Party )

नई दिल्ली : नीट परीक्षा को लेकर चलाए गए आंदोलन की वजह से चर्चा से गायब हो चुके ई20 पेट्रोल का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जहां नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अब एक बार फिर से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सुर्खियों में आ गया है. अब सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी उतर आई है. नाम है E20 जनता पार्टी. इस पार्टी की मांग है कि देश के लोगों को E20 के साथ 100 फीसदी शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए. E20 जनता पार्टी क्या है ?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, E20 जनता पार्टी खुद को नागरिकों की ओर से चलाया जा रहा एक उपभोक्ता का अधिकार अभियान बताती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसके लिए एक हैंडल बनाया गया है. पार्टी कहना है कि, फ्यूल पॉलिसी में पारदर्शिता, सही जानकारी और उपभोक्ताओं की पसंद का सम्मान होना चाहिए. उनका कहना है कि जैसे दूसरे उत्पाद में लोगों को विकल्प मिलता है, वैसे ही पेट्रोल खरीदते समय भी ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने का अधिकार मिलना चाहिए. पार्टी की क्या हैं मांगें?

E20 जनता पार्टी की सबसे प्रमुख मांग यह है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ 100 फीसदी शुद्ध पेट्रोल भी मुहैया कराया जाए. सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट के मुताबिक, किसी सब्सिडी, फ्री फ्यूल या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं. वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक से पेट्रोल चुनने का अधिकार मिले.