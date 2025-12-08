लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल! पत्थर और लाठियों से मारपीट...गली-गली में पुलिस पेट्रोलिंग
Published : December 8, 2025 at 8:15 PM IST
साबरकांठा (गुजरात): गुजरात के साबरकांठा जिले के वडाली कस्बे में डेढ़ साल पहले हुई लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच चल रहा झगड़ा एक बार फिर उग्र हो गया. पिछले दो दिनों से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है.
खबर के मुताबिक, देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने सब्जी की दुकानों में आग लगा दी, जिससे माहौल और गर्म हो गया. दो समुदायों के बीच मारपीट से शुरू हुआ झगड़ा पत्थर और लाठियों से हिंसक हो गया, जिसमें पांच से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ गैरेज और CCTV कैमरों के शीशे भी टूट गए.
दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए तीन से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. पूरी घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ग्रुप के 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं, दूसरे ग्रुप के 40 लोगों और करीब 400 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है.
हर गली में पुलिस की तैनाती
वडाली में कानून-व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एसओजी, एलसीबी, पुलिस उप अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है. रात भर पेट्रोलिंग के बावजूद आगजनी की घटनाएं हुई हैं, इसलिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दंगा समेत गंभीर अपराध दर्ज कर जांच कर रही है.
दोनों समुदायों के नेताओं के साथ मीटिंग कर हालात को शांत करने की कोशिश की जा रही है. पूरे शहर में पुलिस टीमें बनाई गई हैं और हर गली में पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि कोई अनहोनी न हो.
पूरे इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी
फिलहाल, पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी गई है और पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर की टीमें भी पेट्रोलिंग में शामिल हो गई हैं. वडाली पुलिस लगातार हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है और शांति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं.
साबरकांठा के इदर डिवीजन के पुलिस उप अधीक्षक स्मित गोहिल ने बताया कि रविवार दोपहर वडाली शहर में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई. इसके बाद वडाली पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीमें LCB, SOG और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.
इसके बाद, कल रात इस घटना के सिलसिले में एक पार्टी ने 400 लोगों की भीड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इससे पहले, पिछले दिन यानी 6 तारीख को एक पार्टी ने 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
इस तरह, दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इन दोनों अपराधों की जांच अभी वडाली पुलिस इंस्पेक्टर कर रहे हैं. इस घटना के बाद, वडाली शहर में अलग-अलग जगहों पर लगभग 100 पुलिसवाले और होमगार्ड तैनात किए गए हैं. वहीं, 10 से ज्यादा अधिकारी लगातार चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं. फिलहाल इलाके में पूरी तरह शांति है.
