ETV Bharat / bharat

लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल! पत्थर और लाठियों से मारपीट...गली-गली में पुलिस पेट्रोलिंग

पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए तीन से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.

two Groups in Sabarkantha Distric Vadali
गुजरात का साबरकांठा जिले में पुलिस पेट्रोलिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

साबरकांठा (गुजरात): गुजरात के साबरकांठा जिले के वडाली कस्बे में डेढ़ साल पहले हुई लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच चल रहा झगड़ा एक बार फिर उग्र हो गया. पिछले दो दिनों से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

खबर के मुताबिक, देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने सब्जी की दुकानों में आग लगा दी, जिससे माहौल और गर्म हो गया. दो समुदायों के बीच मारपीट से शुरू हुआ झगड़ा पत्थर और लाठियों से हिंसक हो गया, जिसमें पांच से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ गैरेज और CCTV कैमरों के शीशे भी टूट गए.

Clash between two Groups in Sabarkantha Distric
साबरकांठा जिले में दो समुदायों के बीच झगड़ा, गाड़ियों पर पथराव (ETV Bharat)

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए तीन से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. पूरी घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ग्रुप के 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं, दूसरे ग्रुप के 40 लोगों और करीब 400 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है.

हर गली में पुलिस की तैनाती
वडाली में कानून-व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एसओजी, एलसीबी, पुलिस उप अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है. रात भर पेट्रोलिंग के बावजूद आगजनी की घटनाएं हुई हैं, इसलिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दंगा समेत गंभीर अपराध दर्ज कर जांच कर रही है.

GROUP CLASH IN SABARKANTHA
गुजरात का साबरकांठा जिला (ETV Bharat)

दोनों समुदायों के नेताओं के साथ मीटिंग कर हालात को शांत करने की कोशिश की जा रही है. पूरे शहर में पुलिस टीमें बनाई गई हैं और हर गली में पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि कोई अनहोनी न हो.

पूरे इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी
फिलहाल, पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी गई है और पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर की टीमें भी पेट्रोलिंग में शामिल हो गई हैं. वडाली पुलिस लगातार हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है और शांति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं.

Sabarkantha Distric Vadali City
साबरकांठा के वडाली कस्बे में बवाल, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी (ETV Bharat)

साबरकांठा के इदर डिवीजन के पुलिस उप अधीक्षक स्मित गोहिल ने बताया कि रविवार दोपहर वडाली शहर में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई. इसके बाद वडाली पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीमें LCB, SOG और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.

इसके बाद, कल रात इस घटना के सिलसिले में एक पार्टी ने 400 लोगों की भीड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इससे पहले, पिछले दिन यानी 6 तारीख को एक पार्टी ने 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

Sabarkantha Distric Vadali City
साबरकांठा के वडाली कस्बे में बवाल, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी (ETV Bharat)

इस तरह, दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इन दोनों अपराधों की जांच अभी वडाली पुलिस इंस्पेक्टर कर रहे हैं. इस घटना के बाद, वडाली शहर में अलग-अलग जगहों पर लगभग 100 पुलिसवाले और होमगार्ड तैनात किए गए हैं. वहीं, 10 से ज्यादा अधिकारी लगातार चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं. फिलहाल इलाके में पूरी तरह शांति है.

ये भी पढ़ें: गुजरात के भरूच के पास ONGC कर्मचारियों की नाव पलटी, एक की मौत, एक लापता

TAGGED:

GROUP CLASH IN SABARKANTHA
GUJRAT
LOVE MARRIAGE
GUJRAT POLICE
GROUP CLASH IN SABARKANTHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.