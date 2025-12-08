ETV Bharat / bharat

लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल! पत्थर और लाठियों से मारपीट...गली-गली में पुलिस पेट्रोलिंग

गुजरात का साबरकांठा जिले में पुलिस पेट्रोलिंग ( ETV Bharat )

साबरकांठा (गुजरात): गुजरात के साबरकांठा जिले के वडाली कस्बे में डेढ़ साल पहले हुई लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच चल रहा झगड़ा एक बार फिर उग्र हो गया. पिछले दो दिनों से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. खबर के मुताबिक, देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने सब्जी की दुकानों में आग लगा दी, जिससे माहौल और गर्म हो गया. दो समुदायों के बीच मारपीट से शुरू हुआ झगड़ा पत्थर और लाठियों से हिंसक हो गया, जिसमें पांच से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ गैरेज और CCTV कैमरों के शीशे भी टूट गए. साबरकांठा जिले में दो समुदायों के बीच झगड़ा, गाड़ियों पर पथराव (ETV Bharat) दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए तीन से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. पूरी घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ग्रुप के 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं, दूसरे ग्रुप के 40 लोगों और करीब 400 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है. हर गली में पुलिस की तैनाती

वडाली में कानून-व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एसओजी, एलसीबी, पुलिस उप अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है. रात भर पेट्रोलिंग के बावजूद आगजनी की घटनाएं हुई हैं, इसलिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दंगा समेत गंभीर अपराध दर्ज कर जांच कर रही है.