छठ पर्व के बाद बिहार से दिल्ली लौटने लगी भीड़, जानिए मतदान को लेकर यात्रियों ने क्या कहा ?

बिहार से 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे बिट्टू कुमार ने बताया कि हमारे यहां 6 नवंबर को मतदान है, लेकिन रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली आना पड़ा. अब वोट डालने वापस जाना मुश्किल है. वहीं मुंगेर जिले के प्रवीण कुमार सिंह, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं. उन्होंने कहा कि हम दीपावली व छठ पर गांव गए थे, लेकिन अब नौकरी पर लौटना जरूरी था. हम वैलेट पेपर के जरिए विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे. जबकि भागलपुर के सचिन कुमार दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरी परीक्षा है इसलिए लौटना पड़ा, लेकिन जो लोग सिर्फ त्यौहार मनाने गए थे. वे मतदान के बाद ही वापस आएंगे.

पटना, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, सहरसा व मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने वाली सीमांचल एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, पटना–आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल, ब्रह्मपुत्र मेल, नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट व पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सीटें फूल रहीं. त्योहारों के बाद लौटती इस भीड़ में अधिकतर वे लोग हैं जो दीपावली व छठ मनाने के लिए गांव गए थे, लेकिन अब नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से मतदान से पहले ही दिल्ली लौटने को मजबूर हैं. आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ऐसे कई यात्रियों से बातचीत में एक ही बात उभरकर सामने आई हैं. मजबूरी के चलते वे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले, छठ महापर्व समाप्त होते ही बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता बिहार से दिल्ली व एनसीआर लौटने लगे हैं. चार दिनों तक चले इस आस्था के पर्व नहाय-खाय से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 28 अक्टूबर को बिहार से निकलने वाली लगभग हर ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी रही.

मतदान के लिए परिवार को बिहार में छोड़ा

दिल्ली में काम करने वाले अमन ने बताया कि मेरा वोट दिल्ली में है, लेकिन परिवार का बिहार में. मैं परिवार को मतदान के लिए बिहार में छोड़कर अकेला दिल्ली आया हूं. लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर वोट की कीमत है. पटना से लौटे सौरभ ने कहा कि मैं दिल्ली में नौकरी करता हूं, लेकिन छुट्टी न मिलने के कारण मतदान किए बिना ही वापस आना पड़ा. फिर भी मैं सभी से अपील करता हूं कि मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छे उम्मीदवार को वोट जरूर डालें.

जमालपुर से दिल्ली पहुंची मुन्नी सिंह ने कहा कि एक शादी में शामिल होने के लिए मतदान से पहले दिल्ली आना पड़ा, लेकिन हमारे यहां 11 नवंबर को वोटिंग है. हम फिर से मतदान करने के लिए जाएंगे. आनंद विहार स्टेशन पर अपने परिवार को रिसीव करने पहुंचे रजनीश कुमार ने बताया कि जरूरी काम के कारण परिवार को वापस बुलाना पड़ा, लेकिन 11 नवंबर को हम सब फिर से बिहार जाकर मतदान करेंगे. भागलपुर के ही कमल कुमार दास ने भरोसा दिलाया कि हमारे क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान है और हम वोट डालने के लिए फिर से बिहार जाएंगे.

बच्चों की पढ़ाई के कारण लौटे लोग

रवि वर्मा ने कहा कि मेरी बेटी का एग्जाम है, इसलिए परिवार के साथ दिल्ली लौटना पड़ा. हमारे यहां 11 नवंबर को मतदान है और हम वोट डालने के लिए वापस जाएंगे. भागलपुर से आई कुसुम भारती ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के कारण दिल्ली लौटना जरूरी था. हम दीपावली और छठ मनाने गांव गए थे, लेकिन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते.

स्टेशन पर लौटती भीड़ से एक बात साफ है कि प्रवासी मतदाता बिहार की चुनावी भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा व पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कई लोग इस बार मतदान से वंचित रह सकते हैं. जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता रहते हैं, वहां मतदान प्रतिशत में गिरावट की आशंका बढ़ गई है. फिर भी कई यात्रियों ने भरोसा जताया कि वे किसी भी तरह मतदान के लिए बिहार लौटने की कोशिश करेंगे, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिले.

