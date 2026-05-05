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बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद झारखंड पूर्वी भारत का अंतिम किला! चारों ओर बीजेपी का दबदबा, कैसी होगी भविष्य की राजनीति?

रांची: 2026 के मई महीने में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, वही बदलाव पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव परिणामों में भी दिखा है खास कर बंगाल में. पश्चिम बंगाल के रिजल्ट ने देश की राजनीति का स्वरूप बदल दिया है. अब पूर्वी भारत का राजनीतिक मानचित्र एक नया रूप ले चुका है. भाजपा ने 206 सीटों के भारी बहुमत के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और पहली बार बंगाल में सत्ता हासिल कर ली है. इस जीत ने न केवल भाजपा के पूर्वी विस्तार को नई उड़ान दी, बल्कि झारखंड को पूर्वी भारत में इंडिया गठबंधन का एकमात्र प्रमुख राज्य बना दिया. 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी-सीपीआई(एमएल) गठबंधन सरकार अब विपक्षी खेमे के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है.

बंगाल में जीत के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल

बंगाल चुनाव परिणाम के ठीक बाद झारखंड की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है. केंद्र में भाजपा-एनडीए की मजबूत स्थिति और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्य में जीत ने भाजपा को पूर्वी भारत में पूर्ण वर्चस्व की उम्मीद जगाई है. झारखंड अब घिरा हुआ महसूस कर रहा है. उत्तर में बिहार, पूर्व में बंगाल, दक्षिण-पूर्व में ओडिशा, सभी जगह एनडीए या बीजेपी का प्रभाव है. ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ गया है. हाल के महीनों में दिल्ली यात्राओं, गठबंधन की अंदरूनी अटकलों और केंद्र से फंड रिलीज में देरी की शिकायतों ने सुगबुगाहट तेज कर दी है. कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि इंडिया गठबंधन 'रॉक-सॉलिड' है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी हैं. कांग्रेस और झामुमो के बीच राज्यसभा चुनाव और असम चुनाव को लेकर दूरियां भी दिखीं. यही नहीं कांग्रेस के कई नेताओं से अपनी ही सरकार पर कई मामलों में सवाल भी उठाए.

राजद प्रदेश सचिव, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और JMM केंद्रीय महासचिव का बयान (ETV BHARAT)

क्या झारखंड में शुरू होगा राजनीतिक घेराबंदी का दौर

झारखंड के चारों ओर भाजपा का प्रभाव बढ़ने के बाद अब राज्य की राजनीति में यह कयास लगना शुरू हो गया है कि क्या यहां भी 'राजनीतिक घेराबंदी' का दौर शुरू होगा. इसी सिलसिले में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड की तुलना कीवी फल से कते हैं. वे कहते हैं, "जब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो कीवी सबसे ज्यादा असरदार होता है. कीवी का रंग बाहर से भूरा होता है और अंदर से हल्का हरा होता है. यही हरा रंग प्लेटलेट्स बढ़ाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों से घिरे होने के बावजूद झामुमो कीवी फल की तरह विपक्ष का प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करेगा."

नफरत की राजनीति से भाजपा ने बंगाल जीता: सतीश पॉल मुंजनी

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने भेदभाव, धार्मिक उन्माद और एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए राज्य में जीत हासिल की है.

मुंजनी ने बंगाल नतीजों के बाद झारखंड की राजनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि झारखंड के चारों ओर भाजपा शासित राज्य होने के बावजूद यहां भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं होगी. महागठबंधन की सरकार आदिवासी-मूलवासी, महिलाओं, किसानों और समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है. ऐसे में भाजपा के किसी भी मंसूबे को यहां सफलता नहीं मिलेगी.

भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे: झारखंड राजद

झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि सभी विपक्षी दल मिलकर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग थी, जहां एजेंसियों और पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद से भाजपा ने कथित तौर पर सत्ता पर कब्जा किया. लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

राजनीतिक घेराबंदी के केंद्र में झारखंड

बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भाजपा या एनडीए की सरकार बनने के बाद झारखंड अब पूरी तरह से 'भाजपा बेल्ट' से घिरा नजर आ रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घेराबंदी का सीधा असर झारखंड की आंतरिक राजनीति पर पड़ सकता है.

झारखंड की राजनीति पर ज्यादा असर नहीं: वरिष्ठ पत्रकार

झारखंड की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने कहा कि मैप पर झारखंड भले ही राजनीतिक टापू की तरह दिख रहा हो, लेकिन भाजपा की कोशिशों के बावजूद इसका व्यावहारिक असर सीमित रहेगा. उन्होंने बताया कि यहां हेमंत सोरेन (झामुमो) और भाजपा का वोटर बेस अलग-अलग है. पूर्व में भाजपा ने हेमंत सोरेन को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी शामिल रहा, लेकिन लंबी राजनीति के लिए झामुमो-भाजपा गठबंधन उपयुक्त नहीं होगा.