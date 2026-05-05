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बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद झारखंड पूर्वी भारत का अंतिम किला! चारों ओर बीजेपी का दबदबा, कैसी होगी भविष्य की राजनीति?

बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद झारखंड की राजनीति कैसी होगी. क्या हेमंत सोरेन विपक्ष की अंतिम उम्मीद हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

BJP try to impose political siege in Jharkhand After victory in Bengal elections
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 2:23 PM IST

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रांची: 2026 के मई महीने में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, वही बदलाव पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव परिणामों में भी दिखा है खास कर बंगाल में. पश्चिम बंगाल के रिजल्ट ने देश की राजनीति का स्वरूप बदल दिया है. अब पूर्वी भारत का राजनीतिक मानचित्र एक नया रूप ले चुका है. भाजपा ने 206 सीटों के भारी बहुमत के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और पहली बार बंगाल में सत्ता हासिल कर ली है. इस जीत ने न केवल भाजपा के पूर्वी विस्तार को नई उड़ान दी, बल्कि झारखंड को पूर्वी भारत में इंडिया गठबंधन का एकमात्र प्रमुख राज्य बना दिया. 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी-सीपीआई(एमएल) गठबंधन सरकार अब विपक्षी खेमे के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है.

बंगाल में जीत के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल

बंगाल चुनाव परिणाम के ठीक बाद झारखंड की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है. केंद्र में भाजपा-एनडीए की मजबूत स्थिति और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्य में जीत ने भाजपा को पूर्वी भारत में पूर्ण वर्चस्व की उम्मीद जगाई है. झारखंड अब घिरा हुआ महसूस कर रहा है. उत्तर में बिहार, पूर्व में बंगाल, दक्षिण-पूर्व में ओडिशा, सभी जगह एनडीए या बीजेपी का प्रभाव है. ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ गया है. हाल के महीनों में दिल्ली यात्राओं, गठबंधन की अंदरूनी अटकलों और केंद्र से फंड रिलीज में देरी की शिकायतों ने सुगबुगाहट तेज कर दी है. कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि इंडिया गठबंधन 'रॉक-सॉलिड' है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी हैं. कांग्रेस और झामुमो के बीच राज्यसभा चुनाव और असम चुनाव को लेकर दूरियां भी दिखीं. यही नहीं कांग्रेस के कई नेताओं से अपनी ही सरकार पर कई मामलों में सवाल भी उठाए.

राजद प्रदेश सचिव, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और JMM केंद्रीय महासचिव का बयान (ETV BHARAT)

क्या झारखंड में शुरू होगा राजनीतिक घेराबंदी का दौर

झारखंड के चारों ओर भाजपा का प्रभाव बढ़ने के बाद अब राज्य की राजनीति में यह कयास लगना शुरू हो गया है कि क्या यहां भी 'राजनीतिक घेराबंदी' का दौर शुरू होगा. इसी सिलसिले में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड की तुलना कीवी फल से कते हैं. वे कहते हैं, "जब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो कीवी सबसे ज्यादा असरदार होता है. कीवी का रंग बाहर से भूरा होता है और अंदर से हल्का हरा होता है. यही हरा रंग प्लेटलेट्स बढ़ाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों से घिरे होने के बावजूद झामुमो कीवी फल की तरह विपक्ष का प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करेगा."

नफरत की राजनीति से भाजपा ने बंगाल जीता: सतीश पॉल मुंजनी

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने भेदभाव, धार्मिक उन्माद और एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए राज्य में जीत हासिल की है.

मुंजनी ने बंगाल नतीजों के बाद झारखंड की राजनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि झारखंड के चारों ओर भाजपा शासित राज्य होने के बावजूद यहां भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं होगी. महागठबंधन की सरकार आदिवासी-मूलवासी, महिलाओं, किसानों और समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है. ऐसे में भाजपा के किसी भी मंसूबे को यहां सफलता नहीं मिलेगी.

भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे: झारखंड राजद

झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि सभी विपक्षी दल मिलकर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग थी, जहां एजेंसियों और पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद से भाजपा ने कथित तौर पर सत्ता पर कब्जा किया. लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

राजनीतिक घेराबंदी के केंद्र में झारखंड

बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भाजपा या एनडीए की सरकार बनने के बाद झारखंड अब पूरी तरह से 'भाजपा बेल्ट' से घिरा नजर आ रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घेराबंदी का सीधा असर झारखंड की आंतरिक राजनीति पर पड़ सकता है.

झारखंड की राजनीति पर ज्यादा असर नहीं: वरिष्ठ पत्रकार

झारखंड की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने कहा कि मैप पर झारखंड भले ही राजनीतिक टापू की तरह दिख रहा हो, लेकिन भाजपा की कोशिशों के बावजूद इसका व्यावहारिक असर सीमित रहेगा. उन्होंने बताया कि यहां हेमंत सोरेन (झामुमो) और भाजपा का वोटर बेस अलग-अलग है. पूर्व में भाजपा ने हेमंत सोरेन को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी शामिल रहा, लेकिन लंबी राजनीति के लिए झामुमो-भाजपा गठबंधन उपयुक्त नहीं होगा.

मधुकर के अनुसार, बंगाल चुनाव के बाद भाजपा क्षेत्रीय दलों की ताकत को कम करने की कोशिश तेज करेगी. झारखंड समेत अन्य राज्यों में इस दिशा में प्रयास बढ़ेंगे, लेकिन निकट भविष्य में झारखंड में भाजपा को बड़ी सफलता मिलने की संभावना कम दिख रही है.

किसी भी तरह हेमंत सरकार की छवि को किया जा सकता है धूमिल: मधुकर

मधुकर कहते हैं जब पूर्वोतर और उत्तर पूर्वी भारत में भाजपा का शासन हो तो निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व को हमेशा यह खटकेगा कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य झारखंड में उसकी सरकार नहीं है. ऐसे में बहुत संभव है कि राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए हेमंत सरकार की छवि को किसी भी तरह धूमिल किया जा सकता है.

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र से राशि तरह-तरह का कारण बताकर देरी करे या रोक दे. ताकि आर्थिक मोर्चे पर भी हेमंत सोरेन की सरकार दबाव महसूस करे.

आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर: मधुकर

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते है कि भाजपा जैसी मजबूत संसाधन वाली पार्टी के समक्ष आपसी एकजुटता बनाए रखने का झामुमो-राजद और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी. विधायकों की नाराजगी, दल-बदल की संभावना को बीजेपी लगातार राज्य में तलाशती रहेगी जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बनी रहेगी.

वे कहते हैं कि आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना झारखंड की राजनीति के केंद्र में होगा, जो हेमंत सोरेन की ताकत भी है. ऐसे में हेमंत सोरेन भी जमीन और स्थानीय अधिकार, डोमिसाइल नीति, खनिज संसाधनों पर नियंत्रण, सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे. वहीं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अभी भी गंभीर मुद्दों पर सरकार को योजनाओं का सही क्रियान्वयन कर जनता को ठोस परिणाम देना होगा.

झारखंड में राजनीतिक असर

पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सत्ता से विदाई तय हो गयी है और झारखंड चारों तरह से भाजपा शासित प्रदेश से घिर गया है तो ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन आने वाले दिनों में भी 'झारखंड झुकेगा नहीं' की राजनीति पर कायम रहेंगे या फिर वर्तमान 'राजनीतिक यथार्थ' को परखते हुए पड़ोसी राज्य ओडिशा के नवीन पटनायक मॉडल को अपनाते हुए केंद्र के साथ सॉफ्ट और संतुलित रिश्ता बनाकर आगे बढ़ेंगे.

असम चुनाव में झामुमो की एंट्री

इस बार असम विधानसभा चुनाव में JMM ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी. झारखंड सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम के कुल 126 सीटों में से 17 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. जिसमें झामुमो को अच्छा रिस्पांस मिला है. 17 विधानसभा सीटों पर झामुमो ने चुनाव लड़ा. इसमें से एक पर झामुमो प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा. वहीं, 10 विधानसभा सीट पर झामुमो के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे.

2029 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की होगी अहम भूमिका

पूर्वी भारत के संदर्भ में झारखंड का महत्व राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी निर्णायक है. 14 लोकसभा सीटों वाला यह राज्य 2029 के आम चुनावों में इंडिया गठबंधन के लिए आधार बन सकता है. अगर हेमंत सोरेन सरकार स्थिर रही और विकास दिखा सकी, तो विपक्ष को पूर्व में एक मजबूत उपस्थिति मिलेगी. विपरीत रूप से, अगर गठबंधन टूटा या सरकार गिर गई, तो भाजपा का 'पूर्वी स्वीप' पूरा हो जाएगा. झारखंड खनिज संपदा के कारण रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है. देश की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन ट्रांजिशन में इसकी भूमिका बढ़ रही है.

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