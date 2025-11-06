ETV Bharat / bharat

बिहार में बंपर वोटिंग से कांग्रेस उत्साहित, पवन खेड़ा बोले- 'बदलाव के लिए हुआ मतदान'

बिहार में पहले चरण की वोटिंग से कांग्रेस उत्साहित है. कांग्रेस का दावा है कि बिहार में बंपर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को मिलेगा-

कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
November 6, 2025

Published : November 6, 2025 at 8:36 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हो गया. मतदान के बाद राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि आज के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है

'परिवर्तन की बयार' : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है. उन्होंने कहा कि उसके स्पष्ट रुझान पहले चरण के मतदान में देखने को मिले. गुरुवार को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें 60% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.

कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

''बिहार सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश और गुस्सा जो चेहरे पर दिख रहा था. वह आज वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन पर भी दिखा. आज बीजेपी के कई नेताओं यहां तक की उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. विधानसभा के चुनाव के परिणाम में क्या होने वाला है इसका स्पष्ट संदेश आज दिख गया.''- पवन खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल : पवन खेड़ा ने निर्वाचन आयोग की शैली पर सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसमें SIR पर सवाल उठने लगे हैं. बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा फरवरी में दिल्ली में वोट दिए थे और आज बेगूसराय में वोट डाल रहे थे. इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेता और कई प्रकोष्ठ के नेता हैं जो दिल्ली में भी वोट दिए और आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं. मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में तकलीफ हुई कई उदाहरण मिले दानापुर में मतदाताओं को नाव की व्यवस्था नहीं की गई जिस कारण वह वोट नहीं दे पाए.

तेजस्वी बनेंगे सीएम : पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में लोगों का रुझान है. आज जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन की सरकार बनने वाली है. बीजेपी और निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों पर हम लोग पानी फेर रहे हैं. बीजेपी पर निशाना चाहते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी अरबों-खरबो का विज्ञापन देकर पूरे शहर को भर देते हैं. शहर को जाम कर देते हैं. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला.

''आज बिहार का मतदाता गुस्से में वोट दे रहा है. नौजवानों में गुस्सा है. महिलाओं के अंदर भी गुस्सा देखने को मिला. बिहार की महिलाएं अपने बच्चों को बेरोजगार देखी हैं. उनके मन में दुख होता है. नौजवानों में, व्यापारी वर्ग में सबों में गुस्सा देखने को मिला. आज के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि 11 तारीख को चुनाव के दिन 122 सीटों पर मतदान होने वाले हैं. वहां भी इसी तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा.''- पवन खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

पिछले चुनाव से 8 फीसदी ज्यादा मतदान : पहले चरण में बिहार में लगभग 65 फीसदी मतदान हुआ. मतदान का ये आंकड़ा 2020 के मुकाबले लगभग 8 फीसदी ज्यादा है. बंपर वोटिंग जिस भी ओर हुई होगी वही पार्टी या गठबंधन लीड करेगा. फिलहाल अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

