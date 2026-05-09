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बंगाल के बाद यूपी और 2029 के लोकसभा चुनाव पर भाजपा की नजर, अब भगवा नक्शा बनेगा चुनावी हथियार

एक BJP समर्थक जिसके सिर पर पार्टी का लोगो है और उसने अपनी छाती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रखी है ( ANI )

पार्टी सूत्रों की माने तो बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद ही एक बैठक में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि, "देश की जनता को यह दिखाना है कि जहां भाजपा है, वहां विकास, सुरक्षा और सुशासन है. कांग्रेस शासित राज्य पिछड़ रहे हैं. यह नक्शा सिर्फ जागरूकता नहीं, बल्कि 2029 में ‘अबकी बार 400 पार’ से आगे ‘500 पार’ का रोडमैप है."

पार्टी सूत्रों की माने तो सैफरन नक्शा (भगवा नक्शा) अब चुनावी हथियार बनने जा रहा है. अगले चुनाव अभियान के लिए भाजपा ने इस सैफरन नक्शे को अपने आगामी चुनावी प्रचार का मुख्य हथियार बना लिया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 2026 के बचे हुए राज्‍य चुनावों और अगले साल 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में यह नक्शा हर रैली, रोड-शो, सोशल मीडिया और टीवी डिबेट का केंद्र रहेगा.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "कांग्रेस अब मात्र 4 से 5 राज्यों तक सिमट गई है. जबकि एनडीए के पास राज्यसभा में भी स्पष्ट बहुमत है. बंगाल, पुडुचेरी और असम की जीत ने हमारे राज्‍यसभा अंकगणित को और मजबूत कर दिया है."

भाजपा का दावा है कि, आज देश के 28 राज्यों में से 20 से अधिक राज्यों में या तो भाजपा की सरकार है या एनडीए गठबंधन की सरकार है. इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, पुडुचेरी, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नगालैंड, मेघालय और ओडिशा शामिल हैं.

सूत्रों की माने तो पार्टी का नया कैंपेन भी अगली बार इसी पर आधारित कर बनाने की योजना है, जहां भाजपा शासित या एनडीए समर्थित राज्य गेरू रंग यानी भगवा (saffron) से चिह्नित किए जायेंगे और हर जगह कमल का निशान अंकित कर उसे प्रसारित और प्रचारित किया जाएगा.

नई दिल्ली: बंगाल में ऐतिहासिक जीत, पुडुचेरी में भाजपा-एनडीए की सत्ता बरकरार और असम में हिमंता बिस्वा सरमा सरकार की लगातार तीसरी बार भारी सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अब पूरे भारत के नक्शे में भगवा (Saffron) स्टेट्स को बढ़ चढ़ कर दिखा रही है.

पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी का आंतरिक आकलन है कि, राज्‍यसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत से केंद्र में कोई भी विधेयक आसानी से पास हो सकेगा और विपक्ष की 'अड़ंगा' नीति बेकार हो जाएगी. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बंगाल चुनाव के बाद ही अमित शाह ने कहा, था कि, "कांग्रेस अब मात्र परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति पर टिकी है. उनके पास न नक्शा है, न दिशा.

वहीं, पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी को भी योगी-हिमंता की राह पर ही पार्टी देख रही है और बंगाल की जीत के बाद सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी अब योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा सरमा की राह पर चलकर राष्ट्रीय स्तर के 'स्टार' चेहरा बनेंगे.

नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बंगाल में 'योगी मॉडल' लागू करने के संकेत दिए हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि, "बंगाल अब उत्तर प्रदेश और असम की तरह विकास और कानून-व्यवस्था का प्रतीक बनेगा. घुसपैठ, माफिया और सांप्रदायिक हिंसा का अंत होगा.

पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान में शुभेंदु को 'बंगाल का योगी' के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति बन चुकी है. सूत्र बताते हैं कि अगले कुछ महीनों में शुभेंदु को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में ज्यादा जगह दी जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पहले ही उन्हें 'बंगाल का भविष्य' बता चुके हैं.

एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ की तरह सख्त और हिमंता बिस्वा की तरह रणनीतिकार हैं. 2029 तक वे पूर्वी भारत के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं. वहीं, कांग्रेस सैफरन नक्शे को 'भाजपा का प्रोपगैंडा' बता रही है. वहीं, भाजपा का मानना है कि जनता का फैसला साफ है, सैफरन रंग अब भारत का नया राष्ट्रीय रंग बन चुका है.

भाजपा के नेताओं का कहना है कि पार्टी में 2029 की दौड़ शुरू हो चुकी है. उनका कहना है कि दूसरी पार्टियों से भाजपा हमेशा एक कदम आगे रहती है. बंगाल, पुडुचेरी और असम की जीत के बाद भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, भगवा नक्शे के जरिए विकास की कहानी गढ़ना, राज्‍यसभा पर कब्जा बनाए रखना और शुभेंदु अधिकारी जैसे नए चेहरों को योगी-हिमंता लाइन पर आगे बढ़ाना.

अब सवाल यह है कि यह 'सैफरन साम्राज्य' 2029 तक कितना और फैलता है और शुभेंदु अधिकारी इसमें और कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं. मगर इन चेहरों को भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव प्रचार और उससे पहले के यूपी पंजाब में भी पूरी तरह आगे कर चलेगी.

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