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कोर्ट से बरी होने के बाद पुराने तेवर में दिखे बृजभूषण शरण सिंह, कहा- राजनीतिक रूप से नहीं हुआ कोई नुकसान

उन्होंने कहा कि मैं सांसद नहीं हूं तो मेरा बेटा सांसद है. मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ. और क्या कहा उन्होंने पढ़ें..

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 7:44 PM IST

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नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बड़ी होने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जंतर मंतर रोड स्थित सरकारी आवास पर जश्न और खुशी का माहौल रहा. पूरे दिन बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा. बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर के नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद इलाकों से भी समर्थक शुभकामनाएं देने पहुंचते रहे. अपने आवास पर ईटीवी भारत से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं. मुझे फर्जी केस में फंसाया जा रहा है. आज मेरी उस बात को सही साबित करते हुए कोर्ट ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है.

ढाई साल तक चले कोर्ट केस से उनको राजनीतिक रूप से क्या नुकसान हुआ? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ. मैं सांसद नहीं हूं तो मेरा बेटा सांसद है. मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ. राजनीति का नियम है चर्चा, पर्चा और खर्चा. चर्चा हो ही रही है. कोर्ट में पर्चा चल ही गया और खर्चा हो ही रहा है तो नुकसान क्या हुआ. देखिए फूलमाला लगा हुआ है और खूब चर्चा हो रही है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट ने किया बरी (ETV Bharat)

कोर्ट से बरी हो गए हैं तो क्या अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि होइहि वही जो राम रचि राखा. पूरे मामले को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि पहले मेरी चर्चा उत्तर प्रदेश में होती थी. अब पूरे भारत में होती है और देश के बाहर भी होती है.

दूसरे पक्ष की ओर से कोर्ट के बरी करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने पर उन्होंने कहा कि जो मामला ट्रायल कोर्ट में नहीं टिका वह हाईकोर्ट में क्या टिकेगा. हाईकोर्ट जाना उनका अधिकार है. महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप से कुश्ती का कितना नुकसान हुआ इसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज नुकसान की भरपाई हो गई है. कुश्ती में अब तक जितने मैडल आए थे, अब आगे और ज्यादा मैडल आएंगे. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह फैसला आने से कुश्ती का नुकसान होने से बच गया. जिस झूठे आरोप से महिला पहलवानों के मां बाप के मन में एक डर बैठ गया था वह डर आज दूर हो गया.

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