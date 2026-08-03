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कोर्ट से बरी होने के बाद पुराने तेवर में दिखे बृजभूषण शरण सिंह, कहा- राजनीतिक रूप से नहीं हुआ कोई नुकसान

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बड़ी होने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जंतर मंतर रोड स्थित सरकारी आवास पर जश्न और खुशी का माहौल रहा. पूरे दिन बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा. बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर के नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद इलाकों से भी समर्थक शुभकामनाएं देने पहुंचते रहे. अपने आवास पर ईटीवी भारत से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं. मुझे फर्जी केस में फंसाया जा रहा है. आज मेरी उस बात को सही साबित करते हुए कोर्ट ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है.

ढाई साल तक चले कोर्ट केस से उनको राजनीतिक रूप से क्या नुकसान हुआ? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ. मैं सांसद नहीं हूं तो मेरा बेटा सांसद है. मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ. राजनीति का नियम है चर्चा, पर्चा और खर्चा. चर्चा हो ही रही है. कोर्ट में पर्चा चल ही गया और खर्चा हो ही रहा है तो नुकसान क्या हुआ. देखिए फूलमाला लगा हुआ है और खूब चर्चा हो रही है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट ने किया बरी (ETV Bharat)

कोर्ट से बरी हो गए हैं तो क्या अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि होइहि वही जो राम रचि राखा. पूरे मामले को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि पहले मेरी चर्चा उत्तर प्रदेश में होती थी. अब पूरे भारत में होती है और देश के बाहर भी होती है.