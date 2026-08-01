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कभी मिट्टी के बर्तन में गंगाजल ले जाते थे कांवड़िए, अब बढ़ा स्टील कलश का चलन, जानें कैसे तैयार होती है कांवड़

कभी बांस और मिट्टी के बर्तन में गंगाजल ले जाते थे कांवड़िए: समय के साथ यात्रा में सुविधाएं बढ़ीं तो कांवड़ का स्वरूप भी बदलने लगा. कांच का चलन बढ़ने के बाद कांवड़िए गंगाजल के लिए कांच की बोतल का प्रयोग करने लगे. कांच के बाद प्लास्टिक के केन का चलन बढ़ा, क्योंकि वे हल्के थे और टूटने का खतरा कम था.

कांवड़ बनने की कहानी: प्राचीन काल से चली आ रही कांवड़ यात्रा में पहले कांवड़िए बांस की लकड़ी से बनी कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते थे. गंगाजल ले जाने के लिए मिट्टी के बर्तन और बांस की खोखली लकड़ी का प्रयोग होता था. कांवड़ बनाने वाले कारीगर पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे. इसके अलावा श्रद्धालु स्वयं भी कांवड़ तैयार करते थे और उसे रंगीन कागज, फूलों और धार्मिक मूर्तियों से सजाते थे.

कभी बांस और लकड़ी से तैयार होने वाली पारंपरिक कांवड़ आज स्टील के कलश, आधुनिक डिजाइन और नई तकनीक से सजे स्वरूप में नजर आती हैं. हालांकि यात्रा का स्वरूप बदला है, लेकिन भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और गंगाजल लेकर जलाभिषेक करने की परंपरा आज भी पहले जैसी ही कायम है.

हरिद्वार: हरिद्वार में इन दिनों हर तरफ हर हर महादेव और बम भोले का जयकारा सुनाई दे रहा है. इस वर्ष भी धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं. लेकिन कांवड़ यात्रा समय के साथ बदलती रही है.

कांवड़िए कलश में श्रद्धा से गंगाजल लेकर जाते हैं (Etv Bharat)

आजकल स्टील के कलश हैं लोकप्रिय: कांवड़ के बदलते स्वरूप में अब स्टील के कलश तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. ये मजबूत होने के साथ लंबे समय तक उपयोग में आते हैं और धार्मिक आयोजनों में भी काम आते हैं. बाजारों में इस बार विभिन्न आकार और डिजाइन के स्टील कलशों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है. अब ज्यादातर कांवड़िए कलश में गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं. पिछले तीन सालों में स्टील के कलश का चलन बहुत बढ़ा है.

कांच के कलश की जगह अब स्टील के कलश चलन में आ गए हैं (Etv Bharat)

ऐसे तैयार होती है कांवड़: सबसे पहले कांवड़िए बाजार से स्टील के कलश खरीदते हैं. उसके बाद हरकी पैड़ी से उसमें गंगाजल भरते हैं. कलश से रास्ते में गंगाजल न छलके इसलिए एम सील का प्रयोग किया जाता है. एम सील से कलश के ढक्कन को चिपकाया जाता है. उसके पश्चात कलश को प्लास्टिक की बेल्ट और रस्सी से बांध दिया जाता है.

पहले बांस की लकड़ी से तैयार होती थी कांवड़ (Etv Bharat)

हर हर महादेव और बोल बम के गूंजते हैं जयकारे: हालांकि अपनी अपनी श्रद्धा के साथ कांवड़िए एक के ऊपर एक कलश को मजबूती से बांधते हैं. उसे उठाने के लिए बांस के डंडों में लटकाया जाता है. बांस के ऊपर कपड़ा और फोम लपेटा जाता है, ताकि कंधों में चुभन न हो. हरकी पैड़ी पर ही कांवड़ का पूजन करके कांवड़िए बोल बम, हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के बाद पैदल रवाना हो जाते हैं.

भगवान भोलेनाथ की मूर्ति वाली कांवड़ (Etv Bharat)

आजकर गंगाजल ले जाने की भी होड़: हालांकि आजकल ज्यादा से ज्यादा गंगाजल ले जाने का चलन भी बढ़ गया है. कोई एक लीटर गंगाजल भरकर कांवड़ उठाता है तो कोई 21 लीटर से लेकर 121 लीटर तक भी पहुंच जाता है. इस कठिन कांवड़ यात्रा को हठयोग भी कहा जाता है. कांवड़ियों की गर्दन और कमर में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए साधु संत भी सीमित मात्रा में गंगाजल उठाने की अपील कर रहे हैं.

हर एक कांवड़ मन मोह रही है (Etv Bharat)

एक लोटा जल, हर समस्या का हल: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि-

भगवान शिव एक लोटा गंगाजल से भी प्रसन्न हो जाते हैं. सभी कांवड़िए भगवान शिव के गण हैं. इसलिए वो भारी कांवड़ न उठाएं, ताकि उनकी सेहत को कोई खतरा न रहे.-श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद-

आधुनिक हो गई कांवड़ की सजावट: सिर्फ कलश ही नहीं, कांवड़ की सजावट भी आधुनिक हो गई है. अब एलईडी लाइटें, बैटरी से चलने वाली सजावट, धार्मिक झांकियां और विभिन्न थीम पर आधारित कांवड़ आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. इस बार हरिद्वार में मिसाइल, तिरंगा और अन्य थीम वाली कांवड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान खींच रही हैं. सोशल मीडिया के दौर में भी ऐसी कांवड़ें तेजी से चर्चा का विषय बन जाती हैं.

गंगाजल भरे कलशों को व्यवस्थित ढंग से रखते कांवड़िए (Etv Bharat)

रंग बदले, मूल भाव वही: हालांकि आधुनिकता के इस दौर में भी कांवड़ यात्रा का मूल भाव नहीं बदला है. श्रद्धालु आज भी हरिद्वार की हर की पैड़ी और अन्य घाटों से गंगाजल भरकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं और अपने-अपने क्षेत्रों के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. कांवड़ियों का उद्देश्य यही होता है कि हरकी पैड़ी से गंगाजल लिया जाए, गंगाजल को भरने का पात्र चाहे कुछ भी हो.

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