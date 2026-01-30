ETV Bharat / bharat

अजित दादा की जगह कौन लेगा? सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग, NCP विधायक दल की बैठक पर नजर

सूत्रों की माने तो पवार परिवार में उत्तराधिकारी पर फैसला 1 से 2 दिनों में हो जाएगा. अजित पवार के बेटे पार्थ और जय राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, इसलिए सुनेत्रा को प्राथमिकता मिल रही है. क्योंकि वो पार्टी की सांसद भी हैं.

हालांकि उन्होंने परिवार से चर्चा के बाद फैसला लेने की बात भी कही. एनसीपी विधायक नरहरी जिरवाल ने खुलकर सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की वकालत भी की है. सुनेत्रा को बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने और नेतृत्व सौंपने की योजना है, जो छह महीने में होना है.

वहीं, एनसीपी-अजित गुट में उत्तराधिकारी को लेकर मंथन चल रहा है. पार्टी के 41 विधायकों में से ज्यादातर अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम और पार्टी प्रमुख बनाने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक 30 जनवरी को एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल, छगन भुजबल और अन्य ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव भी रखा. पटेल ने कहा कि राज्य राजनीतिक शोक में है, लेकिन खाली पद भरना जरूरी है.

मुख्यमंत्री फडणवीस फिलहाल इनका अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, लेकिन एनसीपी इन पोर्टफोलियो को अपने पास रखना चाहती है. भाजपा आलाकमान, खासकर अमित शाह, महाराष्ट्र के नेताओं से संपर्क में हैं ताकि गठबंधन में स्थिरता बनी रहे और विधायक शरद पवार गुट की ओर न लौटें.

अब अजित पवार के निधन हो जाने से डिप्टी सीएम पद खाली है. साथ ही वित्त, योजना, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल-युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो खाली हो गए हैं.

नई दिल्ली: अजित पवार की मौत ने एनडीए में बड़ा शून्य पैदा कर दिया है. वे महायुति गठबंधन (भाजपा, शिवसेना-शिंदे और एनसीपी-अजित गुट) के प्रमुख स्तंभ थे. 2023 में शरद पवार की एनसीपी से बगावत कर उन्होंने एनडीए जॉइन किया था और डिप्टी सीएम बने थे.

पार्टी सूत्रों की माने तो प्रफुल पटेल को अंतरिम रूप से पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है. दिलचस्प बात यह है पार्टी के कई नेताओं का ये दावा है कि अजित पवार की मौत से पहले एनसीपी के दोनों गुटों (अजित और शरद) के विलय पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी.

यहां तक की जिला परिषद चुनावों के बाद 8 फरवरी को विलय की घोषणा होनी थी. अब शरद गुट के नेता राजेश टोपे ने कहा कि शोक के माहौल में विलय पर चर्चा बाद में होगी. अगर विलय होता है तो एनसीपी के पास 51 विधायक होंगे, जो फडणवीस सरकार को और मजबूत करेंगे. सभी की नजरें 31 जनवरी को होने वाली एनसीपी विधायक दल की बैठक पर हैं.

पार्टी सूत्रों की माने तो इस बैठक में उत्तराधिकारी, कैबिनेट पुनर्गठन और विलय पर फैसला हो सकता है. भाजपा आलाकमान इस बैठक के नतीजों पर नजर रखे हुए है, क्योंकि फडणवीस सरकार की स्थिरता एनसीपी विधायकों पर निर्भर है और अजित पवार की अनुपस्थिति से मराठा राजनीति, चीनी मिल लॉबी और सहकारी क्षेत्र की राजनीति पर असर पड़ेगा.

23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले कैबिनेट पुनर्गठन जरूरी है. कुल मिलाकर, अजित पवार की मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है. एनडीए में मंथन जारी है, और कल की बैठक से कई बड़े फैसले निकल सकते हैं. स्थिति तेजी से बदल रही है, और भाजपा आलाकमान हर कदम पर नजर रखे हुए है.

एनसीपी (अजित गुट) में उत्तराधिकारी को लेकर तीव्र चर्चा चल रही है. पार्टी के 41 विधायकों में से अधिकांश सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम और पार्टी प्रमुख बनाने के पक्ष में हैं. सुनेत्रा पवार, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में बारामती से हार गई थीं, लेकिन अब उन्हें अजित पवार की बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने की योजना है, जो छह महीने के अंदर होना है.

30 जनवरी को एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल, छगन भुजबल और अन्य ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा पटेल ने कहा कि राज्य शोक में है, लेकिन खाली पदों को भरना आवश्यक है, और परिवार से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा.

भाजपा आलाकमान इस बैठक के परिणामों पर नजर रखे हुए है, क्योंकि फडणवीस सरकार की स्थिरता एनसीपी विधायकों पर निर्भर करती है. अंदरखाने भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ नेताओं का ये भी मानना है कि अजित पवार की अनुपस्थिति से मराठा राजनीति, चीनी मिल लॉबी, सहकारी बैंक और सिंचाई परियोजनाओं पर गहरा असर पड़ सकता है, जहां उनकी पकड़ मजबूत थी.

23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले कैबिनेट पुनर्गठन आवश्यक है, ताकि सरकार सुचारू रूप से चले. इसके अलावा, अजित पवार की मौत के बाद राज्य सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है जिसके चलते जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के शेष चरणों में बदलाव किया गया है, अब मतदान अब 7 फरवरी और मतगणना 9 फरवरी को होगी.

कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है. एनडीए में मंथन जारी है, और 31 जनवरी की बैठक से कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं. स्थिति तेजी से बदल रही है, और पवार परिवार की एकता या विभाजन पर भी पार्टी की निगाहें टिकीं हैं.

