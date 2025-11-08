ETV Bharat / bharat

78 साल, फिर भी बदहाली! सड़क नहीं, पानी नहीं, हाथियों के चिंघाड़ के बीच जीते हैं लोग

ओडिशा का एक गांव ऐसा भी: आजादी के 79 साल बाद भी नेपाल गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

ODISHA VILLAGE
78 साल, फिर भी बदहाली!
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 5:07 PM IST

5 Min Read
नयागढ़: नाम तो 'नेपाल' है, लेकिन यह कोई पड़ोसी देश नहीं है. यह ओडिशा के नयागढ़ जिले के ओडगांव प्रखंड की बंठपुर पंचायत का एक वनाच्छादित गांव है. यह एक ऐसा गांव है जहां न तो सड़क है, न घाट और न ही बिजली.

ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास से वंचित हैं. लोग वनोपज एकत्र करते हैं और उससे प्राप्त धन से अपने सुख-दुख का निर्वाह करते हैं. यह सच है कि इस गांव को रेडक्रॉस ने पालक गांव का दर्जा दिया है, लेकिन केवल नाम मात्र का. आजादी के 78 साल बाद भी नेपाली ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

ODISHA VILLAGE
सड़क नहीं, पानी नहीं, हाथियों के चिंघाड़ के बीच जीते हैं लोग.

यह खबर सुनकर नयागढ़ के जिलाधिकारी अक्षय सुनील अग्रवाल नेपाली गांव पहुंचे. गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से बात की और उनके सुख-दुख को समझा. उन्होंने समस्याओं के समाधान का वादा किया. आइए जानते हैं नेपाली गांवों की मुख्य समस्याएं क्या हैं?

नेपाली गांव नयागढ़ ज़िला मुख्यालय से 47 किलोमीटर दूर है. 30 घरों वाले इस गांव की आबादी 150 है. यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है. आरक्षित वन भूमि तक पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं. यहां पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से होकर कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है.

ODISHA VILLAGE
सड़क नहीं, पानी नहीं, हाथियों के चिंघाड़ के बीच जीते हैं लोग.

शाम होते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं. दरवाजे भी ठीक से काम नहीं करते. हर जगह सिर्फ बांस और मिट्टी से लिपटे लकड़ी के दरवाजे हैं. कुछ लोगों को सरकारी मदद से घर मिल गए हैं, तो कुछ को कुछ मिलने का इंतजार है. इलाके में हाथियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ग्रामीण खेती नहीं कर पा रहे हैं. हाथी और जंगली जानवर धान की फसल बर्बाद कर देते हैं. नतीजतन, कुछ लोग दूसरों के घरों में काम करते हैं, जबकि कुछ को बाहर जाकर काम करना पड़ता है.

ODISHA VILLAGE
सड़क नहीं, पानी नहीं, हाथियों के चिंघाड़ के बीच जीते हैं लोग.

जब गांव में बिजली नहीं होती, तो सूरज की रोशनी ही एकमात्र सहारा होती है. ग्रामीण छोटे सौर सेल का इस्तेमाल करते हैं और सौर पैनलों से मिलने वाली बिजली को बैटरियों में संग्रहित करते हैं. जब रात में बैटरी खत्म हो जाती है, तो वे डिबिर पर ही रहते हैं. समस्या सिर्फ सड़क या बिजली की नहीं है, यहां कोई स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है.

नेपाल में बंठपुर पंचायत के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है. 7 साल पहले एक आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण शुरू होने के बावजूद, घर का काम पूरा नहीं हुआ है. नतीजतन, एक आंगनवाड़ी बहन गांव में आती है और घर-घर जाकर बच्चों को पढ़ाती है.

नेपाली निवासियों को स्वास्थ्य सेवा के मामले में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. गांव में न तो मोबाइल नेटवर्क है और न ही पक्की सड़कें. इसलिए अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाए, तो एम्बुलेंस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती. ग्रामीण बीमारों को स्ट्रेचर पर ओडगांव चिकित्सा केंद्र ले जाते हैं.

ODISHA VILLAGE
जिलाधिकारी अक्षय सुनील अग्रवाल नेपाली गांव पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं.

नेपाल गांव की समस्याओं के बारे में जानने के बाद, नयागढ़ के जिलाधिकारी अक्षय सुनील अग्रवाल तुरंत वहां पहुंचे और लोगों की समस्याओं को समझा. उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ 3 घंटे बिताए और सभी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया.

जिलाधिकारी ने गांव के छात्रों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया. उन्होंने बीडीओ को जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा करने और शिक्षा शुरू करने का निर्देश भी दिया. जिलाधिकारी ने कहा, "नेपाल में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए सरकार को पत्र भी भेजा गया है. ग्रामीण विकास विभाग को गांव तक पक्की सड़क बनाने और बिजली की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं."

जिलाधिकारी अक्षय सुनील अग्रवाल ने कहा, "नेपाल गांव का दौरा करने पर सभी प्रकार की समस्याएं पाई गईं. अब सभी विभागों को धीरे-धीरे सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. सड़कों से शुरुआत करते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे. हर हफ़्ते दो शिक्षक गांव में बच्चों को पढ़ाने आएंगे और हम अन्य बच्चों को आश्रम विद्यालयों में भेजने की भी व्यवस्था करेंगे."

जिलाधिकारी के नेपाल गांव में कदम रखते ही लोगों में खुशी का माहौल छा गया. इस संबंध में गाँव की निवासी सबिता जानी ने कहा, "हमारे गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. न बिजली है, न अच्छी सड़कें, न बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल या आंगनबाड़ी. गांव में आवास की समस्या है, जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है. जिलाधिकारी की बातें सुनकर हमें खुशी हुई, हमें देखना होगा कि वह क्या कर रहे हैं."

ओडगांव ब्लॉक अध्यक्ष लोकनाथ साहू ने जिला कलेक्टर की पहल का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "कलेक्टर ने अचानक दौरा किया और गांव की समस्याओं को समझा. सौर ऊर्जा से गांव में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. चूंकि गांव आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सड़क निर्माण में समस्या आ रही है. जिला कलेक्टर वन विभाग से बात करके अनुमति लेंगे और फिर पक्की सड़क का निर्माण शुरू होगा."

