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कांग्रेस 59 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल होगी, राजीव गांधी स्मृति दिवस पर ये दो विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

59 साल बाद एक बार फिर तमिलनाडु कैबिनेट में कांग्रेस के दो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं.

After 59 Years Congress Joins Tamil Nadu Cabinet Fittingly on Rajiv's Memorial Day
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 10:48 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु कैबिनेट के कल होने वाले विस्तार के साथ, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी के दो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे.

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इस नतीजे के बाद, टीवीके नेता विजय ने डीएमके के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश की,जिसमें वे कामयाब भी रहे.

इसके बाद, 10 मई को, विजय ने चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के गवर्नर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनके साथ, आनंद, अधव अर्जुन, अरुणराज, सेंगोट्टैयन, निर्मल कुमार, राजमोहन प्रभु और कीर्तन वेंकटरमण जैसे दूसरे दर्जे के टीवीके नेताओं समेत 9 और लोगों ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली.

काफी समय से, इस बात का इंतजार था कि कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण सेरेमनी का अगला फेज कब होगा. खास बात यह है कि वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों को कैबिनेट में शामिल करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था, जिन्होंने टीवीके सरकार को अपना समर्थन दिया था. इसी के तहत तमिलनाडु के मंत्री अधव अर्जुन ने वीसीके और IUML समेत इन पार्टियों को न्योता दिया था और उनसे कैबिनेट में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया था.

इससे पहले, कांग्रेस पार्टी, जिसने सरकार बनाने में विजय को अपना समर्थन देने का वादा किया था, ने भरोसा जताया था कि उसे कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी. इस उम्मीद की पुष्टि करते हुए, पार्टी के महासचिव, के.सी. वेणुगोपाल ने अब घोषणा की है कि कांग्रेस के दो विधायक तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं.

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, "59 साल बाद, तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक मंत्री बनने वाले हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किलियूर विधानसभा सीट से सदस्य राजेश कुमार और मेलूर विधानसभा सीट से विश्वनाथन को मंत्री बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. राजीव के मेमोरियल डे पर जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक कल मंत्री पद की शपथ लेंगे."

इस बीच, कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, जो लंबे समय से तमिलनाडु कैबिनेट में पार्टी को शामिल करने की वकालत करते रहे हैं, ने इस बात पर खुशी जताई है कि पार्टी अब कैबिनेट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है.

इसके अलावा, अपनी पोस्ट में, उन्होंने कहा कि 59 साल बाद एक बार फिर तमिलनाडु कैबिनेट में कांग्रेस के मंत्रियों को शपथ लेते देखना और खासकर राजीव गांधी के मेमोरियल डे पर, एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी की हत्या 21 मई, 1991 को कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबदूर में हुए एक चुनाव कैंपेन इवेंट के दौरान कर दी गई थी. यह ध्यान देने वाली बात है कि इसी तारीख को, 59 साल बाद तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं.

शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:00 बजे होगी. तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी एम. साई कुमार ने घोषणा की है कि तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल (21 मई) सुबह लगभग 10:00 बजे चेन्नई के गुइंडी में पीपल्स पैलेस (मक्कल मालिगई) में होगा.

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