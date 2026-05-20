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कांग्रेस 59 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल होगी, राजीव गांधी स्मृति दिवस पर ये दो विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

चेन्नई: तमिलनाडु कैबिनेट के कल होने वाले विस्तार के साथ, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी के दो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे.

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इस नतीजे के बाद, टीवीके नेता विजय ने डीएमके के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश की,जिसमें वे कामयाब भी रहे.

इसके बाद, 10 मई को, विजय ने चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के गवर्नर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनके साथ, आनंद, अधव अर्जुन, अरुणराज, सेंगोट्टैयन, निर्मल कुमार, राजमोहन प्रभु और कीर्तन वेंकटरमण जैसे दूसरे दर्जे के टीवीके नेताओं समेत 9 और लोगों ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली.

काफी समय से, इस बात का इंतजार था कि कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण सेरेमनी का अगला फेज कब होगा. खास बात यह है कि वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों को कैबिनेट में शामिल करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था, जिन्होंने टीवीके सरकार को अपना समर्थन दिया था. इसी के तहत तमिलनाडु के मंत्री अधव अर्जुन ने वीसीके और IUML समेत इन पार्टियों को न्योता दिया था और उनसे कैबिनेट में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया था.

इससे पहले, कांग्रेस पार्टी, जिसने सरकार बनाने में विजय को अपना समर्थन देने का वादा किया था, ने भरोसा जताया था कि उसे कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी. इस उम्मीद की पुष्टि करते हुए, पार्टी के महासचिव, के.सी. वेणुगोपाल ने अब घोषणा की है कि कांग्रेस के दो विधायक तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं.

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, "59 साल बाद, तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक मंत्री बनने वाले हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किलियूर विधानसभा सीट से सदस्य राजेश कुमार और मेलूर विधानसभा सीट से विश्वनाथन को मंत्री बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. राजीव के मेमोरियल डे पर जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक कल मंत्री पद की शपथ लेंगे."