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37 साल बाद सुंबली मावस उत्सव में शामिल हुए कश्मीरी पंडित, नंद किशोर मंदिर में की पूजा

37 साल बाद सुंबली मावस उत्सव में शामिल हुए कश्मीरी पंडित, नंद किशोर मंदिर में की पूजा ( ETV Bharat )

सांप्रदायिक सद्भाव डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने स्थानीय लोगों की भागीदारी की तारीफ की और कहा कि मुस्लिम समुदाय की भागीदारी कश्मीर की साझा परंपराओं और सांप्रदायिक सद्भाव को दिखाती है. उन्होंने कहा, "यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि स्थानीय समुदाय इस समारोह में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है और आने वाले परिवारों का स्वागत कर रहा है. ऐसे समारोह समुदायों के बीच रिश्ते मजबूत करते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखते हैं."

अधिकारियों ने त्योहार को सुचारू रूप से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. इस दौरान पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर ने मंदिर का दौरा किया और खास प्रार्थना में हिस्सा लिया, जबकि बांदीपुरा के एसएसपी ने शांतिपूर्ण जश्न सुनिश्चित करने के लिए एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी.

कई बेघर परिवार सालाना जश्न के दौरान घाटी में लौट आते हैं, जिससे मंदिर की जगह फिर से मिलने, पुरानी यादों और आध्यात्मिक भक्ति की जगह बन जाती है.

हर साल नंद किशोर की जयंती पर मनाए जाने वाले इस त्योहार में भारत के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पूजा करने, अपने पूर्वजों से जुड़ने और पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने आते हैं.

बांदीपुरा (जम्मू-कश्मीर): सैकड़ों बेघर कश्मीरी पंडित शनिवार को बांदीपुरा जिले में सुंबल के ऐतिहासिक नंद किशोर मंदिर पहुंचे और सालाना तीन दिवसीय सुंबली मावस उत्सव में हिस्सा लिया. यह कश्मीर में आतंकवाद की वजह से लगभग 37 साल पहले पलायन को मजबूर होने के बाद अपने वतन में भावुक वापसी का प्रतीक था.

एक श्रद्धालु सुनील कौल ने कहा, "हम इतने वर्षों बाद अपनी मातृभूमि पर लौटकर खुश हैं. हमारे मुस्लिम पड़ोसियों ने हमारी गैरमौजूदगी में इस मंदिर की रक्षा की और इसकी देखभाल की और हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे."

जम्मू से त्योहार में शामिल होने आए एक और भक्त रमेश भट्ट ने कहा, "दशकों बाद घर लौटना सबसे अच्छी अनुभूति है. पुराने पड़ोसियों से मिलना और अपने पुश्तैनी मंदिर में पूजा करना हमारे दिल को भावनाओं से भर देता है."

हमारी जड़ें यहीं हैं: कश्मीरी पंडित

एक और कश्मीरी पंडित, अशोक कुमार ने कहा कि हर साल होने वाला यह धार्मिक जमावड़ा कश्मीर के साथ उनके रिश्ते को जिंदा रखता है. उन्होंने कहा, "हम कहीं भी रहें, हमारी जड़ें यहीं हैं. हर साल सुंबल वापस आने से हमें उम्मीद मिलती है और हमारी यादें और परंपराएं जिंदा रहती हैं."

आस-पास के लोगों ने आए हुए परिवारों का अपने घरों के दरवाजे खोलकर स्वागत किया. साथ ही उनके लिए इंतजाम में मदद की. स्थानीय निवासी राथर मेहराज ने कहा, "पंडित हमारे परिवार का हिस्सा हैं. उनके बिना ये उत्सव अधूरे लगते हैं. हम हर साल इस उत्सव का इंतजार करते हैं क्योंकि यह हमें हमारे पुराने पड़ोसियों और मिली-जुली परंपराओं से फिर से जोड़ता है."

एक और स्थानीय निवासी मोहम्मद सरवर ने कहा कि त्योहार के दौरान पंडित परिवारों की वापसी कश्मीर के पुराने दिनों की यादें ताजा कर देती है. उन्होंने कहा, "हम साथ बड़े हुए और साथ में जश्न मनाया. उनकी वापसी से गांव में जान आ जाती है और हमें पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे रिश्ते की याद आती है."

1990 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब हजारों कश्मीरी पंडित परिवार घाटी से चले गए थे. क्योंकि आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया और उन्हें धमकियां दी थीं. समुदाय के लोगों ने कहा कि यह सालाना त्योहार अब कश्मीर में मेल-मिलाप, याद और नए सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद का प्रतीक बन गया है.

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