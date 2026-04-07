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Custodial Disappearance Case: 29 साल बाद कोर्ट ने श्रीनगर के व्यक्ति को मृत घोषित किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

श्रीनगर: करीब तीन दशक पहले अब्दुल रशीद वानी को कथित तौर पर भारतीय सेना के जवानों ने उठा लिया था, जिसके बाद वह कभी नजर नहीं आए. अब श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) की एक अदालत ने उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया है. श्रीनगर की स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट मसरत जबीन ने अपने 13 पन्नों के फैसले में अब्दुल रशीद वानी की पत्नी फरीदा शबनम और उनके बेटों जुनैद और अर्सलान द्वारा दायर सिविल सूट को स्वीकार कर लिया. यह परिवार बेमिना की मदीना कॉलोनी का रहने वाला है. इस मामले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (मुख्य सचिव के माध्यम से) और श्रीनगर नगर निगम के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को प्रतिवादी बनाया गया था. अदालत ने अधिकारियों, विशेष रूप से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे वानी का मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) जारी करें. अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह दर्ज किया कि 7 जुलाई 1997 को श्रीनगर के रावलपोरा से '2/8 गोरखा राइफल्स' के जवानों ने वानी को हिरासत में लिया था. उनके साथ फारूक अहमद भट नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर: JK01C 1674) समेत उठाया गया था. बाद में भट को तो छोड़ दिया गया, लेकिन वानी कभी वापस नहीं लौटे और उस तारीख के बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. अदालत के फैसले के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक में पिछली जांच और एफआईआर की तफ्तीश से निकले निष्कर्षों को दोहराया गया है. इसमें कहा गया है: "इससे यह पता चलता है कि असल में आरोपी (मेजर वी.पी. यादव) ने अपनी हिरासत में ही अब्दुल रशीद वानी की हत्या कर दी थी और उनके शव को ठिकाने लगा दिया था." दिलचस्प बात यह है कि अदालत के फैसले में मेजर यादव के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और बार-बार सैन्य यूनिट को "2/8 गोरखा राइफल्स" बताया गया है. वहीं, आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार बाद में "गोरखा राइफल्स 8/20" का भी जिक्र किया गया है. यह मामला 1997 में हाई कोर्ट में दायर एक 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (हेबियस कॉर्पस) याचिका से जुड़ा है, जिसे वानी के परिवार ने उनकी रिहाई न होने पर सीआरपीसी की धारा 491 के तहत दायर किया था. न्यायिक निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, सत्र न्यायाधीश (श्रीनगर) द्वारा एक जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिमपोरा पुलिस स्टेशन में इस कथित 'हिरासत में गुमशुदगी' को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई. हालांकि, परिवार की यह कानूनी लड़ाई महज कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं थी. अदालती रिकॉर्ड एक पत्नी के वर्षों के दर्द को बयां करते हैं, जिसने गवाहों के सामने अपने पति को ले जाते हुए देखा था, और उन बेटों की पीड़ा को भी, जो अपने पिता के गायब होने के समय केवल 10 से 11 साल के थे. मुकदमे की सुनवाई के दौरान फरीदा शबनम ने अदालत में एक हलफनामे के जरिये यह बयान दिया था: "वादी (शिकायतकर्ताओं) के तमाम प्रयासों के बावजूद, मेरे पति का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. मेरे पति पिछले 28 वर्षों से भी अधिक समय से लापता हैं."