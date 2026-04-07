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Custodial Disappearance Case: 29 साल बाद कोर्ट ने श्रीनगर के व्यक्ति को मृत घोषित किया

अदालत ने दर्ज किया कि 7 जुलाई 1997 को श्रीनगर के रावलपोरा से '2/8 गोरखा राइफल्स' के जवानों ने वानी को हिरासत में लिया था.

After 29 Years, Jammu and Kashmir Court Declares Srinagar Man Dead in 1997 Custodial Disappearance Case
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 3:25 PM IST

6 Min Read
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श्रीनगर: करीब तीन दशक पहले अब्दुल रशीद वानी को कथित तौर पर भारतीय सेना के जवानों ने उठा लिया था, जिसके बाद वह कभी नजर नहीं आए. अब श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) की एक अदालत ने उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया है.

श्रीनगर की स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट मसरत जबीन ने अपने 13 पन्नों के फैसले में अब्दुल रशीद वानी की पत्नी फरीदा शबनम और उनके बेटों जुनैद और अर्सलान द्वारा दायर सिविल सूट को स्वीकार कर लिया. यह परिवार बेमिना की मदीना कॉलोनी का रहने वाला है. इस मामले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (मुख्य सचिव के माध्यम से) और श्रीनगर नगर निगम के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को प्रतिवादी बनाया गया था.

अदालत ने अधिकारियों, विशेष रूप से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे वानी का मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) जारी करें.

अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह दर्ज किया कि 7 जुलाई 1997 को श्रीनगर के रावलपोरा से '2/8 गोरखा राइफल्स' के जवानों ने वानी को हिरासत में लिया था. उनके साथ फारूक अहमद भट नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर: JK01C 1674) समेत उठाया गया था. बाद में भट को तो छोड़ दिया गया, लेकिन वानी कभी वापस नहीं लौटे और उस तारीख के बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.

अदालत के फैसले के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक में पिछली जांच और एफआईआर की तफ्तीश से निकले निष्कर्षों को दोहराया गया है. इसमें कहा गया है: "इससे यह पता चलता है कि असल में आरोपी (मेजर वी.पी. यादव) ने अपनी हिरासत में ही अब्दुल रशीद वानी की हत्या कर दी थी और उनके शव को ठिकाने लगा दिया था."

दिलचस्प बात यह है कि अदालत के फैसले में मेजर यादव के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और बार-बार सैन्य यूनिट को "2/8 गोरखा राइफल्स" बताया गया है. वहीं, आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार बाद में "गोरखा राइफल्स 8/20" का भी जिक्र किया गया है.

यह मामला 1997 में हाई कोर्ट में दायर एक 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (हेबियस कॉर्पस) याचिका से जुड़ा है, जिसे वानी के परिवार ने उनकी रिहाई न होने पर सीआरपीसी की धारा 491 के तहत दायर किया था. न्यायिक निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, सत्र न्यायाधीश (श्रीनगर) द्वारा एक जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिमपोरा पुलिस स्टेशन में इस कथित 'हिरासत में गुमशुदगी' को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई.

हालांकि, परिवार की यह कानूनी लड़ाई महज कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं थी. अदालती रिकॉर्ड एक पत्नी के वर्षों के दर्द को बयां करते हैं, जिसने गवाहों के सामने अपने पति को ले जाते हुए देखा था, और उन बेटों की पीड़ा को भी, जो अपने पिता के गायब होने के समय केवल 10 से 11 साल के थे.

मुकदमे की सुनवाई के दौरान फरीदा शबनम ने अदालत में एक हलफनामे के जरिये यह बयान दिया था: "वादी (शिकायतकर्ताओं) के तमाम प्रयासों के बावजूद, मेरे पति का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. मेरे पति पिछले 28 वर्षों से भी अधिक समय से लापता हैं."

उनके बेटों ने भी वही दर्द दोहराया और अदालत को बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पिता कभी वापस नहीं लौटे. साथ ही, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी परिवार की बात का समर्थन किया.

जज जबीन ने अपने फैसले में लिखा, "ये दावे निर्विवाद रहे हैं क्योंकि प्रतिवादियों की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अब्दुल रशीद वानी को कभी हिरासत से रिहा किया गया था."

अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए दूसरे व्यक्ति (फारूक अहमद भट) की रिहाई ने वानी की हिरासत में हुई अनहोनी की आशंका को और भी पुख्ता कर दिया है. जज ने आगे कहा, "हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति (भट) की रिहाई इस बात को और मजबूत करती है कि दूसरा व्यक्ति (वानी) हिरासत में ही रहा और उसकी गुमशुदगी के लिए यही हिरासत जिम्मेदार है."

इस बीच, अदालत ने सात साल तक किसी भी संपर्क न होने पर 'मौत के कानूनी अनुमान' (statutory presumption of death) के नियम का हवाला दिया, जो उन लोगों के लिए लागू होता है जिनसे एक लापता व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संपर्क में रहता है.

कानूनी बारीकी और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फैसला सुनाया, "एक बार जब यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में उन लोगों ने पिछले सात वर्षों से कुछ नहीं सुना है जो स्वाभाविक रूप से उसके संपर्क में होते, तो उसकी मृत्यु का अनुमान स्वतः पैदा हो जाता है. प्रतिवादी इस अनुमान को गलत साबित करने में भी विफल रहे हैं. इसलिए, यह मामला वादियों (परिवार) के पक्ष में तय किया जाता है."

अपने फैसले के आखिर में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि परिवार ने मुकदमे में रखे गए हर पहलू को साबित कर दिया है, जिसमें उन्हें हिरासत में लिया जाना, उसके बाद गायब हो जाना, न्यायिक जांच, एफआईआर और 1997 के बाद से वानी की ओर से किसी भी तरह के संपर्क का पूरी तरह अभाव शामिल है.

अदालत का अंतिम निष्कर्ष बेहद स्पष्ट और मानवीय संवेदना से भरा है: "तमाम सबूतों का कुल प्रभाव यह स्थापित करता है कि 7 जुलाई 1997 को 'गोरखा राइफल्स 8/20' द्वारा अब्दुल रशीद वानी को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद वह गायब हो गए. न्यायिक जांच और पुलिस तफ्तीश के बावजूद, आज तक उनके ठिकाने का कुछ पता नहीं चला है."

अदालत ने मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आदेश नहीं दिया और डिक्री शीट (अदालती डिक्री) तैयार करने का निर्देश दिया. आदेश में कहा गया: "...यह मुकदमा वादियों के पक्ष में तय किया जाता है... अब्दुल रशीद वानी को मृत घोषित करने की डिक्री जारी की जाती है... साथ ही एक अनिवार्य आदेश (mandatory injunction) दिया जाता है कि प्रतिवादी, विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 2 (रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु, एसएमसी), वानी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें."

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