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देवभूमि में 251 साल बाद हुआ दो देवी बहनों का महामिलन, अद्भुत दृश्य देख छलक पड़े श्रद्धालुओं के आंसू

251 साल बाद दो देवी बहनों का हुआ मिलन ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध देवपरंपरा, लोकआस्था और पारिवारिक रिश्तों की अनूठी मिसाल जनपद रुद्रप्रयाग में देखने को मिली. यहां 251 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दो बहनों मां चंडिका भवानी पोखरी चमेठी और मां भणज चंडिका का दिव्य मिलन हुआ. इस ऐतिहासिक धार्मिक प्रसंग के साक्षी बने श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. मां चंडिका भवानी की दिवारा यात्रा के दौरान नौ शिलाओं के रूप में मां भणज चंडिका की ब्रह्मशक्ति पुनः भणज गांव पहुंची. इस अद्भुत धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र की सदियों पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंडिका भवानी देवताल से अपनी बहन मां भणज चंडिका की ब्रह्मशक्ति नौ शिलाओं के रूप में लेकर भणज गांव पहुंचीं. इस पवित्र यात्रा का मार्ग बेहद दुर्गम रहा. घने जंगलों, कठिन पहाड़ी रास्तों और कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरती दिवारा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की. श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि 251 वर्षों बाद अपनी बहन की शक्ति को वापस लेकर पहुंची देवी के दिव्य मिलन का ऐतिहासिक अवसर था.