देवभूमि में 251 साल बाद हुआ दो देवी बहनों का महामिलन, अद्भुत दृश्य देख छलक पड़े श्रद्धालुओं के आंसू
Religious Tradition in Rudraprayag कई श्रद्धालु 251 साल बाद दो बहनों के मिलन का गवाह बने. अतीत से चली आ रही यह देवपरंपरा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 8:14 AM IST
रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध देवपरंपरा, लोकआस्था और पारिवारिक रिश्तों की अनूठी मिसाल जनपद रुद्रप्रयाग में देखने को मिली. यहां 251 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दो बहनों मां चंडिका भवानी पोखरी चमेठी और मां भणज चंडिका का दिव्य मिलन हुआ. इस ऐतिहासिक धार्मिक प्रसंग के साक्षी बने श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. मां चंडिका भवानी की दिवारा यात्रा के दौरान नौ शिलाओं के रूप में मां भणज चंडिका की ब्रह्मशक्ति पुनः भणज गांव पहुंची. इस अद्भुत धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र की सदियों पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंडिका भवानी देवताल से अपनी बहन मां भणज चंडिका की ब्रह्मशक्ति नौ शिलाओं के रूप में लेकर भणज गांव पहुंचीं. इस पवित्र यात्रा का मार्ग बेहद दुर्गम रहा. घने जंगलों, कठिन पहाड़ी रास्तों और कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरती दिवारा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की. श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि 251 वर्षों बाद अपनी बहन की शक्ति को वापस लेकर पहुंची देवी के दिव्य मिलन का ऐतिहासिक अवसर था.
इस यात्रा का सबसे भावुक और विशेष प्रसंग तब सामने आया, जब मां चंडिका भवानी ने ग्रामवासियों से अपनी बहन मां भणज चंडिका की बनियाथ करने का वचन लिया. वहीं, देवी के रात्रि विश्राम को लेकर भी एक विशेष घटना देखने को मिली. परंपरा के अनुसार मां का रात्रि विश्राम अखोड़ी में निर्धारित था, लेकिन मान्यता के अनुसार मां चंडिका भवानी ने अपनी बहन मां भणज चंडिका के मंदिर स्थित गर्भगृह में ही रात्रि विश्राम किया. श्रद्धालुओं ने इसे दोनों बहनों के अटूट स्नेह, आत्मीयता और दिव्य मिलन का प्रतीक माना.
इस अवसर पर ब्रह्मा गुरु दीपक कुंवर एवं प्रहलाद रावत ने बताया कि 251 वर्षों बाद संपन्न हुआ यह धार्मिक मिलन क्षेत्र की प्राचीन देवपरंपरा और लोकविश्वास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. नौ शिलाओं के रूप में ब्रह्मशक्ति का गांव लौटना श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का विषय है. यह ऐतिहासिक दिवारा यात्रा एक बार फिर यह संदेश दे गई कि उत्तराखंड की देवभूमि में देवी-देवताओं से जुड़ी परंपराएं केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें रिश्तों की आत्मीयता, सामाजिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत भी समाहित है. 251 वर्षों बाद हुआ दो बहनों का यह दिव्य मिलन लंबे समय तक क्षेत्रवासियों की स्मृतियों में आस्था और श्रद्धा के अविस्मरणीय अध्याय के रूप में जीवित रहेगा.
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