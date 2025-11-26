ETV Bharat / bharat

Explainer : क्यों छिन रहा राबड़ी देवी का बंगला 10 सर्कुलर रोड?, पढ़िए

भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत- तेजस्वी : तेजस्वी यादव ने भी कहा, छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया. लालू जी और उनका परिवार अब 10 सर्कुलर रोड के बंगले में नहीं रहेगा.

''सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखते.'' - रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी

राबड़ी का बंगला बदला तो भड़कीं बेटी रोहिणी आचार्य : बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का सरकारी बंगले का पता बदला तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई. उन्होंने कहा कि, किसी को घर से निकालना आसान है, लेकिन जनता के दिलों से कैसे निकालिएगा.

राबड़ी का छिना बंगला, RJD बोली- BJP के कारण : पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास को खाली कराए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि, ''नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है.''

पटना : बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपना सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा. बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजकर इसकी सूचना दी गई है. उन्हें 39, हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित हुआ है. अब सवाल ये है कि आखिर राबड़ी देवी के इस बंगले पर क्यों मचा है हंगामा? और क्या है 10 सर्कुलर रोड की पूरी कहानी, आइये जानते हैं.

''28 साल से जिस आवास से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया है. इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया है. गिर ही गए, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था. इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

राबड़ी देवी को कब मिला था 10, सर्कुलर रोड? : साल 2005, जनता ने लालू-राबड़ी की सरकार को नकार दिया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने. तब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग छोड़ना पड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी की हैसियत से उन्हें 16 जनवरी 2006 को 10, सर्कुलर रोड वाला बंगला आवंटित हुआ, यानी दो दशक पहले. तब से लेकर आज तक राबड़ी देवी इसी पते पर रह रही है. अब सवाल यह है कि अब ऐसा क्या हो गया कि उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ रहा है?.

राबड़ी देवी (ETV Bharat)

2005 का नीतीश कुमार का वो नियम जानना जरूरी है? : बिहार के सरकारी बंगले को लेकर नीतीश कुमार के उस फैसले को भी जानना होगा, जिसे उन्होंने 2005 में लिया था. उस नियम के मुताबिक, बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास, गाड़ी, सुविधाएं और सुरक्षा आजीवन मिलेगा. इसी नियम के तहत राबड़ी देवी साल 2006 से 10 सर्कुलर वाले बंगले में रह रही हैं.

क्या है 5 देश रत्न मार्ग वाला ट्विस्ट ? : यहां इस कहानी में नया मोड़ आता है. यहां तेजस्वी यादव की एंट्री होती है. साल 2017, नई सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने. उन्हें 5, देशरत्न मार्ग वाला बंगला आवंटित हुआ. 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदला तो तेजस्वी की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई. ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ. सरकार के फैसले से नाराज तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट की शरण ली.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव हाई कोर्ट चले गए थे : हाईकोर्ट की डबल बेंच बैठी. बिहार भवन निर्माण विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी गई. रिपोर्ट में यह साफ था कि बिहार सरकार ने नियम बनाया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, स्टॉफ आजीवन मिलेगा. 19 फरवरी 2019, हाईकोर्ट ने इस प्रावधान वाले कानून और सर्कुलर को रद्द कर दिया. साथ ही तेजस्वी यादव की याचिका को भी खारिज कर दिया. जिसके बाद तेजस्वी यादव को 5, देशरत्न मार्ग वाला बंगला खाली करना पड़ा था.

तब राबड़ी को नहीं खाली करना पड़ा था बंगला : हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया. हालांकि उस दौरान राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थीं, इसलिए उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला नहीं खाली करना पड़ा. हालांकि पिछले सालों में ऐसे कई फैसले हुए, जिनमें सरकार का नरम रूख देखा गया तो सरकार ने सख्ती दिखाई.

10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में लालू यादव के साथ राबड़ी देवी (ETV Bharat)

राबड़ी आवास खाली कराने के पीछे की कहानी : क्या यह बिहार में बीजेपी के मजबूत होने का असर तो नहीं, जो नीतीश सरकार के फैसलों पर दिख रहा है?. क्या इस कारण से ही तो नहीं, कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना पड़ रहा है?. इस सवाल पर राजनीतिक जानकार संजय कुमार बताते हैं कि ये सच बात है कि सरकार में बड़ी भूमिका में बीजेपी है. ऐसे में अब बीजेपी का भी फसलों में असर रहेगा.

''अब जो फैसले लिए जाएंगे वह केवल बीजेपी या जेडीयू के नहीं होंगे. वह एनडीए के फैसले होंगे और इसी के तहत यह फैसला लिया गया होगा. देखिए, कई दफा सरकार सिलेक्टिव हो जाती है और कई दफा सख्त हो जाती है.'' - संजय कुमार, राजनीतिक जानकार

बेटी रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी देवी (ETV Bharat)

क्या NDA की सरकार सख्त है? : संजय कुमार कहते हैं कि, अभी राबड़ी देवी के आवास को खाली करने का फैसला सख्त डिसीजन माना जाएगा. इससे पहले सरकार सिलेक्टिव थी तो, मुकेश सहनी भी अपनी आवास में रहे, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आवास में रहे. लालू यादव और राबड़ी देवी भी अपने आवास में रहे. तब सरकार सिलेक्टिव थी. अभी फैसला लेने का मतलब यह है कि एनडीए की सरकार सख्त है.

