2008 रैनावारी फायरिंग केस: 18 18 साल बाद कश्मीर की अदालत ने चार लोगों को बरी किया

श्रीनगर: कश्मीर की एक स्थानीय अदालत ने श्रीनगर के रैनावारी इलाके में 2008 के कर्फ्यू से जुड़ी हिंसा के एक मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष बिना किसी शक के अपना केस साबित करने में बुरी तरह फेल रहा.

अपने 12 पेज के फैसले में, श्रीनगर की फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज अंजुम आरा ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन पक्ष) के तीन गवाहों की गवाही आम थी और आरोपियों पर किसी खास खुले काम का आरोप नहीं लगाया जा सका.

कोर्ट ने कहा कि, अभियोजन पक्ष के तीनों गवाहों ने अपनी मुख्य जांच में आम तौर पर यह बताया है कि एक बड़ी भीड़ ने कर्फ्यू तोड़ा और सीआरपीएफ बंकर पर पत्थर फेंके. जज ने कहा कि पूछताछ के दौरान, सभी गवाहों ने माना कि कोई पहचान परेड नहीं हुई थी और किसी भी आरोपी को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था.

कोर्ट ने कहा, "गवाह यह नहीं बता पाए कि भीड़ में से किसने पत्थर फेंके, और गवाहों ने किसी भी आरोपी को कोई खास भूमिका नहीं सौंपी है." अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 12 अगस्त, 2008 को, कश्मीर में कर्फ्यू के दौरान, लगभग 500 लोगों की भीड़ रैनावारी चौक पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के बंकर की ओर बढ़ी, कथित तौर पर पत्थर फेंके और बंकर में आग लगाने की कोशिश की.

पुलिस के गवाहों ने गवाही दी कि CRPF के जवानों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं. इस कार्रवाई में ओवैस मजीद जरगर सहित दो आम लोग घायल हो गए, जिनकी बाद में एक अस्पताल में मौत हो गई.

चार्जशीट जून 2016 में फाइल की गई थी और आरोपियों पर उसी महीने बाद में औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए थे. उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और ट्रायल की मांग की.

ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों का जिक्र किया लेकिन सिर्फ तीन पुलिस वालों से पूछताछ की. हालांकि, जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई. एक जांच अधिकारी की कार्रवाई के दौरान मौत हो गई, और कोर्ट के बार-बार मौके देने के बावजूद दूसरों को पेश नहीं किया गया.

एक मामले में, अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने कोर्ट में एक आरोपी की पहचान फैयाज अहमद के तौर पर करने की कोशिश की, लेकिन पहचान पत्र की जांच से पता चला कि वह व्यक्ति असल में मेहराज-उद-दीन भट था. फैसले में कहा गया कि, यह जरूरी विरोधाभास साफ तौर पर उस आरोपी की गलत पहचान को साबित करता है.

कोर्ट ने आगे कहा कि बिना पहले परीक्षण पहचान परेड के कोर्ट में पहचान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि घटना एक सार्वजनिक जगह पर हुई थी और इसमें बड़ी भीड़ शामिल थी, इसके बावजूद केस में किसी स्वतंत्र गवाह का जिक्र नहीं किया गया और न ही ट्रायल के दौरान उससे पूछताछ की गई. अभियोजन पक्ष ने आम नागरिक गवाहों से पूछताछ न करने के लिए कोई सफाई नहीं दी है, जिससे कानून के तहत उल्टा नतीजा निकलता है.

ट्रायल के दौरान साइट प्लान साबित नहीं हुआ क्योंकि जांच करने वाले अधिकारियों से पूछताछ नहीं की गई थी. कोर्ट ने कहा कि उनकी गैर-मौजूदगी में, प्रॉसिक्यूशन घटना की सही जगह, घटना का तरीका और आरोपी की भूमिका साबित करने में नाकाम रहा.