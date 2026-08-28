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16 साल बाद भारत ने अमेरिका से जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया समझौता

मिसाइल की कीमत और प्रोडक्शन को लेकर थी रुकवाटें. अब इसे दूर कर लिया गया है.

Tank
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के पास खर्जुना खारे रेंज में एक सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना का टैंक (IANS)
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By Nirmala Ganapathy

Published : August 28, 2026 at 5:43 PM IST

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नई दिल्ली : इस हथियार में दिलचस्पी दिखाने के लगभग 16 साल बाद भारत ने अमेरिका के साथ जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता किया है.अमेरिकी दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइलें 'जैवलिन जॉइंट वेंचर' द्वारा बनाई जाती हैं, जो RTX और लॉकहीड मार्टिन के बीच एक साझेदारी है.

इसमें कहा गया है कि यह समझौता "दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए आपसी फायदे वाले सह-उत्पादन और अतिरिक्त अवसरों" पर बातचीत का रास्ता खोलता है.भारतीय सेना ने अमेरिका से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए 'लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' पर हस्ताक्षर किए.

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "यह समझौता एक ऐसी रक्षा साझेदारी को दर्शाता है जो और गहरी, अधिक सक्षम और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है. जैवलिन समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन की गहराई को दिखाता है और हमारे रक्षा उद्योगों के लिए एक साथ काम करने के नए अवसर पैदा करता है. हम भविष्य में सहयोग की अपार संभावनाएं देखते हैं जो दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा."

यह समझौता अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को भारत को 45.7 मिलियन डॉलर में 100 कंधे से दागी जाने वाली जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें और अन्य उपकरण बेचने की सूचना देने के नौ महीने बाद हुआ है.अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मई में सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग में पुष्टि की थी कि दोनों देश जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड हथियारों के सह-उत्पादन पर आगे बढ़ रहे हैं.इस एंटी-टैंक हथियार को हासिल करने का एक लंबा इतिहास रहा है. 2010 में भारत द्वारा इस सिस्टम को खरीदने की योजना की घोषणा के बाद यह प्रक्रिया रुक गई थी.

आखिरकार, अधिक कीमत और हथियारों के ट्रायल की इजाजत न देने को लेकर अमेरिका की हिचकिचाहट की वजह से यह डील ठंडे बस्ते में चली गई. इस बीच, भारत ने इजराइल से कुछ एंटी-टैंक मिसाइलें खरीदीं और अपनी खुद की मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया.

मेजर जनरल (रिटायर्ड) एस बी अस्थाना ने कहा, "जैवलिन एक अच्छी मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं. यह एक महंगी मिसाइल है. अगर वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, तो यह एक अच्छी डील होगी. एक समय ऐसा था जब हम इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इसकी कीमत अधिक थी, हमें टेस्ट करने की इजाजत नहीं मिल रही थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं किया जा रहा था."

अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद दोनों देशों के बीच बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप को दिखाती है.अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और दोनों देशों के रिश्तों का एक अहम आधार बन गए हैं.पिछले साल अक्टूबर में, दोनों देशों ने मिलिट्री सहयोग बढ़ाने, टेक्नोलॉजी शेयर करने, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाने और इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक तालमेल मज़बूत करने के लिए 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए थे.

पिछले कुछ समय में, दोनों देशों ने मिलिट्री एक्सरसाइज की रफ्तार बढ़ाई है और दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता) को बेहतर किया है. अमेरिकी दूतावास ने यह भी कहा कि "यह भारतीय सेना को अमेरिका के लगातार मिल रहे समर्थन की गहराई को दिखाते हुए अमेरिका-भारत 'मेजर डिफेंस पार्टनरशिप' को और मज़बूत करता है."यह ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत कई देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटे) को कम करने के लिए अमेरिका से अधिक सामान खरीदें.

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