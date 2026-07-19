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अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन लॉन्च, अंबिकापुर में हुआ था दवा का ट्रायल

इस नुकसान को देखते हुए सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब भोपाल जो आईसीआर दिल्ली की लैब है, वहां के वैज्ञानिकों ने पंजाब से और नॉर्थ ईस्ट से इस वायरस का एंटीजन कलेक्ट किया और उसे लेकर आए. पिछले चार-पांच सालों से सतत रूप से इसके वैक्सीन निर्माण के कार्य को कर रहे थे और वैक्सीन के निर्माण करने के पश्चात उन लोगों ने लैब में इस वैक्सीन का ट्रायल किया. भोपाल की लैब में ट्रायल किया. जब इनका ट्रायल सफल रहा तो इसके बाद ट्रायल को बढ़ाने के लिए भोपाल की जो लैब है वो अंबिकापुर के शासकीय सुकर पालन प्रक्षेत्र जो पशुपालन विभाग का उपक्रम है, यहां पहुंची. यहां मार्च माह से वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था.

जवाब: अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूअर में होने वाली एक बीमारी है जो वायरस से होती है. यह गंभीर बीमारी है जिसमें 100% सूअरों की मृत्यु होनी तय है. इसमें मोटिलिटी रेट (मृत्यु दर) बहुत ज्यादा है. जिसके कारण जो हमारे सूअर पालक हैं उनको बहुत अधिक आर्थिक नुकसान होता है. 2020 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारी है वह भारत में एंटर हुई. इस बीमारी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और पंजाब में बहुत तबाही मचाई जिससे सूअर पालने वालों को काफी नुकसान हुआ.

सरगुजा: सूअर पालन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की एक बीमारी देखी जाती है. इस बीमारी के बाद शत प्रतिशत सूअरों की मौत हो जाती है. ऐसे में जो पालक होते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होता है. इस बीमारी से लड़ने के लिए भोपाल के साइंटिस्ट वैक्सीन बना रहे थे और वैक्सीन का ट्रायल लंबे समय से अंबिकापुर के सूअर फार्म में किया जा रहा था. अब खबर यह है कि इस वैक्सीन की लॉन्चिंग केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है. इस वैक्सीन के ट्रायल की निगरानी करने वाले वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा जिनके फॉर्म में वैज्ञानिकों की टीम यह ट्रायल कर रही थी उनसे ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की है. सवाल: अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता क्या है और यह कितनी खतरनाक बीमारी है ?

जवाब: टीम मार्च से लगातार हर 15 दिन में अंबिकापुर आ रही थी और वहां से वरिष्ठ वैज्ञानिक भी यहां आ रहे थे. वैक्सीन के ट्रायल के लिए कुल 50 सूअरों का चयन किया गया जो अलग-अलग उम्र के थे. इसमें कुछ बच्चे, नौजवान और कुछ एडल्ट सहित गर्भवती सूअर शामिल थे. ये जांचने कि कोशिश की गई कि अलग-अलग उम्र के सूअरों पर इसका क्या असर होता है, ये वैक्सीन कारगर है या नहीं. हर 15 दिन पर वैज्ञानिक सकालो फार्म आते थे और वहां से ब्लड का सैंपल, सीरम का सैंपल, नेजल का सैंपल कलेक्शन करके भोपाल ले जाते थे. हर 15 दिन में सैंपल का लैब टेस्ट भोपाल में किया जाता रहा.





सवाल: अभी यह वैक्सीन लॉन्च हो गई और ये किस स्टेज में है, मार्केट में कब आएगी ?

जवाब: 16 जुलाई को आईसीआर का 98वां फाउंडेशन दिवस था. स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम था, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उस कार्यक्रम में उपस्थित थे. उस कार्यक्रम में आईसीआर के डायरेक्टर भी उपस्थित थे. इस अवसर पर भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब है वहां के डायरेक्टर भी मौजूद थे. इस वैक्सीन को बनाने वाले चारों वैज्ञानिक डॉ. राजू कुमार, डॉ. सेंथिल, डॉ. फतेह सिंह और डॉ. वेंकटेश कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जो अंबिकापुर में इस वैक्सीन की सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे थे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस स्वदेशी वैक्सीन को देश को समर्पित किया. उन्होने कहा कि यह वैक्सीन सुअर पालकों के लिए बेहद लाभदायक होगी, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 100 प्रतिशत है और इसमें उपचार संभव नहीं था, लेकिन अब इस वैक्सीन से इसका बचाव हो सकेगा.





सवाल: कब तक मार्केट में आ जाएगी यह वैक्सीन और इसके लिए क्या प्रक्रिया है ?

जवाब: यह जो वैक्सीन देश को समर्पित हुई है, बड़ी लाभदायक वैक्सीन है. बाजार में इसे आने में करीब-करीब छह महीने लग सकते हैं. प्रक्रिया के तहत पहले ऑक्शन होगा और फिर पेटेंट का प्रोसेस किया जाएगा. बाद में दवा कंपनी इसको बनाएगी और यह निश्चित रूप से हमारे देश के सूअर पालकों के लिए उपयोगी वैक्सीन साबित होगी. आपको बताऊं कि जिस स्थान पर यह बीमारी डायग्नोस होती है, उस 1 किमी के एरिया में सूअरों को मार दिया जाता है ताकि बीमारी का फैलाव नहीं हो. लेकिन अब जब वैक्सीन लगने लगेगी तब इसके फायदे देखने को मिलेंगे.





सवाल: इस उपलब्धि को हासिल करने वाली टीम का आप हिस्सा रहे हैं, कैसा अनुभव आप करते हैं ?

जवाब: किसी भी कार्य का जब जिम्मा लिया जाता है और काम जब सफल होता है, तो मन प्रफुल्लित होता है. हमें सबका सहयोग और मार्गदर्शन मिला. टीम का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है. भविष्य में भी कोई जिम्मेदारी इस तरह की मिलेगी तो हम उसे निभाएंगे.

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