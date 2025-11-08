ETV Bharat / bharat

कोझिकोड जिले में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि, सूअरों की सामूहिक मौत

कोझिकोड (केरल): केरल के कोडेनचेरी के एक प्राइवेट पिगरी फार्म में पिछले महीने 37 सुअरों की अचानक मौत के बाद अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है. कोडेनचेरी पंचायत के अंतर्गत नारंगथोड के पास मुंदूर में स्थित यह प्रभावित पिगरी फार्म विपिन वर्गीस का है.

अधिकारियों के मुताबिक, सुअरों में शुरुआत में बुखार के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद वे बेहोश होकर एक साथ मर गए. अधिकारियों ने कहा कि,सूअरों के मरने के बाद कोडेनचेरी के पशु चिकित्सक डॉक्टर सीवी रवि द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह संदेह हुआ कि यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर है.

मृत सूअरों के आंतरिक अंगों के नमूने परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान प्रयोगशाला भेजे गए. बाद में भोपाल के लैब ने पुष्टि की कि मौत का कारण अफ्रीकी स्वाइन फीवर था. कोडन्चेरी पशुपालन विभाग को गुरुवार को पुष्टिकरण रिपोर्ट प्राप्त हुई.

पशु चिकित्सक डॉक्टर पीवी रवि ने कहा कि, पिगरी फार्म के मालिक को मृत सूअरों के निपटान के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश दिए थे. मालिक ने शवों का उसी के अनुसार निपटान किया।" जब बीमारी का पता चला, तब फार्म में सत्रह पूर्ण विकसित सूअर और बीस बच्चे मौजूद थे. पुष्टि के बाद, पशुपालन विभाग ने कोडेनचेरी में निवारक उपायों को तेज कर दिया है, जहां कोझिकोड जिले में सबसे अधिक सूअर फार्म हैं.