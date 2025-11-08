ETV Bharat / bharat

कोझिकोड जिले में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि, सूअरों की सामूहिक मौत

कोडेनचेरी के एक प्राइवेट पिगरी फार्म में पिछले महीने 37 सुअरों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया.

African Swine Fever
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 7:41 PM IST

कोझिकोड (केरल): केरल के कोडेनचेरी के एक प्राइवेट पिगरी फार्म में पिछले महीने 37 सुअरों की अचानक मौत के बाद अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है. कोडेनचेरी पंचायत के अंतर्गत नारंगथोड के पास मुंदूर में स्थित यह प्रभावित पिगरी फार्म विपिन वर्गीस का है.

अधिकारियों के मुताबिक, सुअरों में शुरुआत में बुखार के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद वे बेहोश होकर एक साथ मर गए. अधिकारियों ने कहा कि,सूअरों के मरने के बाद कोडेनचेरी के पशु चिकित्सक डॉक्टर सीवी रवि द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह संदेह हुआ कि यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर है.

मृत सूअरों के आंतरिक अंगों के नमूने परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान प्रयोगशाला भेजे गए. बाद में भोपाल के लैब ने पुष्टि की कि मौत का कारण अफ्रीकी स्वाइन फीवर था. कोडन्चेरी पशुपालन विभाग को गुरुवार को पुष्टिकरण रिपोर्ट प्राप्त हुई.

पशु चिकित्सक डॉक्टर पीवी रवि ने कहा कि, पिगरी फार्म के मालिक को मृत सूअरों के निपटान के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश दिए थे. मालिक ने शवों का उसी के अनुसार निपटान किया।" जब बीमारी का पता चला, तब फार्म में सत्रह पूर्ण विकसित सूअर और बीस बच्चे मौजूद थे. पुष्टि के बाद, पशुपालन विभाग ने कोडेनचेरी में निवारक उपायों को तेज कर दिया है, जहां कोझिकोड जिले में सबसे अधिक सूअर फार्म हैं.

डॉक्टर पीवी रवि ने ईटीवी भारत को बताया कि, एक पशु चिकित्सक के नेतृत्व में एक टीम पहले ही सभी फार्मों का दौरा कर चुकी है और आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुकी है. फार्मों के आसपास के क्षेत्रों को कीटाणुरहित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं. विभाग ने सोमवार को एक जागरूकता सत्र के लिए सभी सुअर फार्म मालिकों को कोडन्चेरी ग्राम पंचायत में बुलाने का भी फैसला किया है.

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि संक्रमण जंगली सूअरों से कोडेनचेरी में घरेलू सूअरों में फैल सकता है, जो वन क्षेत्र के करीब है. माना जाता है कि फार्म के पास पर्याप्त बाड़ और अन्य सुरक्षात्मक सुविधाओं की कमी ने इसके प्रसार में योगदान दिया है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार सूअरों में अत्यधिक संक्रामक है. एक बार संक्रमित होने पर, यह झुंड में तेजी से फैलता है, और बचने की संभावना बेहद कम होती है.

