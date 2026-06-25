ETV Bharat / bharat

अफगानिस्तान-पाकिस्तान-म्यांमार से देश में 1.33 लाख किग्रा ड्रग्स की एंट्री, 25 विदेशी सहित 994 तस्कर गिरफ्तार

Golden Triangle Drug Trafficking: साल 2025 में 131 मामलों में 265 तस्करों को सजा दिलाई गई, जिनमें 9 विदेशी थे.

Etv Bharat
अफगानिस्तान-पाकिस्तान-म्यांमार से देश में आ रहा नशीला पदार्थ. (Photo Credit; Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 1:59 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Border Drug Smuggling: नशे के सौदागरों का खेल कोई छोटा-मोटा नहीं है. इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है. ये पूरा खेल विदेश से ऑपरेट होता है. भारत तो बस एक बड़ा ग्राहक है. यहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका से बड़ी मात्रा में नशे का सामान स्मगल होकर आता है.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) यानी NCB ने साल 2025 में 1.33 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ ज़ब्त किए थे. जिसकी कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी. कुल जब्त की गई खेप में से करीब 77 हजार किलोग्राम मादक पदार्थ NCB ने नष्ट कर दिए थे. आईए जानते हैं कि देश में नशे का सामान किस रूट से आता है? अब नशे के सामान की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, कितनी सफलता मिली?

देश में नशे के सामान की कैसे होती है तस्करी.
देश में नशे के सामान की कैसे होती है तस्करी. (Photo Credit; ETV Bharat)

कितने नशे के सौदागरों की हुई गिरफ्तारी: लगातार और सख्त देशव्यापी प्रवर्तन प्रयासों के जरिए, NCB ने संगठित ड्रग गिरोहों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज रखा. साल 2025 में 447 मामलों में 994 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 25 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. वहीं, 2024 में, देश भर में ड्रग्स से जुड़े कुल 96,930 मामले दर्ज किए गए. इन ऑपरेशन्स के तहत 1,22,224 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 660 विदेशी नागरिक भी शामिल थे.

कितने नशे के सौदागरों को मिली सजा: NCB के अनुसार, साल 2025 में 131 मामलों में 265 नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिनमें 9 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. ये सजा दिलाने की दर 2024 में जहां 60.8% थी वहीं, 2025 में लगभग 67% हो गई. इसके अलावा फरार ड्रग तस्करों के खिलाफ़ 37 इंटरपोल नोटिस जारी किए गए.

इनमें से 5 को भारत लाने में सफलता मिली. इनमें से 39 को अधिकतम 20 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 210 अन्य को 10 साल या उससे ज्यादा लेकिन 20 साल से कम की सजा दी गई. इन दोषियों पर कुल 3.3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

NCB नष्ट क्यों करती है जब्त मादक पदार्थ: ड्रग तस्करी करने वाले गिरोहों को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देने के लिए NCB जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट कर देती है. ऐसा ही संदेश देने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2025 में 77,773 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए.

भारत में कहां से आता है नशे का सामान: गृह मंत्रालय (MHA) के NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जानकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में नशीले पदार्थ आने के 5 रूट हैं. गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान रूट), गोल्डन ट्रायंगल या डेथ ट्रायंगल (म्यांमार, थाईलैंड, लाओस), दक्षिण अमेरिकी कोकीन नेटवर्क, पश्चिम अफ्रीकी ट्रांज़िट रूट और श्रीलंका समुद्री कॉरिडोर. इन रूटों से भारी मात्रा में सड़क (बॉर्डर क्रॉस), समुद्र और एयर कार्गो के जरिए ड्रग की सप्लाई होती है.

देश में दवाओं को नशे के रूप में किया जा रहा प्रयोग.
देश में दवाओं को नशे के रूप में किया जा रहा प्रयोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
  • गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान रूट): अफगानिस्तान में बनने वाली हेरोइन और अफीम को भारत पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते तस्करी की जाती है. ड्रग्स की खेप पंजाब और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए तस्करी करके लाई जाती है, जबकि बड़ी मात्रा में इन्हें अरब सागर के रास्ते गुजरात तट पर भी उतारा जाता है.
  • गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार रूट): भारत में हेरोइन और मेथामफेटामाइन का प्रमुख स्रोत म्यांमार है. तस्कर देश में ड्रग्स लाने के लिए मणिपुर और मिजोरम की खुली सीमाओं का फायदा उठाते हैं. वहां से इन अवैध नशीले पदार्थों को भारत के प्रमुख खपत वाले शहरों और ट्रांजिट हब तक पहुंचाया जाता है.
  • दक्षिण अमेरिकी कोकीन नेटवर्क: दक्षिण अमेरिकी देशों से आने वाली कोकीन अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंटेनरों, एयर कार्गो और कूरियर चैनलों के जरिए भारत पहुंचती है. भारतीय शहरों में खेप पहुंचने से पहले तस्कर अक्सर यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के ट्रांजिट देशों का इस्तेमाल करते हैं.
  • पश्चिम अफ्रीकी ट्रांजिट रूट: कई अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट कोकीन की तस्करी के लिए पश्चिम अफ्रीकी देशों को ट्रांजिट हब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने ऐसे कई मामलों का पता लगाया है, जिनमें विदेशी नागरिक कूरियर, पार्सल और हवाई यात्रियों के जरिए ड्रग नेटवर्क चला रहे थे.
  • श्रीलंका समुद्री कॉरिडोर: श्रीलंका और दक्षिणी भारत के बीच का समुद्री मार्ग हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी के एक रास्ते के तौर पर उभरा है. तस्कर तमिलनाडु और केरल के तटों तक अवैध नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए मछली पकड़ने वाली नावों और छोटी नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं.

विदेश से आया नशीला पदार्थ कहां लैंड होता: गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अनुसार, विदेश से आने वाले नशीले पदार्थ सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों और पंजाब व मणिपुर जैसे सीमावर्ती राज्यों में उतरते हैं.

विदेश से आया नशे का सामान देश में कहां उतरता है.
विदेश से आया नशे का सामान देश में कहां उतरता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

समुद्री और जमीनी तस्करी के रास्तों के पास होने के कारण इन एंट्री प्वाइंट्स पर नजर रखी जाती है. यही कारण है कि पारंपरिक एंट्री प्वाइंट्स से बचने के लिए पार्सल/कूरियर नेटवर्क और डार्कनेट चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. 2020-2024 के बीच ऐसे 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं.

ड्रग तस्करी के किस रूट पर किस फोर्स की सख्ती: NDPS एक्ट के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज (BSF, SSB, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड) को जमीनी और समुद्री सीमाओं पर नशीले पदार्थों को रोकने का अधिकार दिया गया है.

वहीं, समुद्री रास्ते से होने वाली तस्करी एक बड़ी चिंता का विषय है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के तहत काम करने वाला मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप (MAMSG) समुद्री रास्तों से आने वाले नशीले पदार्थों पर नजर रखता है.

देश के कोने-कोने में कैसे पहुंचता है नशे का सामान: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, विदेश से भारत आने वाले नशीले पदार्थों को समुद्री, जमीनी और हवाई रास्तों से देश के अलग-अलग शहरों में भेजा जाता है. इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्य मुख्य एंट्री प्वाइंट का काम करते हैं. इन एंट्री प्वाइंट से ड्रग्स को ट्रकों, ट्रेनों, कूरियर सर्विस और पार्सल नेटवर्क के जरिए देश के अलग-अलग शहरों में पहुंचाया जाता है.

कोविड-19 के बाद डाक सेवा से होने लगी तस्करी: कोविड-19 महामारी के बाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कूरियर और डाक सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ा है. इससे तस्करों को अपनी पहचान छिपाने में आसानी होती है और वे सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाते हैं. 2019 की तुलना में 2020 में ऐसी बरामदगी की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई. हालांकि, 2020 से 2024 के बीच इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

कैसे होती है नशीले पदार्थों की तस्करी.
कैसे होती है नशीले पदार्थों की तस्करी. (Photo Credit; ETV Bharat)

समंदर के जरिए ईरान-पाकिस्तान से तस्करी: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति दक्षिणी रास्ते से तस्करी की जाने वाली अफगानी हेरोइन के लिए एक अहम ट्रांजिट हब बनाती है. 'डेथ क्रिसेंट' पश्चिमी तट से देश में आने वाली हेरोइन, ATS और हशीश का मुख्य स्रोत है, जबकि 'डेथ ट्रायंगल' सिंथेटिक ड्रग्स, खासकर मेथम्फेटामाइन का मुख्य सप्लायर है, जिनकी तस्करी भारत के पूर्वी तट से होती है. ड्रग्स की लोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख बंदरगाहों में चाबहार (ईरान), ग्वादर और कराची (पाकिस्तान) शामिल हैं.

भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से तस्करी: नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है. खासकर पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास. अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में ड्रोन देखे जाने और नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ी है.

ड्रग तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन: ड्रग्स सप्लाई की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था की गई है. नेटवर्क पर नजर रखने के लिए हर राज्य में व्यवस्था है. जिसके जरिए बड़े पैमाने पर जब्ती और अंतरराज्यीय तस्करी के मामलों की जांच की जाती है.

  • 'ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस' के तहत दिल्ली में 328 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाली मेथामफेटामाइन जब्त की गई थी.
  • 'ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक' के तहत मुंबई लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई.
  • 'ऑपरेशन केटामेलन' के तहत, भारत में सबसे बड़े डार्कनेट ड्रग सिंडिकेट में से एक का भंडाफोड़ किया गया, जिससे 1,127 LSD ब्लॉट्स, 131.66 ग्राम केटामाइन और 70 लाख रुपए की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई.
  • 'ऑपरेशन मेड मैक्स' के तहत, चार महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में फैले एक अंतरराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल तस्करी नेटवर्क को खत्म किया गया.
  • 'ऑपरेशन रेजपिल' के तहत पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागोन जब्त की गई, जिसे जिहादी ड्रग कहा जाता है.

देश को नशा-मुक्त बनाने के लिए क्या कर रही सरकार: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 में नशीली दवाओं, साइकोट्रोपिक पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कड़े उपाय और सजा का प्रावधान है.

सरकार ने जनहित में इनके इस्तेमाल को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने और वैध चिकित्सा व वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 134 नशीली दवाओं, 173 साइकोट्रोपिक पदार्थों और 45 नियंत्रित पदार्थों को लिस्टेड किया है.

कैसे होती है नशीले पदार्थों की तस्करी.
कैसे होती है नशीले पदार्थों की तस्करी. (Photo Credit; ETV Bharat)

नशा-मुक्त समाज के लिए हेल्पलाइन: मादक-पदार्थ निषेध सूचना केंद्र (MANAS)-कॉल, SMS, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 1933 स्थापित की गई है. नशा छोड़ने में मदद चाहने वाले लोगों को शुरुआती काउंसलिंग और तुरंत मदद देने के लिए 14446 नंबर की टोल-फ्री हेल्पलाइन चलाई जाती है.

NCB अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए सक्रिय रूप से जानकारी साझा करने और जांच में सहयोग के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत करता है.

मास्टर स्वयंसेवक लोगों को कर रहे जागरूक: देश के सभी जिलों में 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) शुरू किया गया है. यह 16.49 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है, जिनमें 5.51 करोड़ से ज्यादा युवा और 3.43 करोड़ महिलाएं शामिल हैं.

सरकार देश भर में 352 इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स (IRCAs), 46 कम्युनिटी-बेस्ड पीयर-लेड इंटरवेंशन (CPLI) सेंटर्स, 75 आउटरीच और ड्रॉप-इन सेंटर्स (ODICs), 148 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज (ATFs) और 138 डिस्ट्रिक्ट डी-एडिक्शन सेंटर्स (DDACs) को आर्थिक मदद दे रही है.

देश में कौन सा नशीला पदार्थ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता: नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) की "भारत में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का दायरा" (Magnitude of Substance Use in India) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 2.6 करोड़ लोग ओपिओइड का इस्तेमाल कर रहे हैं. 60 लाख से ज्यादा लोग ओपिओइड के इस्तेमाल से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं.

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नशीला पदार्थ हेरोइन है, जिसके बाद फार्मास्युटिकल ओपिओइड और अफीम का नंबर आता है. ओपिओइड की लत से प्रभावित आधे से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हैं.

बच्चे भी लेते हैं इनहेलेंट ड्रग: लगभग 1.18 करोड़ लोग सिडेटिव (नींद लाने वाली दवाएं) और इनहेलेंट (सांस के जरिए लिए जाने वाले नशीले पदार्थ) का इस्तेमाल करते हैं. इनमें 4.6 लाख बच्चे और 18 लाख वयस्क शामिल हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में ऐसे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. 8.50 लाख से ज्यादा लोग खुद इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाएं लेते हैं. हेरोइन (48%) और ब्यूप्रेनॉर्फिन (46%) सबसे ज्यादा इंजेक्शन के जरिए ली जाने वाली दवाएं हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है.

ये भी पढ़ें: देश में 37 करोड़ लोग नशे के आदी; हर साल 9 लाख की मौतें, नशे में डूब रहे ₹1.60 लाख करोड़

ये भी पढ़ें: क्या ड्रग सिंडिकेट का 'नाजुक गलियारा' बन रहा पूर्वोत्तर भारत ?

TAGGED:

NCB DRUG SEIZURE
DRUGS SEIZED INDIA
DRUG TRAFFICKERS ARRESTED
BATTLE AGAINST DRUGS
INDIA DRUG SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.