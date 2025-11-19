ETV Bharat / bharat

भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अफगान मंत्री अजीजी ने की IITF 2025 की यात्रा

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने बुधवार को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना था. यह यात्रा, जो भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसमें सीमा बंद होने से निर्यात में बाधा उत्पन्न होना भी शामिल है.

इस यात्रा के दौरान अजीजी ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ओर्गानाइजेशन (ITPO) के प्रबंध निदेशक नीरज खारवाल से मुलाकात की और भविष्य की प्रदर्शनियों में अफगानिस्तान की भागीदारी के अवसरों पर चर्चा की. मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाले अफगान शोकेस सहित विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और बाजार पहुंच के साथ-साथ विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यापारियों से बातचीत की.

मेले में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया

अजीजी ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मेले में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया, जिनमें स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले अफगान स्टॉल भी शामिल थे और बाजार पहुंच व विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत में अफगान व्यापारियों से बातचीत की.

यह यात्रा 2021 के बाद से किसी अफगान मंत्री की आईटीपीओ की पहली यात्रा है, जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसके चलते सीमा बंद हो गई और निर्यात में बाधा आ रही है. इसने अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है.