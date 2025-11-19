भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अफगान मंत्री अजीजी ने की IITF 2025 की यात्रा
अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने IITF का दौरा किया.
November 19, 2025
नई दिल्ली: अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने बुधवार को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना था. यह यात्रा, जो भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसमें सीमा बंद होने से निर्यात में बाधा उत्पन्न होना भी शामिल है.
इस यात्रा के दौरान अजीजी ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ओर्गानाइजेशन (ITPO) के प्रबंध निदेशक नीरज खारवाल से मुलाकात की और भविष्य की प्रदर्शनियों में अफगानिस्तान की भागीदारी के अवसरों पर चर्चा की. मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाले अफगान शोकेस सहित विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और बाजार पहुंच के साथ-साथ विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यापारियों से बातचीत की.
अजीजी ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मेले में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया, जिनमें स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले अफगान स्टॉल भी शामिल थे और बाजार पहुंच व विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत में अफगान व्यापारियों से बातचीत की.
यह यात्रा 2021 के बाद से किसी अफगान मंत्री की आईटीपीओ की पहली यात्रा है, जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसके चलते सीमा बंद हो गई और निर्यात में बाधा आ रही है. इसने अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है.
भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहता अफगानिस्तान
अफगानिस्तान भारत के साथ व्यापार में विविधता लाना चाहता है और इसके लिए फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और मशीनरी में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहता है. अफगानिस्तान को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में ये उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात में कृषि उत्पाद और खनिज शामिल हैं.
भारत के काबुल मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देने जैसे हालिया राजनयिक कदम बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देते हैं. अफगानिस्तान का लक्ष्य खनन और जलविद्युत परियोजनाओं में भारतीय निवेश आकर्षित करना और पाकिस्तान को छोड़कर वैकल्पिक संपर्क मार्गों की खोज करना है. यह यात्रा अफगानिस्तान-भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सहयोग को संभावित लाभ होगा.
इससे पहले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्तकी ने अक्टूबर 2025 में भारत की छह दिवसीय यात्रा संपन्न की, जो 2021 के अधिग्रहण के बाद से नई दिल्ली और तालिबान शासन के बीच उच्चतम स्तर की भागीदारी को चिह्नित करता है. अपनी यात्रा के दौरान मुतताकी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापार समिति स्थापित करने पर सहमत हुए हैं.
