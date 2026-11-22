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'अफेयर' की वजह से कहीं पीएम ने दिया इस्तीफा तो कहीं राष्ट्रपति पर चला महाभियोग

हैदराबाद : ऐसा पहली बार नहीं है जब अफेयर के चक्कर में किसी नेता को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ रहा है. ये अलग बात है कि दिल के मामले बेहद निजी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के लिए ये हमेशा ही खतरनाक साबित होते हैं. एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर (विवाहेतर संबंध) के चलते अमेरिका की मशहूर कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेन्सेन हुआंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. हुआंग ने न सिर्फ अपनी पत्नी से बेवफाई की है बल्कि उनके तीन अलग-अलग महिलाओं से अवैध संबंध भी सामने आए हैं. इस्तीफे की एक वजह अफेयर के साथ ही अमेरिकी सुरक्षा भी है. आइए, जानते हैं कि अफेयर कब और कहां-कहां परेशानी का सबब बने. यहां तक कि कहीं पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो कहीं देश के राष्ट्रपति को महाभियोग का भी सामान करना पड़ा?

आइए हम उन प्रभावशाली नेताओं के बारे में जानते हैं, जिन्हें इसी तरह के मामले के चलते अपने पद को छोड़ना पड़ा. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को जहां महाभियोग का सामना करना पड़ा. वहीं चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेत्र नेचास को इस्तीफा देना पड़ा. इसी तरह पेरू में भी रिश्ते से जुड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री की विदाई हो गई. हालांकि, इन घटनाओं को महज अफेयर का नतीजा कहना अपूर्ण होगा. इसके अलावा कई मामलों में असली सवाल झूठ बोलने का भी था. कहीं सरकारी प्रभाव के इस्तेमाल किए जाने का आरोप था तो कहीं भ्रष्टाचार और जासूसी की जांच थी. फिलहाल निजी संबंधों ने इन विवादों को और गंभीर बना दिया.

अमेरिका: क्लिंटन और लेविंस्की का रिश्ता बना राष्ट्रीय विवाद

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का मामला दुनिया के चर्चित राजनीतिक विवादों में से एक रहा है. लेविंस्की व्हाइट हाउस में इंटर्न थीं. इस बीच दोनों का संबंध 1995 में शुरू हुआ. लेकिन इसकी खबर 1998 में सार्वजनिक रुप से सामने आई. हालांकि क्लिंटन ने शुरुआत में संबंध से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने अनुचित संबंध होने की बात स्वीकार की. तब तक मामला निजी जिंदगी से काफी आगे निकल चुका था.

वहीं जांच में दिए गए क्लिंटन के बयानों पर सवाल उठने लगे थे. इसी वजह से 19 दिसंबर 1998 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उनके खिलाफ महाभियोग के दो आरोप मंजूर किए. ये शपथ के तहत झूठ बोलने और न्याय में बाधा डालने से जुड़े थे. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि महाभियोग सिर्फ अफेयर की वजह से चला. फरवरी 1999 में सीनेट ने उन्हें दोनों आरोपों से बरी कर दिया. उन्हें पद से हटाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं मिला. क्लिंटन राष्ट्रपति बने रहे. लेकिन इस विवाद ने उनके कार्यकाल पर गहरी निगेटिव छाप छोड़ी. इस मामले ने निजी आचरण और संवैधानिक जवाबदेही के अंतर पर बड़ी बहस भी छेड़ी.

पेरू: ऑडियो विवाद की वजह से गया पीएम का पद

पेरू में मार्च 2024 में इसी तरह का एक विवाद सामने आया. इसमें प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला पर एक महिला को सरकारी ठेके दिलाने के लिए प्रभाव का प्रयोग करने का आरोप लगा. इस महिला का नाम याजिरे पिनेदो था. इतना ही नहीं एक टेलीविजन कार्यक्रम ने दोनों की कथित बातचीत के ऑडियो भी प्रसारित किए. इनमें ओटारोला महिला के प्रति प्रेम जताते हुए सुनाई दिए. साथ ही वह उनसे अपना बायोडाटा भेजने के लिए भी कह रहे थे.

वहीं पिनेदो ने बताया कि दोनों के बीच पहले से संबंध रहा था. दोनों ने बातचीत 2021 की होने की बात कही. उनका कहना था कि यह ओटारोला के मंत्री बनने से पूर्व की थी. हालांकि ओटारोला ने किसी गलत काम से मना किया. उन्होंने ऑडियो में एडिटिंग किए जाने का आरोप भी लगाया. फिर भी विवाद थम नहीं सका. इसीक्रम में राष्ट्रपति ने उन्हें विदेश दौरे से वापस बुलाया और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

चेक गणराज्य: कथित प्रेमिका पर आरोप और प्रधानमंत्री की विदाई

चेक गणराज्य में 2013 का राजनीतिक संकट किसी फिल्मी कहानी की तरह था. इसमें प्रधानमंत्री थे. उनकी करीबी सहयोगी थीं. साथ ही जासूसी के आरोप लगे थे और भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही थी. फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पेत्र नेचास की चीफ ऑफ स्टाफ याना नाग्योवा विवाद के सेंटर में थीं. उस समय मीडिया में उन्हें नेचास की कथित प्रेमिका बताया था. उन पर सरकारी सैन्य खुफिया तंत्र का गलत इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे. आरोप यह भी था कि उन्होंने नेचास की पत्नी की निगरानी कराई. इसके अतिरिक्त पूर्व सांसदों को सरकारी कंपनियों में पद देने की पेशकश किए जाने का मामला भी सामने आया.

आरोपों के अनुसार, इसके बदले में उनसे संसद की सदस्यता छोड़ने की उम्मीद थी. हालांकि नेचास ने गलत काम करने से इनकार किया. उन्होंने अपनी सहयोगी का बीच- बचाव भी किया. लेकिन राजनीतिक दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन कमजोर पड़ गया. यही वजह है कि 17 जून 2013 को नेचास ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया. साथ ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के घटनाक्रम से राजनीति पर पड़ रहे बोझ के बारे में स्वीकारोक्ति की.

आस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री की चली गई थी कुर्सी

ऑस्ट्रेलिया के नेता बार्नबी जॉयस को भी अपने निजी संबंधों की वजह से विवाद का सामना करना पड़ा. वह ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री थे. वहीं फरवरी 2018 में उनकी पूर्व कर्मचारी विक्की कैंपियन के साथ संबंध की खबर सार्वजनिक हुई. साथ ही यह भी सामने आया कि कैंपियन उनके बच्चे की मां बनने वाली थीं. इसके बाद जॉयस की निजी जिंदगी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई. वहीं उनके पद पर बने रहने को लेकर दबाव बढ़ने लगा. अंतत: उन्होंने उपप्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी.

जनता का भरोसा कुर्सी से बड़ा

इन घटनाओं के परिणाम अलग रहे. क्लिंटन महाभियोग के बाद भी राष्ट्रपति बने रहे. नेचास और ओटारोला को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा. जॉयस की उपप्रधानमंत्री पद से विदाई हुई. लेकिन सत्ता में निजी फैसलों के सार्वजनिक परिणाम हो सकते हैं. रिश्ते से ज्यादा गंभीर संकट तब पैदा होता है, जब उसके साथ झूठ, पक्षपात या सरकारी ताकत के गलत इस्तेमाल का सवाल जुड़ जाता है.

कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नेताओं के नाम और उनसे जुड़े मामले

1. अमेरिका के राजनेता