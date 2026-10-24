राहुल गांधी को PM बनाने का संकल्प: कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर निकले वेंकटेश्वरलु पहुंचे बूंदी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पर निकले आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वरलु 2750 किलोमीटर का सफर तय कर बूंदी पहुंचे.
Published : October 24, 2026 at 9:10 PM IST
बूंदी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कामना लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पर निकले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु शनिवार देर शाम बूंदी पहुंचे. उनके साथियों के साथ शहर में प्रवेश करने पर छत्रपुरा रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर मीणा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया. हजारों किलोमीटर की इस पदयात्रा के बूंदी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया. पदयात्रियों का रात्रि विश्राम बूंदी में ही रहेगा.
2750 किलोमीटर का सफर तय किया: अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु ने 19 जून 2026 को राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कन्याकुमारी से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी. उनका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा पूरी करना है. शनिवार तक वह करीब 2750 किलोमीटर का सफर तय कर बूंदी पहुंचे. इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उनकी इस यात्रा का उद्देश्य राहुल गांधी के प्रति समर्थन व्यक्त करना और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने की कामना को जन-जन तक पहुंचाना है.
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राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हुए प्रभावित: बूंदी पहुंचने पर अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हैं. इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया. उन्होंने बताया कि 19 जून से शुरू हुए इस सफर में अब तक वह 2750 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं. लंबी दूरी की इस यात्रा में लगातार पैदल चलना उनके संकल्प और धैर्य की परीक्षा है, लेकिन वह अपने उद्देश्य को लेकर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं.
कांग्रेस में उत्साह जगाने वाली पदयात्रा: जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु की पदयात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जगाने वाली है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं. उनके अनुसार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है. उन्होंने वेंकटेश्वरलु और उनके साथियों का स्वागत करते हुए उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं.
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु और उनके साथियों द्वारा हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करना त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प का एक अनूठा उदाहरण है. उन्होंने कहा कि इतनी लंबी दूरी तक पैदल चलकर अपने विचार और उद्देश्य को व्यक्त करना आसान नहीं होता. उन्होंने पदयात्रियों का अभिनंदन करते हुए उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दीं. पदयात्रा के बूंदी पहुंचने पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा के साथ युवा कांग्रेस जिला महासचिव समीर पठान, विधानसभा उपाध्यक्ष सुजल वर्मा सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कांग्रेस नेताओं ने सभी पदयात्रियों का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया.
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