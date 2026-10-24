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राहुल गांधी को PM बनाने का संकल्प: कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर निकले वेंकटेश्वरलु पहुंचे बूंदी

पदयात्रा कर रहे वेंकटेश्वरलु बूंदी पहुंचे ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कामना लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पर निकले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु शनिवार देर शाम बूंदी पहुंचे. उनके साथियों के साथ शहर में प्रवेश करने पर छत्रपुरा रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर मीणा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया. हजारों किलोमीटर की इस पदयात्रा के बूंदी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया. पदयात्रियों का रात्रि विश्राम बूंदी में ही रहेगा.

2750 किलोमीटर का सफर तय किया: अधिवक्ता वेंकटेश्वरलु ने 19 जून 2026 को राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कन्याकुमारी से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी. उनका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा पूरी करना है. शनिवार तक वह करीब 2750 किलोमीटर का सफर तय कर बूंदी पहुंचे. इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उनकी इस यात्रा का उद्देश्य राहुल गांधी के प्रति समर्थन व्यक्त करना और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने की कामना को जन-जन तक पहुंचाना है.