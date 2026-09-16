न मुकदमा, न तारीख, फिर भी रोटी के लिए रोज चैंबर पहुंचता है 'मुवक्किल', जानिए क्या है कहानी ?
गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता महेश यादव के चेंबर नंबर 811 पर हर रोज पहुंचता है बंदर,सात सालों से चल रहा दोस्ती का सिलसिला
Published : September 16, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के जिला न्यायालय परिसर में ये सुबह के वक्त की तस्वीर है. जहां रोज़ की तरह चहल-पहल शुरू हो चुकी है. कोई व्यक्ति हाथ में फाइल दबाए अपने वकील को तलाश रहा है तो कोई तारीख का पता लगाने के लिए इधर-उधर घूम रहा है और किसी चेंबर के बाहर अगली सुनवाई को लेकर बातचीत चल रही है. काला कोट पहने अधिवक्ता अपने-अपने चैंबरों से अदालत की ओर बढ़ रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा मेहमान भी है. जिसका किसी मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं है. वह न तारीख पूछता है, ना उसके पास कोई फाइल है और ना ही किसी मामले के लिए कचहरी आता है. इसका मकसद सिर्फ एक है, चेंबर नंबर 811 तक पहुंचाना और अपनी चार रोटियां लेकर वापस लौट जाना.
पिछले करीब सात सालों से एक मेहमान हर दिन जिला न्यायालय गाजियाबाद में अधिवक्ता महेश यादव के चेंबर नंबर 811 पर पहुंचता है. सरकारी छुट्टी हो या कोर्ट बंद हो लेकिन इस मेहमान की प्रतिदिन आने का सिलसिला जारी रहता है. यह मेहमान एक वानर है. वानर और महेश यादव के बीच की पहचान अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि यह मुलाकात किसी अजनबी और जानवर के बीच की मुलाकात नहीं रह गई है. यह एक ऐसी दोस्ती में तब्दील हो चुकी है. जिसे कचहरी में आने वाले लोग भी अब बखूबी जानते हैं.
सात साल से एक ही ठिकाना
महेश यादव पिछले करीब तीन दशक से जिला न्यायालय गाजियाबाद में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन सातं में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसा साथी शामिल हो गया है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. साल 2019 की शुरुआत में कचहरी में घूमने वाले कुत्तों के लिए घर से रोटी लेकर आया करता था. लेकिन कई बार कुत्ते रोटी खाते ही नहीं थे तो रोटियां बच जाती थी. इस दौरान उन्होंने बंदरों को रोटी खिलानी शुरू की. जानवर शायद इंसान की नियत को शब्दों से नहीं व्यवहार से पहचानता है. धीरे-धीरे वानर महेश यादव के करीब आने लगा. पहले रोटी लेने आया फिर पहचान बनाने लगा और देखते ही देखते वानर खुद महेश यादव के चेंबर तक पहुंचने लगा.
अब रोटी का इंतजार दोनों तरफ होता है
महेश यादव के लिए अब सुबह कचहरी जाने की तैयारी में एक चीज लगभग तय होती है. वह है चार रोटियां. महेश यादव बताते हैं कि वह अपने लिए लंच लेकर नहीं आते. सुबह घर से खाना खाकर निकलते हैं, लेकिन जिस वानर ने 7 वर्षों से उनके चैंबर को अपना ठिकाना बना लिया है. उसके लिए रोटी लाना कभी नहीं भूलते हैं. हर दिन चार रोटियां, कचहरी खुली हो तो चेंबर नंबर 811 में मुलाकात होती है और अगर कचहरी की छुट्टी हो तो महेश यादव की कोशिश रहती है घर से रोटियां बनाकर उसे खिलाने के लिए कचहरी पहुंचे. ये सिर्फ आदत नहीं रह गई है. बल्कि सालों में यह महेश यादव की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है.
चेंबर में दाखिल होते ही होता है स्वागत
वानर जब चेंबर नंबर 811 में दाखिल होता है तो दृश्य और भी दिलचस्प हो जाता है. महेश यादव बताते हैं कि चेंबर पर वानर के आते ही बजरंगबली का जयकारा लगाते हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और उसका स्वागत करते हैं. इसके बाद वानर बिना किसी झिझक के चेंबर में रखी टेबल पर जाकर बैठ जाता है. महेश यादव रोटी निकालकर उसे देते हैं. वानर रोटी लेकर चला जाता है.
रोटी नहीं मिलने पर होती है तलाशी
महेश यादव के मुताबिक अगर रोटी देने में जरा सी देर हो जाती है तो कहानी बिल्कुल अलग होती है. वानर खुद महेश यादव की जेबों की तलाशी लेता है, कई बार टेबल की दराज तक खोलकर देखने की कोशिश करता है. चेंबर में मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य बेहद दिलचस्प हो जाता है. महेश यादव कहते हैं की शुरुआत में जब वानर उनके पास आकर जेब टटोलत था तो उन्हें थोड़ा डर लगता था. एक जंगली जानवर का इतना नजदीक आ जाना सामान्य बात नहीं होती है, लेकिन 7 साल के साथ में उन्हें डर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. अब वानर चेंबर में आता है तो महेश यादव घबराते नहीं, बल्कि उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं.
वानर अब अकेला नहीं आता
कचहरी परिसरों में बंदरों की मौजूदगी कोई असामान्य बात नहीं है. यहां कई बंदर दिखाई दे जाते हैं लेकिन महेश यादव के लिए उन सभी में एक चेहरा अलग है. महेश यादव कहते हैं कि कचहरी में चाहे जितने भी बंदर क्यों ना हो वह अपने उसे साथी को आसानी से पहचान लेते हैं और वह वानर भी उन्हें पहचानता है. सात सालों में सिर्फ दोस्ती नहीं बढ़ी, वानर का परिवार भी बढ़ता चला गया. महेश यादव बताते हैं कि इस दौरान वानर की कई संताने हुई है. अब कई बार वानर अकेला नहीं आता, वानर चेंबर के भीतर आता है जबकि उसकी संताने बाहर इंतजार करती हैं. अंदर वानर अपनी रोटी लेता है और बाहर उसके बच्चे इंतजार करते रहते हैं. कचहरी में आने वाले लोगों के लिए यह पूरा दृश्य किसी कहानी की तरह होता है.
परमेश्वर मेरे माध्यम से करवा रहें ये काम
महेश यादव से जब पूछा जाता है कि पिछले सात वर्षों से वानर को प्रतिदिन रोटी खिलाने के पीछे क्या कुछ कारण है तो उनका जवाब बेहद सहज होता है. महेश यादव कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. परमपिता परमेश्वर मेरे माध्यम से यह सब करवा रहे हैं. शायद यही इस पूरी कहानी को खास बनाता है. जिस काम को कोई दूसरी व्यक्ति बड़ा काम मान सकता है. महेश यादव उसे सिर्फ ईश्वर की इच्छा मानते हैं. इसलिए उनके लिए चार रोटी रखना कोई बड़ा त्याग नहीं है.
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